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Receta de ensalada de rabanitos con pepino, rápida y fácil

Una alternativa liviana y saludable, que mezcla frescura, picor y crocancia en una sola preparación

Rodajas de rábano y pepino con hierbas picadas dentro de un cuenco sobre una mesa de madera junto a un vaso con agua
La preparación de la ensalada de rabanitos con pepino demanda diez minutos y no requiere cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Fresca, crocante y lista en pocos minutos, la ensalada de rabanitos con pepino combina el picor suave del primero con la frescura acuosa del segundo. Es una opción liviana para sumar color y textura a cualquier comida, y se destaca por la sencillez de su preparación: no requiere horno ni hornalla, solo un buen cuchillo y vegetales de calidad.

El rabanito aporta un sabor picante y terroso que se equilibra con la suavidad del pepino. Ambos vegetales se cortan en rodajas finas o en bastones, según la preferencia de cada cocinero, y se combinan con un aderezo simple a base de aceite de oliva, jugo de limón y una pizca de mostaza. Algunas versiones suman hierbas frescas como eneldo, perejil o ciboulette, que refuerzan el aroma sin opacar el sabor natural de los ingredientes. También es común agregar un toque de sal gruesa o flor de sal al final, que realza la textura crocante sin necesidad de otros condimentos.

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En Argentina esta ensalada suele servirse como guarnición de carnes, milanesas, tartas o comidas de verano. Acompaña bien asados y parrilladas porque corta la intensidad de las proteínas con su frescura ácida. También funciona muy bien como entrada rápida cuando se busca algo simple y sin cocción, ideal para los días de calor en los que la cocina pesada no resulta atractiva. Su preparación demanda poco tiempo y permite adaptarse a lo que haya disponible en la heladera: se puede sumar cebolla morada, tomate cherry o queso fresco en cubos para darle más volumen.

Por su bajo aporte calórico y su alto contenido de agua, la ensalada de rabanitos con pepino resulta una alternativa saludable para quienes buscan comidas livianas sin resignar sabor. Además, se conserva bien en la heladera durante algunas horas, lo que la convierte en una opción práctica para preparar con anticipación.

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Receta de ensalada de rabanitos con pepino

La ensalada de rabanitos con pepino es una preparación fría a base de vegetales frescos cortados finos, aderezados con aceite, limón y mostaza. Es crocante, liviana y no requiere cocción.

Tazón blanco con rodajas de rabanito y pepino cubiertas con perejil picado sobre una mesa
En Argentina este plato sirve habitualmente como guarnición para asados, milanesas y tartas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 0 minutos.

Ingredientes

  • 1 pepino mediano.
  • 8 rabanitos.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva o aceite de girasol.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 1 cucharadita de mostaza.
  • 1 cucharada de perejil fresco picado.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 pizca de pimienta negra molida.

Cómo hacer ensalada de rabanitos con pepino, paso a paso

  1. Lavar muy bien el pepino y los rabanitos. Si se desea, pelar parcialmente el pepino para dejar algunas tiras de cáscara.
  2. Cortar el pepino en rodajas finas o medias lunas.
  3. Cortar los rabanitos en rodajas finas. Para una textura más delicada, usar una mandolina o un cuchillo bien afilado.
  4. Colocar los vegetales en un bowl y agregar el perejil picado.
  5. Mezclar en un recipiente pequeño el aceite, el jugo de limón, la mostaza, la sal y la pimienta.
  6. Verter el aderezo sobre la ensalada y mezclar con suavidad para no romper las rodajas.
  7. Servir de inmediato o dejar reposar 5 minutos en la heladera para que se integren los sabores.

Consejo: No agregar el aderezo con demasiada anticipación, porque el pepino puede liberar agua y perder crocancia.

Rodajas de rábano y pepino, un cuchillo con mango de madera y un cuenco de vidrio con aderezo sobre una tabla de cortar de madera
La preparación requiere diez minutos de trabajo sin cocción y rinde hasta tres porciones de guarnición (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes o 3 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 95 kcal.
  • Grasas: 7 g.
  • Carbohidratos: 6 g.
  • Proteínas: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada se puede conservar en la heladera durante 24 horas, dentro de un recipiente hermético.

Para mantener mejor la textura, guardar los vegetales y el aderezo por separado. No se recomienda congelarla, porque el pepino y los rabanitos pierden firmeza al descongelarse.

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