El café salvadoreño gana presencia en Roma durante el Foro Mundial de la Alimentación

El Foro Mundial de la Alimentación finalizó el 16 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. (Foto cortesía FAO El Salvador)

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El aroma de Café de El Salvador llegó a Roma como parte del Foro de Inversiones Mano de la Mano, un espacio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que reúne a gobiernos, productores, organismos internacionales e inversionistas. La participación permitió mostrar el grano salvadoreño ante asistentes de distintos países y reforzó su presencia en escenarios internacionales vinculados con la agricultura y el comercio.

La degustación formó parte de las actividades del Foro Mundial de la Alimentación 2026, que se desarrolló del 8 al 16 de octubre en la capital italiana, bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”. La agenda incluyó propuestas de inversión, intercambios científicos y espacios dedicados a impulsar sistemas agroalimentarios con mayor capacidad de producción, inclusión y resiliencia.

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El Salvador presentó avances para fortalecer su agricultura

Durante el Foro de Inversiones de la Iniciativa Mano de la Mano, el presidente del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), Mauricio Sansivirini, expuso las acciones que El Salvador ha impulsado para fortalecer la agricultura nacional.

El funcionario señaló que la caficultura ocupa un lugar dentro de ese esfuerzo, con respaldo del Programa de Aumento a la Producción promovido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Según explicó, esa iniciativa ha permitido acumular experiencia, ampliar capacidades y obtener resultados para las familias productoras vinculadas con el cultivo.

La presentación en Roma incluyó la promoción de un modelo de producción de café sostenible, competitivo y orientado a los estándares del mercado internacional. El objetivo fue acercar a representantes del sector agrícola e inversionistas a la oferta salvadoreña, en un foro que busca canalizar recursos hacia proyectos liderados por los países participantes.

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La Iniciativa Mano de la Mano de la FAO utiliza información territorial y análisis de datos para identificar zonas y cadenas productivas con posibilidades de recibir inversión. En esta edición, 38 países y cinco iniciativas regionales presentaron propuestas por $20.160 millones, destinadas a rubros como cultivos básicos, ganadería, pesca, café y cacao.

El presidente del Instituto Salvadoreño del Café, Mauricio Sansivirini, presentó los avances agrícolas del país en Italia. (Foto cortesía FAO El Salvador)

El grano ya tuvo presencia en Europa y Asia durante 2026

La exposición en Italia se suma a otras actividades de promoción del café salvadoreño realizadas en los últimos meses. En mayo, el producto fue seleccionado como café de origen único para el Campeonato Noruego de Tueste de Café, celebrado en Oslo. La competencia permitió que especialistas trabajaran con grano producido en El Salvador.

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En junio, el país participó en el Festival Gongneung Forest Trail Coffee, en Corea del Sur, donde presentó su oferta ante productores, importadores, tostadores y consumidores. Ese mismo mes, el café salvadoreño también formó parte de World of Coffee Brussels 2026, una feria europea enfocada en el sector de cafés de especialidad.

En julio hubo una cata en Busan, Corea del Sur, con muestras de variedades y procesos de distintas zonas cafetaleras salvadoreñas. La actividad reunió a representantes de la industria local interesados en conocer la trazabilidad, los perfiles de taza y la diversidad genética del producto.

El Café de El Salvador estuvo presente en el Foro de Inversiones Mano de la Mano de la FAO en Roma. (Foto cortesía FAO El Salvador)

Roma cerró una agenda internacional de promoción

La presencia en el Foro Mundial de la Alimentación consolidó una agenda que durante 2026 llevó el café salvadoreño a Noruega, Bélgica, Corea del Sur e Italia. En Roma, los asistentes pudieron conocer y degustar un producto que continúa como uno de los emblemas agrícolas de El Salvador.

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El Foro Mundial de la Alimentación concluyó este 16 de octubre, fecha en la que también se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. La cita reunió a autoridades, jóvenes, científicos, agricultores, pueblos indígenas, empresas e instituciones financieras para debatir sobre innovación, producción y acceso a alimentos.