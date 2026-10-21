Kendall Jenner y una nueva lección de estilo: el vestido de Valentino que conquistó una gala en Los Ángeles

Kendall Jenner lució un vestido a medida de Valentino con estampado de lunares en la Academy Museum Gala de Los Ángeles (Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

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En una noche marcada por los códigos del cine y la alta costura, Kendall Jenner convirtió los lunares en el eje de su look para la Academy Museum Gala 2026. La modelo asistió al evento celebrado en Los Ángeles con un vestido a medida de Valentino, una elección que trasladó un motivo clásico del vestuario femenino a una silueta de gala de líneas precisas.

La propuesta se apoyó en una combinación de blanco marfil y negro, una paleta que mantiene vigencia en la moda de noche por su contraste y su capacidad de funcionar tanto en diseños minimalistas como en prendas de mayor elaboración.

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En este caso, los lunares no aparecieron como un detalle secundario: ordenaron toda la composición visual del vestido y definieron la lectura del conjunto desde la alfombra roja.

La confección del diseño incorporó un cuerpo palabra de honor, una abertura lateral y dos moños en las caderas (Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Un vestido de Valentino con lunares, moños y abertura lateral

El diseño fue confeccionado en georgette estampado con lunares negros sobre una base clara, con aplicaciones de satén y una estructura que dejaba los hombros al descubierto. El cuerpo palabra de honor acompañó una falda larga hasta el suelo, mientras que una abertura lateral aportó movimiento a una prenda de proporciones tradicionales.

La construcción incorporó dos moños a la altura de las caderas, un recurso que introdujo volumen y delimitó la silueta. En la parte inferior, los lunares recibieron un tratamiento con cuentas negras, una intervención que modificó el efecto del estampado bajo las luces del evento.

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El vestido combinó georgette, satén duquesa y bordados de cuentas, con capas y texturas distintas dentro de una misma gama cromática.

Las cuentas negras bordadas en la parte inferior del vestido modificaron el efecto del estampado ante las luces del evento. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La elección tiene una referencia clara en la historia de la moda. El lunar ha atravesado décadas de diseño, desde los vestidos de día de mediados del siglo XX hasta las interpretaciones gráficas de firmas contemporáneas.

Su presencia en un vestido de gala requiere un equilibrio entre escala, tejido y corte para que el estampado no desplace a la forma. Valentino resolvió esa tensión con una base de color limitada y una silueta que concentró los detalles en áreas específicas.

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Las joyas de Cartier reforzaron la paleta en blanco y negro

Para completar el conjunto, Kendall Jenner llevó zapatos de punta en negro y piezas de la colección Panthère de Cartier.

Los pendientes y el anillo reunieron oro blanco de 18 quilates, diamantes, esmeraldas y ónix. La elección del ónix dialogó con los lunares del vestido, mientras que las esmeraldas sumaron un color contenido sin alterar la predominancia del blanco y negro.

El uso de lunares en prendas de gala remite a las siluetas femeninas difundidas a mediados del siglo XX. (Photo by Lisa O'CONNOR / AFP)

El calzado siguió la misma lógica de continuidad. En lugar de introducir una sandalia metalizada o un zapato de tono contrastante, la modelo eligió unos pumps negros de punta fina. La decisión sostuvo la verticalidad de la falda y dejó que la atención se concentrara en el estampado, los moños y las joyas.

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La Academy Museum Gala reúne cada año a figuras del cine, la música, la moda y el entretenimiento con el objetivo de respaldar el trabajo del museo dedicado a preservar y celebrar la historia cinematográfica. Por la visibilidad de su alfombra roja, el encuentro se consolidó como un espacio para presentar piezas de archivo, diseños exclusivos y colaboraciones entre celebridades y casas de moda.

Las joyas de la colección Panthère de Cartier combinaron oro blanco de 18 quilates, diamantes, ónix y esmeraldas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El estilo de Kendall Jenner alterna entre el minimalismo y las referencias de archivo

El look se inscribe en una línea reconocible dentro del estilo público de Jenner. En sus apariciones de noche suele recurrir a vestidos ceñidos, siluetas limpias y colores sólidos, especialmente negro, blanco, rojo oscuro y tonos neutros.

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También ha incorporado referencias a la lencería, el minimalismo de los años noventa y el glamour de Hollywood, con prendas que privilegian el corte por encima de una acumulación de accesorios.

Kendall Jenner incluye estilos minimalistas y con accesorios en su día a día (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En el día a día, su vestuario se acerca más a un registro relajado: pantalones rectos, jeans, chaquetas de cuero, camisas amplias, prendas deportivas y básicos de inspiración ecuestre.

Esa alternancia entre piezas funcionales y vestidos de alta visibilidad explica por qué su elección para la gala conserva una estructura relativamente sobria, aun cuando trabaja con un estampado de fuerte presencia.

El estilismo de Danielle Goldberg acompañó esa dirección con una selección de accesorios limitada y una belleza sin excesos. El peinado y el maquillaje mantuvieron el foco sobre el vestido, sin competir con las aplicaciones de cuentas ni con el brillo de las piezas de Cartier.

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La fórmula responde a una de las claves de las alfombras rojas actuales: un elemento dominante, complementos precisos y una ejecución pensada para funcionar tanto en persona como en fotografía.