Receta de tarta de espinaca y hongos secos, rápida y fácil

La tarta de espinaca y hongos secos rinde seis porciones y requiere una hora de tiempo total de elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una tarta casera puede transformar pocos ingredientes en una comida completa, sabrosa y rendidora. La combinación de espinaca tierna con hongos secos aporta un sabor profundo y se disfruta tanto caliente como a temperatura ambiente.

Las tartas saladas forman parte de las comidas prácticas de todos los días. Se sirven al mediodía, para una cena liviana o como vianda, y admiten distintas combinaciones de verduras, quesos y sobras bien aprovechadas. La estructura de la receta sigue el estilo tradicional de las tartas saladas, con una tapa como base y otra para cubrir el relleno.

PUBLICIDAD

Receta de tarta de espinaca y hongos secos

La tarta de espinaca y hongos secos lleva un relleno húmedo y sabroso de verduras salteadas, hongos hidratados, huevos y queso, dentro de 2 discos de masa para tarta. Es una preparación rápida porque utiliza tapas compradas y requiere pocos minutos de cocción previa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora.

Preparación: 25 minutos.

Hidratación de los hongos: 15 minutos.

Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

Cada porción aporta una estimación de 390 calorías, 17 gramos de proteínas y 23 gramos de grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 discos de masa para tarta de 27 a 30 cm.

500 gr de espinaca fresca o congelada.

30 gr de hongos secos.

1 cebolla mediana, picada.

1 diente de ajo, picado.

3 huevos.

150 gr de queso cremoso o mozzarella, en cubos.

50 gr de queso rallado.

2 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de orégano.

1 pizca de nuez moscada.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

1 huevo batido, para pintar.

Cómo hacer tarta de espinaca y hongos secos, paso a paso

Colocar los hongos secos en un bol y cubrirlos con agua caliente. Dejarlos reposar durante 15 minutos. Luego escurrirlos, apretarlos suavemente para retirar el exceso de líquido y picarlos. Lavar la espinaca y cocinarla durante 2 a 3 minutos en una sartén con unas gotas de agua. Si se utiliza espinaca congelada, descongelarla y escurrirla muy bien. Picar la espinaca y reservarla. Es fundamental retirar todo el exceso de líquido para que la base de la tarta no quede húmeda. Calentar el aceite en una sartén amplia. Agregar la cebolla y cocinar durante 5 minutos, hasta que quede transparente. Incorporar el ajo y los hongos picados. Cocinar durante 2 minutos para que desarrollen su sabor. Sumar la espinaca y condimentar con sal, pimienta, orégano y nuez moscada. Cocinar durante 3 minutos más. Retirar del fuego y dejar entibiar. En un bol, batir los huevos. Agregar el queso cremoso y el queso rallado. Incorporar el relleno de espinaca y hongos, y mezclar hasta integrar. Precalentar el horno a 200 ℃. Forrar una tartera con 1 disco de masa. Pinchar la base con un tenedor y distribuir el relleno de manera pareja. Cubrir con el segundo disco de masa. Sellar los bordes con un repulgue o con un tenedor. Pintar la superficie con huevo batido y hacer varios pinchazos para permitir la salida del vapor, tal como se recomienda para las tartas saladas. Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada y el centro firme. Dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar. Así el relleno se afirma y las porciones salen más prolijas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La superficie de la masa se pinta con huevo batido y se pincha para facilitar la salida del vapor durante la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal.

Grasas: 23 gr.

Carbohidratos: 31 gr.

Proteínas: 17 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se puede conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético o cubierta con film.

También se puede freezar, entera o en porciones, durante un máximo de 2 meses. Para consumirla, conviene descongelarla en la heladera y recalentarla en horno a 180 ℃ durante 10 a 15 minutos.

PUBLICIDAD

No se recomienda volver a freezar una porción que ya fue descongelada.