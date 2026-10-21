Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en medio de la disputa por el financiamiento

Sergio Massa encabezó un encuentro con rectores en defensa de la universidad pública

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El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió este miércoles con un nutrido grupo de rectores de universidades nacionales en medio de la fuerte disputa entre el sector con el Gobierno por el financiamiento. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (USAM).

El ex ministro de Economía analizó la situación que atraviesa el sistema universitario argentino a casi una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales. Durante la cumbre, se puso el foco en la situación del sector, golpeado por el ajuste en los fondos necesarios para el funcionamiento y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Sergio Massa defendió la universidad pública en una reunión con rectores

Justamente, Massa remarcó: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante. Todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”.

En esa línea, el exministro de Economía advirtió sobre la pérdida de talento que provocó el ajuste: “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”. Y planteó: “Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.

Sergio Massa mantuvo una reunión con rectores en la sede de la Universidad Nacional de San Martín para analizar la crisis del sector educativo

La reunión, que contó con la presencia de autoridades de distintas instituciones del sistema universitario, sirvió también para evaluar el impacto institucional de la reducción de fondos. Entre los temas abordados figuraron la difícil situación salarial de docentes y nodocentes, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de las obras de infraestructura que estaban en marcha antes del cambio de gestión. Las cifras expuestas durante el encuentro reflejaron la magnitud del deterioro: desde diciembre de 2023, las universidades nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal docente y no docente perdieron más del 30% de su poder adquisitivo.

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El ex ministro de Economía advirtió que diez mil docentes y científicos abandonaron el país debido a las reducciones presupuestarias

El panorama se agrava si se tiene en cuenta el conflicto legal que rodea al financiamiento del sector. Pese a que el Congreso de la Nación sancionó y ratificó con mayoría agravada la Ley 27.795, el Poder Ejecutivo continúa sin aplicarla. Las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar, ratificada por la Corte Suprema, que obliga a actualizar los salarios y las becas. Sin embargo, esa orden judicial tampoco se cumplió.

A ese cuadro se sumó un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo frenó la puesta en vigencia de la norma. La sucesión de pronunciamientos judiciales adversos al Gobierno refuerza la posición de las universidades, aunque en la práctica los fondos siguen sin llegar.

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La aparición de Massa en el centro del debate universitario no es un hecho aislado. En las últimas semanas, el líder del Frente Renovador intensificó sus actividades partidarias y sus pronunciamientos públicos tras un prolongado período de perfil bajo. A mediados de septiembre, encabezó un acto con más de mil jóvenes militantes de su espacio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también defendió la educación pública y abogó por un cambio de paradigma económico. “Necesitamos un modelo de desarrollo productivo. Tenemos que defender la industria”, sostuvo en esa oportunidad.

El referente del Frente Renovador encabezó previamente un encuentro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para defender el modelo de desarrollo productivo

Durante aquella actividad, el ex funcionario reivindicó su participación en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y aseguró que su decisión de asumir el Ministerio de Economía respondió a la necesidad de evitar un desenlace más crítico. “En el peronismo todos sabemos que el gobierno de Alberto se iba en helicóptero. Decidimos poner el cuerpo y ayudar a que el peronismo termine su mandato”, afirmó ante los presentes.

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El Poder Ejecutivo nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario pese a una medida cautelar avalada por la Corte Suprema

En el plano partidario, Massa dejó definiciones que marcan su estrategia de cara al proceso electoral. Aunque descartó que sea momento de hablar de candidaturas, reconoció que “se viene una etapa de renovación en el peronismo” y convocó a las nuevas generaciones a tomar protagonismo. “No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”, expresó.

En paralelo, el dirigente busca posicionarse como un nexo entre los distintos sectores internos del movimiento, en un contexto donde las tensiones entre el ala cercana a Cristina Kirchner y la del gobernador Axel Kicillof continúan latentes.

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