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Receta de papas rosti, rápida y fácil

Esta preparación clásica suiza requiere solo media hora en la sartén y pocos elementos para lograr una textura crocante. Es ideal para acompañar cualquier almuerzo o cena

Sartén de hierro con papas rösti, dos huevos fritos, tocino y cebollín picado, junto a un tenedor y un recipiente con crema.
La elaboración de las papas rösti demanda un tiempo total de 30 minutos entre la preparación y la cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay una papa que esconde sorpresas desde el primer instante en que se la raya fina y se la dora en manteca. Las papas rösti nacieron como comida de campesinos suizos, pero conquistaron cocinas de todo el mundo por un motivo simple: con poco esfuerzo e ingredientes, el resultado parece de restaurante.

En Argentina se volvieron una guarnición cada vez más elegida para reemplazar el clásico puré o las papas fritas. Aparecen tanto en un almuerzo de domingo como acompañando un bife a la noche, cuando se busca algo distinto sin complicaciones en la cocina.

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Receta de papas rosti

Las papas rösti son una especie de tortilla o “torta” chata hecha exclusivamente con papa rallada, dorada en manteca o aceite hasta lograr una base crocante por fuera y tierna por dentro. Se cocinan en sartén, sin horno, y admiten variantes con queso, panceta o cebolla, aunque la receta original se basa solo en papa, sal y materia grasa.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 30 minutos: 10 minutos de preparación y rallado, más 20 minutos de cocción en sartén (10 minutos de cada lado).

Ingredientes

  • 4 papas grandes (aproximadamente 800 gr)
  • 40 gr de manteca
  • 2 cucharadas de aceite neutro
  • Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta negra, cantidad necesaria
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Un plato con papas rösti doradas cubiertas con crema y cebollino, junto a cubiertos, una tabla de cortar y una jarra sobre madera.
La receta tradicional de las papas rösti se elabora únicamente con papa rallada, sal y materia grasa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer papas rosti, paso a paso

  1. Lavar las papas y pelarlas. Rallarlas con la parte gruesa del rallador, en tiras largas y no demasiado finas.
  2. Colocar la papa rallada sobre un repasador limpio o un lienzo y exprimir con fuerza para sacar todo el líquido posible. Este paso es clave para lograr la textura crocante.
  3. Pasar la papa escurrida a un bol y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien.
  4. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio con la manteca y el aceite, hasta que la manteca esté bien caliente pero sin quemarse.
  5. Volcar toda la papa en la sartén y presionar con una espátula para formar un disco compacto y parejo de unos 2 centímetros de espesor.
  6. Cocinar a fuego medio-bajo durante 10 minutos, sin mover la sartén, hasta que la base esté dorada y firme.
  7. Ayudarse con un plato grande para dar vuelta a la rösti de un solo movimiento. Si se desarma un poco, no hay problema: se vuelve a acomodar con la espátula dentro de la sartén.
  8. Agregar un poco más de manteca si hace falta y cocinar el otro lado otros 10 minutos, hasta que esté igual de dorado y crocante.
  9. Retirar, dejar reposar 2 minutos y cortar en porciones como si fuera una torta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones como guarnición, o 2 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 2 días. Para recuperar la textura crocante, se recomienda recalentar en sartén y no en microondas. No se aconseja congelar, porque la papa pierde su textura original.

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