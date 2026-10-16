Receta de hojas de acelga rellenas con carne al horno, rápida y fácil

Las hojas de acelga rellenas con carne al horno son una opción para aprovechar esta verdura en una preparación completa, con carne picada, vegetales y una cocción final con salsa de tomate y queso.
Puede servirse en almuerzos o cenas y acompañarse con arroz blanco, puré de papas o ensalada fresca. La receta permite preparar porciones abundantes y utilizar ingredientes habituales de la cocina cotidiana.
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Receta de hojas de acelga rellenas con carne al horno
La preparación parte de hojas de acelga blanqueadas, que se rellenan con una mezcla de carne picada, cebolla, morrón y condimentos. Luego se enrollan para formar los paquetes individuales.
Los rollitos se acomodan en una fuente con salsa de tomate, se cubren con queso y se cocinan en el horno hasta que el relleno esté caliente y la superficie quede gratinada.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
Ingredientes
- 8 hojas grandes de acelga.
- 500 gr de carne picada.
- 1 cebolla.
- 1 morrón rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 1 huevo.
- 3 cucharadas de pan rallado.
- 500 cc de salsa de tomate.
- 100 gr de queso cremoso o mozzarella.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cucharadita de pimentón.
- 0,5 cucharadita de ají molido, opcional.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- Orégano, a gusto.
Cómo hacer hojas de acelga rellenas con carne al horno, paso a paso
- Lavar las hojas de acelga y retirar la parte más gruesa de los tallos. Hervir abundante agua con sal y blanquear las hojas durante 2 minutos.
- Retirarlas con una espumadera y pasarlas a un recipiente con agua fría. Escurrirlas bien y acomodarlas sobre un repasador limpio.
- Picar la cebolla, el morrón y los dientes de ajo. Calentar el aceite en una sartén y rehogar las verduras durante 5 minutos, hasta que estén tiernas.
- Incorporar la carne picada y cocinar durante 8 minutos, mientras se la desarma con una cuchara de madera.
- Condimentar con sal, pimienta, pimentón, ají molido y orégano. Dejar la carne bien cocida antes de armar los rollitos.
- Apagar el fuego y dejar entibiar el relleno. Agregar el huevo y el pan rallado, y mezclar hasta obtener una preparación húmeda, pero firme.
- Extender 1 hoja de acelga sobre la mesada. Colocar 2 cucharadas de relleno cerca de uno de los extremos, doblar los laterales hacia adentro y enrollar.
- Distribuir un poco de salsa de tomate en una fuente para horno. Acomodar los rollitos con el cierre hacia abajo.
- Cubrir con el resto de la salsa y agregar el queso por encima. Usar una fuente apenas aceitada para evitar que se peguen.
- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la salsa hierva y el queso quede gratinado.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir. Ese descanso ayuda a que los rollitos mantengan su forma al cortar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con 2 rollitos por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 430 kcal.
- Grasas: 24 gr.
- Carbohidratos: 18 gr.
- Proteínas: 35 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las hojas de acelga rellenas se pueden guardar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante hasta 3 días. También es posible conservarlas en el freezer por un máximo de 2 meses, preferentemente en porciones individuales y bien cerradas.
Para recalentarlas, llevarlas directamente al horno a 180 °C durante 15 minutos. En caso de que estén congeladas, descongelarlas en la heladera durante 12 horas antes de calentarlas.
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