Receta de tarta de espinaca y hongos secos, rápida y fácil

Una tarta casera puede transformar pocos ingredientes en una comida completa, sabrosa y rendidora. La combinación de espinaca tierna con hongos secos aporta un sabor profundo y se disfruta tanto caliente como a temperatura ambiente.
Las tartas saladas forman parte de las comidas prácticas de todos los días. Se sirven al mediodía, para una cena liviana o como vianda, y admiten distintas combinaciones de verduras, quesos y sobras bien aprovechadas. La estructura de la receta sigue el estilo tradicional de las tartas saladas, con una tapa como base y otra para cubrir el relleno.
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Receta de tarta de espinaca y hongos secos
La tarta de espinaca y hongos secos lleva un relleno húmedo y sabroso de verduras salteadas, hongos hidratados, huevos y queso, dentro de 2 discos de masa para tarta. Es una preparación rápida porque utiliza tapas compradas y requiere pocos minutos de cocción previa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora.
- Preparación: 25 minutos.
- Hidratación de los hongos: 15 minutos.
- Cocción: 35 minutos.
Ingredientes
- 2 discos de masa para tarta de 27 a 30 cm.
- 500 gr de espinaca fresca o congelada.
- 30 gr de hongos secos.
- 1 cebolla mediana, picada.
- 1 diente de ajo, picado.
- 3 huevos.
- 150 gr de queso cremoso o mozzarella, en cubos.
- 50 gr de queso rallado.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 pizca de nuez moscada.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- 1 huevo batido, para pintar.
Cómo hacer tarta de espinaca y hongos secos, paso a paso
- Colocar los hongos secos en un bol y cubrirlos con agua caliente. Dejarlos reposar durante 15 minutos. Luego escurrirlos, apretarlos suavemente para retirar el exceso de líquido y picarlos.
- Lavar la espinaca y cocinarla durante 2 a 3 minutos en una sartén con unas gotas de agua. Si se utiliza espinaca congelada, descongelarla y escurrirla muy bien.
- Picar la espinaca y reservarla. Es fundamental retirar todo el exceso de líquido para que la base de la tarta no quede húmeda.
- Calentar el aceite en una sartén amplia. Agregar la cebolla y cocinar durante 5 minutos, hasta que quede transparente.
- Incorporar el ajo y los hongos picados. Cocinar durante 2 minutos para que desarrollen su sabor.
- Sumar la espinaca y condimentar con sal, pimienta, orégano y nuez moscada. Cocinar durante 3 minutos más. Retirar del fuego y dejar entibiar.
- En un bol, batir los huevos. Agregar el queso cremoso y el queso rallado. Incorporar el relleno de espinaca y hongos, y mezclar hasta integrar.
- Precalentar el horno a 200 ℃.
- Forrar una tartera con 1 disco de masa. Pinchar la base con un tenedor y distribuir el relleno de manera pareja.
- Cubrir con el segundo disco de masa. Sellar los bordes con un repulgue o con un tenedor. Pintar la superficie con huevo batido y hacer varios pinchazos para permitir la salida del vapor, tal como se recomienda para las tartas saladas.
- Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada y el centro firme.
- Dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar. Así el relleno se afirma y las porciones salen más prolijas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal.
- Grasas: 23 gr.
- Carbohidratos: 31 gr.
- Proteínas: 17 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tarta se puede conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético o cubierta con film.
También se puede freezar, entera o en porciones, durante un máximo de 2 meses. Para consumirla, conviene descongelarla en la heladera y recalentarla en horno a 180 ℃ durante 10 a 15 minutos.
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No se recomienda volver a freezar una porción que ya fue descongelada.
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