En imágenes: la visita de Laura Fernández al CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador

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La presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, visitó este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, para conocer los controles, los procedimientos internos y el modelo de seguridad aplicado en el penal de máxima seguridad.

Infobae estuvo presente durante parte del recorrido oficial, que incluyó una reunión con autoridades salvadoreñas y un desplazamiento por sectores internos del complejo.

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La presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) junto a autoridades salvadoreñas para conocer sus protocolos de seguridad y su funcionamiento interno. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Laura Fernández participó de una reunión previa al recorrido con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro; el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, y autoridades de ambos países. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La visita de Fernández al CECOT ocurrió dos días después de la inauguración en Costa Rica del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una cárcel que tomó como referencia la infraestructura salvadoreña. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Laura Fernández estuvo acompañada por el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar Vargas, durante las actividades desarrolladas en el complejo penitenciario. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicado en Tecoluca, departamento de San Vicente, es uno de los principales símbolos de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Una comitiva de funcionarios recorre las instalaciones de un penal vigilado por efectivos armados y con personas recluidas en las celdas laterales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Durante el encuentro, funcionarios salvadoreños explicaron a la delegación costarricense los criterios de reclusión, la clasificación de los internos y los protocolos de vigilancia del CECOT. (REUTERS/Jose Cabezas)

Los controles de acceso y la presencia de personal de seguridad forman parte del esquema operativo que las autoridades presentaron a la presidente costarricense. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La visita de la presidente de Costa Rica busca identificar procedimientos del sistema salvadoreño que podrían adaptarse al nuevo penal de alta contención de su país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Agentes de seguridad custodian uno de los accesos del CECOT, el penal de máxima seguridad que el Gobierno salvadoreño abrió para recluir a personas señaladas de pertenecer a grupos criminales. (Infobae Centroamérica/Emerson del Cid)