Bella Hadid revivió el vestido de encaje que Britney Spears convirtió en ícono de los 2000

Bella Hadid homenajeó a Britney Spears con un vestido transparente de encaje negro en la fiesta de Victoria’s Secret (ALAM, GIDE / Jesal / BACKGRID / GROSBY GROUP)

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En la celebración posterior al Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado en Los Ángeles, Bella Hadid recuperó el vestido negro de encaje que Britney Spears llevó a los MTV Video Music Awards de 2001.

La modelo eligió una lectura contemporánea de aquella referencia pop, con un diseño corto, transparente y acompañado por calzado clásico en negro.

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El atuendo apareció después del desfile de Victoria’s Secret, cuya pasarela reunió a figuras como Candice Swanepoel, Adriana Lima, Gigi Hadid, Anok Yai y Alex Consani.

Tras la presentación, las modelos asistieron a una fiesta privada en el hotel Chateau Marmont, donde Hadid mantuvo la estética de lencería que dominó parte de la propuesta de la noche.

El encaje negro conectó el look de Bella Hadid con Britney Spears

El vestido de Bella Hadid estaba confeccionado en encaje negro y tenía una silueta ajustada al cuerpo. La transparencia del tejido dejaba ver el conjunto de ropa interior oscuro elegido para completar el estilismo, una fórmula que trasladó al exterior códigos vinculados con la ropa íntima.

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El diseño original que lució Britney Spears en la alfombra roja pertenecía a la firma Dolce & Gabbana (Grosby)

En aquella alfombra roja, Spears apareció con un minivestido de encaje de Dolce & Gabbana, una elección que quedó ligada a la estética de comienzos de siglo y que ha sido recreada en numerosas ocasiones dentro de la cultura pop.

Hadid no reprodujo aquel conjunto de forma literal. La modelo apostó por una interpretación que actualiza la referencia desde las tendencias de 2026, cuando las transparencias, el encaje y las prendas inspiradas en lencería volvieron a tener presencia tanto en la calle como en las pasarelas. El look combinó un minivestido transparente, ropa interior visible y una paleta completamente negra.

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Uno de los detalles que distinguió la elección de Hadid fue el calzado. En lugar de sandalias de tiras o botas altas, optó por zapatos de salón negros de satén, de punta cerrada y tacón alto. La decisión aportó una nota más clásica a un vestido construido alrededor de la transparencia y la exposición de la lencería.

Hadid abrió la pasarela con un conjunto verde de motivos botánicos y alas con forma de enredadera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los zapatos de salón funcionan como una pieza de contraste en este tipo de propuestas. Frente al carácter explícito del encaje, su diseño cerrado ordena la silueta y evita sumar más elementos al conjunto. En este caso, el satén también sostuvo el efecto de textura sin competir con el dibujo del vestido.

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Bella Hadid desfiló con las alas de Victoria’s Secret en Los Ángeles

Antes de llegar a la fiesta, Hadid participó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles. La modelo formó parte del grupo de nombres convocados para la pasarela, en una edición que reunió a varias figuras asociadas históricamente con la marca y a rostros de una generación más reciente.

En el desfile, las alas volvieron a ocupar un lugar central dentro de la puesta en escena. Bella Hadid desfiló junto a modelos reconocidas, en una pasarela que recuperó uno de los símbolos más identificables de Victoria’s Secret.

La modelo presentó un segundo cambio de vestuario compuesto por un minivestido blanco plisado y alas de ángel (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hadid abrió el desfile con un conjunto inspirado en la primavera. Llevó un sostén verde cubierto con aplicaciones florales de cuentas multicolores, una minifalda semitransparente en tono verde lima sobre ropa interior a juego y zapatos de tacón con la punta abierta.

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El elemento central fueron unas alas de gran tamaño armadas como enredaderas verdes y decoradas con flores, que extendían el motivo botánico a toda la silueta. Completó el estilismo con el cabello rubio suelto y maquillaje en tonos bronce.

Para su segunda aparición, la modelo cambió esa combinación de color por un minivestido blanco plisado y alas de ángel a juego.

El contraste entre ambos atuendos marcó dos registros distintos dentro de la pasarela: el primero se apoyó en referencias florales y una paleta verde intensa; el segundo recurrió al blanco y a una silueta más cercana al imaginario tradicional de las alas de Victoria’s Secret.

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