6 enredaderas de rápido crecimiento para sumar verde y flores, sin resignar sombra

Las enredaderas de rápido crecimiento permiten cubrir cercas, pérgolas y muros cuando el espacio disponible para plantar es limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las enredaderas de crecimiento rápido permiten cubrir cercas, pérgolas y muros cuando el espacio de plantación es limitado. Sin embargo, la tolerancia a la sombra varía según la especie y conviene elegirla de acuerdo con la luz, suelo y estructura disponibles.

El horticultor y consultor Galen Gates, citado por el sitio especializado en hogares, Martha Stewart, recomienda aprovechar los soportes verticales y hasta guiar los tallos para formar recorridos o figuras.

PUBLICIDAD

La elección de cada especie depende de la luz, el drenaje, la humedad, la poda y la resistencia frente a las bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de plantar, la Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) aconseja instalar la estructura de apoyo y dejar una separación respecto del muro o la cerca, para que las raíces reciban agua y tengan espacio para desarrollarse.

1. La hortensia trepadora admite sombra parcial o total

La hortensia trepadora se adapta a la sombra parcial o total y desarrolla flores blancas perfumadas sobre soportes firmes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hortensia trepadora (Hydrangea anomala subsp. petiolaris) es la opción de la selección que mejor responde a los sectores con menos sol. Gates señaló que florece con inflorescencias blancas, planas y perfumadas, y que su corteza marrón canela se desprende con los años. También puede crecer sobre el tronco de un árbol grande.

El Jardín Botánico de Misuri la sitúa en las zonas de rusticidad 4 a 8 y recomienda un suelo fértil, húmedo y con buen drenaje, de sombra parcial a total.

PUBLICIDAD

La institución añade que puede tardar en establecerse, aunque luego adquiere vigor, por lo que requiere un soporte firme si se cultiva en vertical.

2. La buganvilla necesita pleno sol y protección frente a las heladas

La buganvilla necesita una exposición soleada y protección contra las heladas para mantener su floración durante gran parte del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La buganvilla figura entre las especies de crecimiento rápido, pero no es una alternativa para una sombra cerrada. Según Gates, puede florecer gran parte del año y tolera la sequía, aunque exige podas periódicas por su desarrollo. En el material original se indican las zonas 9 y 10 y un suelo ácido, de textura franca a arenosa.

La guía de cultivo de la RHS precisa que requiere una ubicación luminosa y soleada y que, en climas fríos, debe mantenerse libre de heladas durante el invierno.

PUBLICIDAD

Por ello, la especie resulta adecuada para una terraza, un cenador o un espacio con exposición directa al sol, no para los rincones más sombríos del jardín.

3. La clemátide combina sol o semisombra con raíces frescas

La clemátide combina el sol o la semisombra con un suelo fértil, húmedo y bien drenado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variedades de clemátide ofrecen distintos tamaños de flor y períodos de floración, desde comienzos de primavera hasta fines de verano, de acuerdo con Gates. Sus tallos se sujetan a estructuras delgadas, de modo que un enrejado de trama fina facilita su ascenso. La fuente consultada incluye las zonas 4 a 9, aunque el tamaño cambia según la especie.

La RHS señala que la mayoría crece mejor al sol o con sombra parcial y que una sombra muy intensa suele reducir la floración. El suelo debe ser profundo, fértil, húmedo y bien drenado; las raíces necesitan mantenerse frescas. Esa combinación permite ubicar la base protegida y dirigir los tallos hacia una zona con más luz.

PUBLICIDAD

4. La gloria matutina aporta flores anuales en lugares soleados

La gloria matutina aporta flores de distintos colores y algunas variedades abren sus pétalos perfumados durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gloria matutina o ipomoea es una enredadera anual cuyas variedades producen flores azules, rojas o rosadas. Gates destacó la flor de luna, una variedad de flores blancas que abre de noche y desprende perfume. También advirtió que no debe ingerirse, por lo que conviene situarla donde sus flores nocturnas puedan observarse sin riesgo.

El texto de origen la ubica en las zonas 9 a 11, con suelo bien drenado y pleno sol. Al tratarse de una planta anual, puede emplearse para ocupar temporalmente un enrejado, siempre que se tenga en cuenta que la disponibilidad de luz condiciona su floración.

PUBLICIDAD

5. La bignonia atrae colibríes, aunque prefiere el sol

La bignonia produce flores naranjas que atraen colibríes, aunque su mejor desarrollo suele darse a pleno sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bignonia trepadora (Campsis radicans) desarrolla flores naranjas que atraen colibríes, según Gates. El consultor afirmó que tolera distintos tipos de suelo y puede crecer rápido. La ficha original indica zonas 4 a 9, una altura de 6 a 12 metros y una extensión de 1,5 a 6 metros.

Aunque Gates señaló que puede desarrollarse a la sombra, sus requisitos de cuidado consignan pleno sol y suelo bien drenado. Esta diferencia vuelve necesario valorar las condiciones de cada jardín antes de escogerla como cobertura para una pared poco iluminada.

6. El kiwi requiere una estructura resistente y espacio para extenderse

El kiwi requiere espacio, humedad constante y una estructura resistente para extender sus vides y producir frutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi suma la posibilidad de obtener fruta a una plantación ornamental. Gates propuso cultivarlo en una pérgola que forme un arco sobre un camino; sus vides también producen flores perfumadas. La selección lo sitúa en las zonas 4 a 9, con suelo fértil, drenaje adecuado y humedad constante.

PUBLICIDAD

La Real Sociedad de Horticultura advierte que las plantas de kiwi son vigorosas, necesitan mucho espacio, soporte robusto y una ubicación cálida, soleada y resguardada. Además, algunas variedades requieren una planta masculina cercana para producir frutos. Esos requisitos hacen que la semisombra sea el límite razonable para esta especie, más que la sombra profunda.