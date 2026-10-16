Receta de papas rosti, rápida y fácil

Hay una papa que esconde sorpresas desde el primer instante en que se la raya fina y se la dora en manteca. Las papas rösti nacieron como comida de campesinos suizos, pero conquistaron cocinas de todo el mundo por un motivo simple: con poco esfuerzo e ingredientes, el resultado parece de restaurante.
En Argentina se volvieron una guarnición cada vez más elegida para reemplazar el clásico puré o las papas fritas. Aparecen tanto en un almuerzo de domingo como acompañando un bife a la noche, cuando se busca algo distinto sin complicaciones en la cocina.
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Receta de papas rosti
Las papas rösti son una especie de tortilla o “torta” chata hecha exclusivamente con papa rallada, dorada en manteca o aceite hasta lograr una base crocante por fuera y tierna por dentro. Se cocinan en sartén, sin horno, y admiten variantes con queso, panceta o cebolla, aunque la receta original se basa solo en papa, sal y materia grasa.
Tiempo de preparación
El tiempo total ronda los 30 minutos: 10 minutos de preparación y rallado, más 20 minutos de cocción en sartén (10 minutos de cada lado).
Ingredientes
- 4 papas grandes (aproximadamente 800 gr)
- 40 gr de manteca
- 2 cucharadas de aceite neutro
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta negra, cantidad necesaria
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Cómo hacer papas rosti, paso a paso
- Lavar las papas y pelarlas. Rallarlas con la parte gruesa del rallador, en tiras largas y no demasiado finas.
- Colocar la papa rallada sobre un repasador limpio o un lienzo y exprimir con fuerza para sacar todo el líquido posible. Este paso es clave para lograr la textura crocante.
- Pasar la papa escurrida a un bol y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio con la manteca y el aceite, hasta que la manteca esté bien caliente pero sin quemarse.
- Volcar toda la papa en la sartén y presionar con una espátula para formar un disco compacto y parejo de unos 2 centímetros de espesor.
- Cocinar a fuego medio-bajo durante 10 minutos, sin mover la sartén, hasta que la base esté dorada y firme.
- Ayudarse con un plato grande para dar vuelta a la rösti de un solo movimiento. Si se desarma un poco, no hay problema: se vuelve a acomodar con la espátula dentro de la sartén.
- Agregar un poco más de manteca si hace falta y cocinar el otro lado otros 10 minutos, hasta que esté igual de dorado y crocante.
- Retirar, dejar reposar 2 minutos y cortar en porciones como si fuera una torta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 4 porciones como guarnición, o 2 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede guardar en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 2 días. Para recuperar la textura crocante, se recomienda recalentar en sartén y no en microondas. No se aconseja congelar, porque la papa pierde su textura original.
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