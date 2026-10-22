Un nuevo ataque contra el aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudita, dejó un muerto y ocho heridos

El aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudita (Europa Press)

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Un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam, en el este de Arabia Saudita, dejó un muerto y ocho heridos a última hora del miércoles, informó la Autoridad General de Aviación Civil (GACA). El bombardeo también provocó daños materiales en las instalaciones aeroportuarias.

Hasta el momento se conoció que la víctima mortal era residente en el país y los ocho heridos sufrieron lesiones de distinta consideración, desde cuadros leves hasta críticos. Según precisó la GACA en un comunicado, los servicios de emergencia trasladaron a todos los afectados a hospitales para que recibieran atención médica.

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El organismo de aviación indicó que la magnitud de esas afectaciones “se está evaluando actualmente”. El hecho ocurrió en medio del deterioro de la seguridad en Arabia Saudita, vinculado al repunte de las tensiones por la guerra en el vecino Yemen.

En las últimas horas, Riad también notificó otro ataque contra el campo petrolífero de Shaybah. Restos de un dron de combate, que las defensas aéreas interceptaron, impactaron contra un vehículo de contratistas. Dos trabajadores murieron —un ciudadano filipino y otro nepalí— y otros dos operarios sufrieron heridas.

Los rebeldes hutíes reivindicaron además un ataque con misil balístico contra objetivos militares saudíes en el aeropuerto de la ciudad yemení de Adén, en el sur del país. El portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari, afirmó: “Nuestras Fuerzas Armadas han atacado con éxito con un misil balístico un centro de operaciones del enemigo saudí (...), el ataque ha sido preciso y directo”.

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Los rebeldes hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Arabia Saudita (Europa Press)

El mismo miércoles, Estados Unidos ordenó la salida del personal no esencial de sus misiones diplomáticas y de sus familiares en Arabia Saudita ante el aumento de las ofensivas militares de los insurgentes de Yemen y la tensión regional vinculada a la guerra con el régimen iraní.

La medida alcanza a la embajada estadounidense en Riad y a sus consulados satélite, informó el Departamento de Estado. Una fuente diplomática citada por AFP sostuvo que la orden abarcó a todo el personal estadounidense y a sus familias en la sede diplomática de la capital saudita.

La misma fuente señaló que las familias de los empleados destinados en Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar y Bahréin también recibieron la instrucción de abandonar esos países. La decisión coincidió con una escalada regional posterior a ataques iraníes contra aliados de Washington.

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El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la disposición el miércoles mediante un mensaje en redes sociales. “Los hutíes respaldados por Irán han intensificado cada vez más sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluidas ataques a aeropuertos civiles y otra infraestructura crítica que han resultado en víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes”, escribió.

Pigott afirmó que el Gobierno estadounidense mantendrá medidas de protección para sus funcionarios y sus allegados. “La seguridad y protección del personal del Departamento y sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad, y continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y apoyarlos”, indicó.

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Humo y llamas se elevan desde el Aeropuerto Rey Jalid, luego de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijeran que atacaron el aeropuerto, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Archivo)

La alerta de viaje emitida por el organismo advirtió que “las hostilidades tienen el potencial de escalar rápidamente más allá de esa zona inmediata”. Comunicados difundidos en los días previos utilizaron términos similares y establecieron que el personal del Gobierno de Estados Unidos requiere una autorización especial para usar cualquier aeropuerto saudita.

Los hutíes intensificaron durante las últimas semanas los ataques con misiles y drones contra infraestructuras saudíes. El grupo atribuye esa ofensiva al respaldo de la coalición internacional a las operaciones militares de las autoridades yemeníes, que a principios de octubre anunciaron una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios bajo control rebelde.

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(Con información de Europa Press)