Movistar dejará de existir como marca en Argentina y detalló que deberán hacer sus clientes que pasarán a Tuenti

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Movistar comienza a desaparecer como jugador del mercado argentino de telefonía móvil a partir del traspaso de parte de sus clientes a Tuenti, la marca que utilizará Metrotel para ingresar al negocio.

El cambio forma parte de la desinversión exigida a Telecom Argentina para recibir la aprobación definitiva de la compra de Telefónica de Argentina.

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En ese contexto Movistar, que no había realizado comunicaciones oficiales luego de venta, dio algunos detalles sobre cómo será la transferencia para sus usuarios.

La empresa, detalló:

El cambio será automático y no será necesario realizar ninguna gestión

Los clientes mantendrán la misma calidad de servicio en sus comunicaciones

Las condiciones de los planes de los clientes no serán modificadas o bien serán mejoradas, mantendrán su crédito disponible y la modalidad de pago elegida oportunamente.

Los clientes migrados no deberán realizar cambios de SIM.

Las comunicaciones uno a uno se realizarán entre el lunes 19 de octubre y se extenderán hasta fines de noviembre.

Los canales de atención de Tuenti serán: App Tuenti, *700 o 0800-321-0700 y por WA: +54 9 11 2272 8588.

Telecom aceptó la propuesta de Metrotel valuada en 450 millones de dólares para cumplir las exigencias de la Autoridad Nacional de la Competencia

“Los detalles operativos de la migración, incluidos los plazos y las modalidades de implementación, serán comunicados oportunamente y uno a uno a los clientes involucrados, además de la comunicación a través de los canales oficiales de atención. La migración a Tuenti será paulatina y en etapas, garantizando la transición en cada fase”, dijo el operador.

La empresa también dijo que “la operación, que contempla también la transferencia de activos vinculados a la prestación de servicios de telecomunicaciones para asegurar la calidad y condiciones de los mismos, se enmarca en las medidas dispuestas por las autoridades regulatorias con el objetivo de preservar la competencia en el mercado argentino”.

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Y agregó que “durante este proceso, Movistar trabajará para que los clientes alcanzados por la transferencia reciban información clara y oportuna sobre las etapas del cambio y sus implicancias”.

Dos telcos

Luego de la fusión entre Telecom y Telefónica, que todavía no está 100% aprobada, está previsto que cerca de 6 millones de usuarios de telefonía celular dejen de pertenecer a Movistar y pasen a la nueva marca de Metrotel. También abarca unos 200.000 clientes de internet fija. Telecom pagó USD 1.245 millones por su competidora local.

Días atrás, el directorio de Telecom aceptó la propuesta de Metrotel, valuada en USD 450 millones, y las partes deberán completar los contratos definitivos e instrumentar el acuerdo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

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Para evitar una mayor concentración del mercado, Telecom debía desprenderse de una porción de esos activos y usuarios. La ANC ya había aprobado a Metrotel como adquirente. Con la aceptación de la oferta, resta la presentación formal del acuerdo definitivo ante el organismo para ejecutar la transferencia.

Telecom aceptó la propuesta de Metrotel valuada en 450 millones de dólares para cumplir las exigencias de la Autoridad Nacional de la Competencia

La marca elegida será Tuenti, que volverá a tener presencia en la Argentina bajo una estructura distinta. Metrotel aportará la infraestructura y los servicios requeridos para atender a los usuarios que reciba. El objetivo es consolidar un tercer competidor de escala en un mercado donde Personal, de Telecom, y Claro concentran una parte relevante de las líneas móviles.

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La transición no implica que todos los clientes de Movistar se mudarán a Tuenti. Telecom conservará una porción de los usuarios y activos que compró con Telefónica. La operación de desinversión alcanza la cartera definida en la propuesta de Metrotel, que reúne aproximadamente seis millones de líneas móviles y 200.000 accesos de internet fija.

La empresa que recibirá los activos también atravesó modificaciones en su estructura de propiedad. El 51% de Metrotel quedó en manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, a través de Nippur Fiber Holding. El 49% restante fue adquirido por Beacon, cuyo principal accionista individual es Ralph Booth.

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Los fondos estadounidenses Blackstone y Riverwood Capital, que participaban en la compañía, dejaron de ser accionistas.