El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja cuatro lesionados en el bulevar Los Próceres

Un camión de carga impactó contra postes del tendido eléctrico en el bulevar Los Próceres y causó cuatro personas lesionadas. (Cortesía: Romeo Rodríguez)

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Un vehículo de transporte de carga perdió el control e impactó contra postes del tendido eléctrico en el bulevar Los Próceres, un accidente que dejó cuatro personas lesionadas y provocó restricciones al tránsito en la zona. El hecho ocurrió este miércoles 21 de octubre, en el tramo que conduce hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa.

La Cruz Verde Salvadoreña informó que equipos de sus seccionales Santa Anita y Santa Tecla atendieron a cuatro personas heridas tras el choque. Los socorristas estabilizaron a los afectados en el lugar y los trasladaron a un centro asistencial.

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Por su parte, la Presidencia a través de su Secretaría indicó que el camión colisionó contra un poste del tendido eléctrico en el sentido hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa, en San Salvador Centro.

La Cruz Verde Salvadoreña estabilizó a las personas heridas en el lugar del choque y las trasladó a un centro asistencial. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Un poste colapsó y afectó la circulación en la zona

El impacto provocó el colapso de una estructura del tendido eléctrico, que quedó sobre la vía y obstaculizó parte del paso vehicular. La Secretaría de Prensa señaló que las restricciones se aplicaron como medida preventiva mientras las instituciones trabajaban en la zona.

La presencia de postes, cables y otros elementos dañados obligó a coordinar labores para retirar los obstáculos y reducir los riesgos en uno de los corredores con mayor circulación entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán.

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El Viceministerio de Transporte (VMT) movilizó grúas al lugar para agilizar la liberación de la vía. La institución informó que el paso quedó habilitado de forma controlada en ambos sentidos, mientras continuaban los trabajos de remoción y las inspecciones.

Personal del VMT permaneció en el sitio para investigar las circunstancias del choque. Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades no habían presentado un informe técnico sobre las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.

El Viceministerio de Transporte movilizó grúas a la zona y habilitó el paso vehicular de forma controlada en ambos sentidos. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, anunció que la unidad será decomisada y que se aplicarán sanciones al conductor y al camión involucrado. El funcionario atribuyó el accidente a una presunta excesiva velocidad, aunque las indagaciones oficiales seguían en curso.

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“Decomisaremos el camión y aplicaremos todas las sanciones respectivas al conductor y camión que provocó el accidente en el Bulevar Los Próceres”, afirmó Rodríguez Herrera. El titular de Obras Públicas agregó que el hecho dejó personas lesionadas y daños materiales.

Los accidentes con vehículos de carga llevaron a reforzar controles

El personal técnico del VMT inspeccionó la zona para determinar las circunstancias exactas que provocaron el percance. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El percance ocurre tras varios accidentes recientes en los que estuvieron involucradas unidades de transporte de carga en carreteras salvadoreñas. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se registraron siniestros con vehículos pesados en las cercanías del redondel Integración, en la carretera entre Ateos y Sonsonate, y en el sector de Los Chorros. Cada caso es investigado de forma individual para establecer causas y responsabilidades.

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Ante esa situación, las autoridades reforzaron los controles sobre el estado mecánico de las unidades, la vigencia de permisos, el peso transportado, el aseguramiento de la carga y el cumplimiento de las rutas autorizadas. El VMT también ha decomisado vehículos por irregularidades como fallas en los frenos, neumáticos deteriorados y falta de documentos para circular.

El bulevar Los Próceres forma parte de las vías con limitaciones para el transporte de carga de 15 toneladas de peso bruto en adelante. La restricción rige de lunes a sábado, entre las 4:30 y las 9:00, y de las 16:00 a las 20:30, junto con otros accesos y salidas del Área Metropolitana de San Salvador.

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Las autoridades mantienen operativos en carreteras y puntos de ingreso a la capital para verificar que los vehículos pesados respeten las restricciones de horario y las condiciones mínimas de seguridad.