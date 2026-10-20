Receta de tarta de masa integral de calabaza y queso, rápida y fácil

La masa requiere harina integral, manteca fría y un reposo de 20 minutos en la heladera antes de su uso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma a calabaza horneándose tiene algo que transporta directo a la cocina de la abuela. Esa combinación de dulzor suave y cremosidad que se funde con el queso es, para muchos argentinos, sinónimo de domingo en familia.

Esta versión con masa integral le suma un giro más consciente a un clásico de siempre. Se volvió una opción habitual en las mesas que buscan platos sabrosos pero un poco más livianos, sin resignar ese gusto casero que caracteriza a las tartas de nuestro país.

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Receta de tarta de masa integral de calabaza y queso

Se trata de una tarta salada de un solo disco, elaborada con harina integral, rellena con un puré cremoso de calabaza y queso. Su preparación es simple y no exige técnicas complicadas: se arma la masa, se cocina la calabaza, se mezcla con el queso y los huevos, y se hornea todo junto hasta dorar.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 55 minutos. La preparación activa (armar la masa y el relleno) lleva aproximadamente 20 minutos, mientras que la cocción en el horno demanda otros 35 minutos.

Ingredientes

200 gr de harina integral

100 gr de manteca fría, cortada en cubos

1 huevo (para la masa)

2 cucharadas de agua fría

1 pizca de sal

500 gr de calabaza, pelada y cortada en cubos

2 huevos (para el relleno)

200 gr de queso cremoso o queso fresco, cortado en cubos

3 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto

1 cucharadita de aceite de oliva

La masa precisa una cocción previa en blanco de 10 minutos en el horno a 190 grados para impedir la humedad en la base - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de masa integral de calabaza y queso, paso a paso

En un bol, mezclar la harina integral con la sal. Incorporar la manteca fría en cubos y desgranar con las yemas de los dedos hasta formar un arenado grueso. Agregar el huevo y el agua fría, de a poco. Unir sin amasar de más, hasta formar un bollo liso. Envolver en film y llevar a la heladera por 20 minutos. Mientras tanto, cocinar la calabaza al vapor o en el microondas hasta que esté tierna. El punto justo de cocción es clave: debe quedar blanda, sin exceso de agua, para que el relleno no quede aguado. Hacer un puré grueso con la calabaza. Incorporar los huevos, el queso rallado y el queso cremoso en cubos. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Precalentar el horno a 190℃. Enmantecar o aceitar una tartera y forrarla con la masa integral estirada, previamente retirada de la heladera. Pinchar la base con un tenedor para evitar que se infle. Cocinar la masa en blanco por 10 minutos, antes de agregar el relleno, para que no quede cruda en el centro. Verter el relleno de calabaza y queso sobre la base pre cocida. Alisar la superficie con una cuchara. Llevar al horno nuevamente y cocinar entre 25 y 30 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada. Retirar del horno y dejar entibiar 5 minutos antes de cortar y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 20 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se conserva en la heladera, bien tapada o en un recipiente hermético, hasta 3 días. También puede congelarse ya cocida, envuelta en film y papel aluminio, por hasta 2 meses. Para descongelar, lo ideal es llevarla directo al horno a temperatura media hasta que recupere su textura.