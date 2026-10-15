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Receta de tarta de espinaca y hongos secos, rápida y fácil

Es una alternativa versátil para organizar las comidas de la semana, aprovechar ingredientes de estación y servir porciones que se adaptan tanto a un almuerzo como a una cena

Una porción de tarta horneada con ensalada verde en un plato de cerámica sobre una mesa de madera con un vaso de agua.
La tarta de espinaca y hongos secos rinde seis porciones y requiere una hora de tiempo total de elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una tarta casera puede transformar pocos ingredientes en una comida completa, sabrosa y rendidora. La combinación de espinaca tierna con hongos secos aporta un sabor profundo y se disfruta tanto caliente como a temperatura ambiente.

Las tartas saladas forman parte de las comidas prácticas de todos los días. Se sirven al mediodía, para una cena liviana o como vianda, y admiten distintas combinaciones de verduras, quesos y sobras bien aprovechadas. La estructura de la receta sigue el estilo tradicional de las tartas saladas, con una tapa como base y otra para cubrir el relleno.

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Receta de tarta de espinaca y hongos secos

La tarta de espinaca y hongos secos lleva un relleno húmedo y sabroso de verduras salteadas, hongos hidratados, huevos y queso, dentro de 2 discos de masa para tarta. Es una preparación rápida porque utiliza tapas compradas y requiere pocos minutos de cocción previa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora.
  • Preparación: 25 minutos.
  • Hidratación de los hongos: 15 minutos.
  • Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

Vista superior de masa estirada, cuencos con espinaca, hongos, huevos, quesos y especias organizados sobre una mesa de madera.
Cada porción aporta una estimación de 390 calorías, 17 gramos de proteínas y 23 gramos de grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 discos de masa para tarta de 27 a 30 cm.
  • 500 gr de espinaca fresca o congelada.
  • 30 gr de hongos secos.
  • 1 cebolla mediana, picada.
  • 1 diente de ajo, picado.
  • 3 huevos.
  • 150 gr de queso cremoso o mozzarella, en cubos.
  • 50 gr de queso rallado.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • 1 pizca de nuez moscada.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • 1 huevo batido, para pintar.

Cómo hacer tarta de espinaca y hongos secos, paso a paso

  1. Colocar los hongos secos en un bol y cubrirlos con agua caliente. Dejarlos reposar durante 15 minutos. Luego escurrirlos, apretarlos suavemente para retirar el exceso de líquido y picarlos.
  2. Lavar la espinaca y cocinarla durante 2 a 3 minutos en una sartén con unas gotas de agua. Si se utiliza espinaca congelada, descongelarla y escurrirla muy bien.
  3. Picar la espinaca y reservarla. Es fundamental retirar todo el exceso de líquido para que la base de la tarta no quede húmeda.
  4. Calentar el aceite en una sartén amplia. Agregar la cebolla y cocinar durante 5 minutos, hasta que quede transparente.
  5. Incorporar el ajo y los hongos picados. Cocinar durante 2 minutos para que desarrollen su sabor.
  6. Sumar la espinaca y condimentar con sal, pimienta, orégano y nuez moscada. Cocinar durante 3 minutos más. Retirar del fuego y dejar entibiar.
  7. En un bol, batir los huevos. Agregar el queso cremoso y el queso rallado. Incorporar el relleno de espinaca y hongos, y mezclar hasta integrar.
  8. Precalentar el horno a 200 ℃.
  9. Forrar una tartera con 1 disco de masa. Pinchar la base con un tenedor y distribuir el relleno de manera pareja.
  10. Cubrir con el segundo disco de masa. Sellar los bordes con un repulgue o con un tenedor. Pintar la superficie con huevo batido y hacer varios pinchazos para permitir la salida del vapor, tal como se recomienda para las tartas saladas.
  11. Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada y el centro firme.
  12. Dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar. Así el relleno se afirma y las porciones salen más prolijas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Tarta horneada en molde cerámico sin una porción, acompañada por cuencos de hongos, espinacas, un tenedor, un cuchillo y un frasco de sal.
La superficie de la masa se pinta con huevo batido y se pincha para facilitar la salida del vapor durante la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal.
  • Grasas: 23 gr.
  • Carbohidratos: 31 gr.
  • Proteínas: 17 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se puede conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético o cubierta con film.

También se puede freezar, entera o en porciones, durante un máximo de 2 meses. Para consumirla, conviene descongelarla en la heladera y recalentarla en horno a 180 ℃ durante 10 a 15 minutos.

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No se recomienda volver a freezar una porción que ya fue descongelada.

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