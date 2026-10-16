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Receta de hojas de acelga rellenas con carne al horno, rápida y fácil

Esta preparación casera con ingredientes simples, salsa de tomate y queso gratinado, es ideal para el almuerzo o la cena

Rollos de acelga rellenos de carne picada en una fuente con salsa de tomate junto a ajos y hojas frescas.
Las hojas de acelga rellenas llevan una mezcla de carne picada, cebolla, morrón y condimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las hojas de acelga rellenas con carne al horno son una opción para aprovechar esta verdura en una preparación completa, con carne picada, vegetales y una cocción final con salsa de tomate y queso.

Puede servirse en almuerzos o cenas y acompañarse con arroz blanco, puré de papas o ensalada fresca. La receta permite preparar porciones abundantes y utilizar ingredientes habituales de la cocina cotidiana.

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Receta de hojas de acelga rellenas con carne al horno

La preparación parte de hojas de acelga blanqueadas, que se rellenan con una mezcla de carne picada, cebolla, morrón y condimentos. Luego se enrollan para formar los paquetes individuales.

Los rollitos se acomodan en una fuente con salsa de tomate, se cubren con queso y se cocinan en el horno hasta que el relleno esté caliente y la superficie quede gratinada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

  • 8 hojas grandes de acelga.
  • 500 gr de carne picada.
  • 1 cebolla.
  • 1 morrón rojo.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1 huevo.
  • 3 cucharadas de pan rallado.
  • 500 cc de salsa de tomate.
  • 100 gr de queso cremoso o mozzarella.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 1 cucharadita de pimentón.
  • 0,5 cucharadita de ají molido, opcional.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.
  • Orégano, a gusto.
Rollos de hojas de acelga rellenos de carne picada, uno cortado a la mitad, sobre salsa de tomate en un plato blanco.
Un plato de hojas de acelga rellenas de carne horneada reposa sobre salsa de tomate en una fuente blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hojas de acelga rellenas con carne al horno, paso a paso

  1. Lavar las hojas de acelga y retirar la parte más gruesa de los tallos. Hervir abundante agua con sal y blanquear las hojas durante 2 minutos.
  2. Retirarlas con una espumadera y pasarlas a un recipiente con agua fría. Escurrirlas bien y acomodarlas sobre un repasador limpio.
  3. Picar la cebolla, el morrón y los dientes de ajo. Calentar el aceite en una sartén y rehogar las verduras durante 5 minutos, hasta que estén tiernas.
  4. Incorporar la carne picada y cocinar durante 8 minutos, mientras se la desarma con una cuchara de madera.
  5. Condimentar con sal, pimienta, pimentón, ají molido y orégano. Dejar la carne bien cocida antes de armar los rollitos.
  6. Apagar el fuego y dejar entibiar el relleno. Agregar el huevo y el pan rallado, y mezclar hasta obtener una preparación húmeda, pero firme.
  7. Extender 1 hoja de acelga sobre la mesada. Colocar 2 cucharadas de relleno cerca de uno de los extremos, doblar los laterales hacia adentro y enrollar.
  8. Distribuir un poco de salsa de tomate en una fuente para horno. Acomodar los rollitos con el cierre hacia abajo.
  9. Cubrir con el resto de la salsa y agregar el queso por encima. Usar una fuente apenas aceitada para evitar que se peguen.
  10. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la salsa hierva y el queso quede gratinado.
  11. Dejar reposar 5 minutos antes de servir. Ese descanso ayuda a que los rollitos mantengan su forma al cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con 2 rollitos por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 430 kcal.
  • Grasas: 24 gr.
  • Carbohidratos: 18 gr.
  • Proteínas: 35 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las hojas de acelga rellenas se pueden guardar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante hasta 3 días. También es posible conservarlas en el freezer por un máximo de 2 meses, preferentemente en porciones individuales y bien cerradas.

Para recalentarlas, llevarlas directamente al horno a 180 °C durante 15 minutos. En caso de que estén congeladas, descongelarlas en la heladera durante 12 horas antes de calentarlas.

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