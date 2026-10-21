Política

Karina Milei se reunió con el embajador de EEUU luego del anuncio de inversiones y el apoyo político

La secretaria general de la Presidencia recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas. El proyecto Corredor Andes-Atlántico como marco del encuentro

Heidi Gómez Rápalo, ministra consejera de la embajada norteamericana; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
Heidi Gómez Rápalo, ministra consejera de la embajada norteamericana; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
Guardar

Con el presidente Javier Milei todavía de viaje en España, la secretaria general, Karina Milei, recibió este martes en la Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para continuar reforzando el vínculo entre ambos países, justo en un momento en el que comienzan a definirse la llegada de importantes inversiones en infraestructura, energía, minería y transporte, mientras caen otras.

La reunión coincidió con el avance del proyecto Corredor Andes-Atlántico, pero también con la decisión de Grupo México de retirarse de la licitación para privatizar el Belgrano Cargas, uno de los procesos que administración libertaria buscaba incorporar al esquema de capitales extranjeros.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, la funcionaria y el diplomático analizaron “la sólida relación bilateral“ entre ambas naciones, los “distintos proyectos de desarrollo e inversión que empresas americanas tienen en Argentina” y el “contexto político y económico” local, según informó oficialmente Presidencia.

La hermana del mandatario fue quien invitó al representante de la Casa Blanca, que fue a la cita acompañado por Heidi Gómez Rápalo, su ministra consejera y número dos de la Embajada.

La reunión se produjo mientras el Gobierno busca profundizar los vínculos con Washington y generar condiciones para que compañías estadounidenses participen de las obras previstas en sectores considerados estratégicos.

PUBLICIDAD

Peter Lamelas disertó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y Texas.
Peter Lamelas disertó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y Texas. (Embajador de Estados Unidos)

“Estamos poniendo la plata sobre la mesa”, expresó recientemente Lamelas, durante la cumbre de energía organizada por la Cámara de Comercio Argentina y Texas, en la que precisó que la gestión de Donald Trump ya comprometió 20 mil millones de dólares hasta el 2027, cifra que podría ampliarse dependiendo del desempeño de Milei en las urnas, anticipó.

Uno de esos proyectos es el mencionado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta que contempla inversiones de hasta USD 7.000 millones durante 2027 para ampliar la infraestructura de energía, minería, transporte y telecomunicaciones.

El programa, que fue anunciado en el marco de la última cumbre de líderes de la ONU, en Nueva York, apunta a conectar el noroeste argentino, donde se concentran recursos vinculados con la minería, y la cuenca de Vaca Muerta, con los puertos del Atlántico.

El esquema incluye obras ferroviarias, oleoductos, gasoductos, redes eléctricas, puertos, vías navegables y proyectos de conectividad digital.

De ese total, unos USD 6.000 millones están vinculados con Argentina LNG, el plan de exportación de gas natural licuado que lidera YPF junto con la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

Un buque carguero azul, blanco y rojo navega sobre el mar azul dejando una estela blanca; el cielo es azul con nubes blancas y montañas lejanas en el horizonte
Un buque transportador de gas natural licuado, vinculado a la operación YPF Argentina LNG

La iniciativa cuenta con la posibilidad de acceder al respaldo de organismos estadounidenses como la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y el Export-Import Bank (Eximbank).

El acuerdo bilateral también prevé identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar líneas ferroviarias, entre ellas el Belgrano Cargas, cuya privatización fue incluida dentro de los sectores que podrían recibir inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sin embargo, en paralelo con la reunión en Casa Rosada, el Grupo México Transportes comunicó que no avanzará en la licitación para quedarse con la concesión ferroviaria, que tiene como fecha límite para presentar ofertas el 11 de noviembre.

“En relación con el proceso de licitación del Belgrano Cargas, Grupo México informa que ha decidido no avanzar en la contienda”, señaló la compañía, que era el único competidor extranjero que había manifestado públicamente su interés en el proceso y que había comprometido inversiones por hasta USD 3.000 millones.

Fuentes cercanas a la empresa precisaron a Infobae que existió “un interés genuino y prioritario” por el proyecto ferroviario argentino y que en los últimos meses se realizó “un análisis integral de la oportunidad”.

El Gobierno comenzó el proceso de privatización del Belgrano Cargas
El Gobierno comenzó el proceso de privatización del Belgrano Cargas

No obstante, sostuvieron que la firma, que contaba con el respaldo de la Secretaría de Estado norteamericana, decidió retirarse al evaluar las condiciones del pliego y advertir la necesidad de mayores precisiones sobre aspectos técnicos que “todavía presentaban incertidumbres“.

Entre los cuestionamientos que planteó la empresa aparecía el funcionamiento del sistema de acceso abierto, conocido como open access. El modelo establece que el futuro concesionario deberá administrar y mantener la infraestructura ferroviaria, pero tendrá que permitir que otros operadores circulen por la red a cambio del pago de un peaje.

La compañía consideraba que la iniciativa no precisaba de qué manera se aplicaría ese mecanismo y advertía que un oferente con una propuesta de peajes bajos y menor nivel de inversión podría resultar más competitivo que otro dispuesto a modernizar las vías. “Son pliegos malos”, resumieron fuentes del sector.

La licitación comprende 7.594 kilómetros de vías a través de esas tres líneas, que recorren 16 provincias y tienen conexión con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

El Gobierno estableció un contrato de concesión por 50 años, sin subsidios estatales ni canon, en el que el adjudicatario obtendría ingresos por el cobro de peajes y por la explotación comercial de los inmuebles cercanos a la traza.

Tras la salida de Grupo México, siguen como posibles interesados el consorcio conformado por Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas, además del Grupo Roggio y de la minera Rio Tinto, que podría participar como socia inversora de algún oferente.

La reunión de Karina Milei con el embajador estadounidense se dio, así, en un momento en el que el Gobierno busca sostener el impulso de los proyectos vinculados con el Corredor Andes-Atlántico y el RIGI, pero deberá resolver las dudas que plantearon potenciales inversores sobre los pliegos y las condiciones de las concesiones de infraestructura.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiKarina MileiEstados UnidosPeter LamelasEmbajadorCorredor Andes-AtlánticoBelgrano CargasInversionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en medio de la disputa por el financiamiento

El líder del Frente Renovador mantuvo un encuentro con algunos representantes de las altas casas tras un nuevo reclamo por el aumento de los salarios docentes

Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en medio de la disputa por el financiamiento

Tras aprobar la Ley de Propiedad Privada, Diputados discutirá la emergencia en Discapacidad y Endeudamiento Familiar

La sesión especial continúa, en medio de negociaciones entre oficialistas y aliados para introducir cambios y destrabar los proyectos

Tras aprobar la Ley de Propiedad Privada, Diputados discutirá la emergencia en Discapacidad y Endeudamiento Familiar

Diputados aprobó la ley de Propiedad Privada y reincorporó las restricciones a la compra de tierras

Se aprobó por 124 votos contra 119 y gracias a las 6 abstenciones de Córdoba,. La Libertad Avanza tuvo que ceder en la derogación de las restricciones a la venta de campos a extranjeros. Vuelve al Senado

Diputados aprobó la ley de Propiedad Privada y reincorporó las restricciones a la compra de tierras

Salud mental: senadores del PJ díscolo firmaron un dictamen de minoría y permiten que el tema llegue al recinto

Los ahora ex kirchneristas Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza retuvieron la rúbrica de un despacho hasta esta tarde. Consumado dicho acto, el del oficialismo y aliados se convirtió en el de mayoría que, no obstante, tiene varias disidencias. Nadie asegura votos de cara a una sesión

Salud mental: senadores del PJ díscolo firmaron un dictamen de minoría y permiten que el tema llegue al recinto

Axel Kicillof presentó en Lomas de Zamora un programa de empleo para jóvenes en sectores estratégicos de la transición energética

El gobernador bonaerense estuvo acompañado por su ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el intendente local, Federico Otermín

Axel Kicillof presentó en Lomas de Zamora un programa de empleo para jóvenes en sectores estratégicos de la transición energética

DEPORTES

Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Video viral: una streamer coreana que canta temas de La 12 lloró con el gol de Paredes que clasificó a Boca a la final de la Sudamericana

Una estrella de Hollywood sorprendió al hacerle un llamativo consejo a Lionel Messi: “Que le dé un descanso...”

La escena más viral de la Champions League: ganaron su partido y se fueron sin bañarse del estadio por un peculiar motivo

Bayern Múnich y Arsenal igualaron 2-2 en un choque de favoritos en la Champions League: todos los goles del día

TELESHOW

Ángel de Brito recordó a su perro, a cuatro años de su muerte, y explicó por qué no volvió a tener mascota

Ángel de Brito recordó a su perro, a cuatro años de su muerte, y explicó por qué no volvió a tener mascota

El romántico ida y vuelta entre Ian Lucas y su novia Renata Mónaco: “Sos un escandalo”

Con mural de Disney y sin cuna, así es el soñado cuarto que Stephanie Demner preparó para su segunda hija

Murió Saúl Blanch, pionero del heavy metal argentino y primera voz de Rata Blanca

El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja cuatro lesionados en el bulevar Los Próceres

El Salvador: Camión pierde el control, derriba postes eléctricos y deja cuatro lesionados en el bulevar Los Próceres

Bryan Ruiz asume el reto de reconstruir el fútbol de Costa Rica

Menos panameños acuden a Portobelo este 21 de octubre a testimoniarle su fe al Cristo Negro

La asesinaron en su vivienda frente a su hija: Cuba registró su feminicidio número 58 del año

Nicaragua asignará USD 275.8 millones a universidades públicas en 2027, por debajo del 6% constitucional