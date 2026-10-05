Colombia

Vegetales salteados: la guarnición rápida que transforma cualquier almuerzo

Una técnica rápida a fuego alto permite que brócoli, zanahoria, pimentón y calabacín lleguen a la mesa crujientes, coloridos y listos en 25 minutos

Vista superior de pimientos, zanahorias, brócoli, calabacín, cebollas, ajos, tomates y un recipiente con salsa de soya sobre madera.
Los vegetales salteados se conservan en la nevera hasta por tres días dentro de un recipiente hermético - crédito Imagen ilustrativa Infobae
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Pocas preparaciones son tan versátiles como los vegetales salteados. En menos de 20 minutos puedes tener un acompañamiento colorido, crujiente y lleno de sabor en la mesa.

Esta técnica de cocción rápida a fuego alto se popularizó en las cocinas colombianas como alternativa saludable a las frituras. Hoy es protagonista en hogares de Bogotá, Medellín y Cali, donde se sirve junto a carnes, pollo o arroz, adaptando ingredientes propios como la cebolla larga y el pimentón criollo.

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Receta de vegetales salteados

Este plato consiste en cocinar diferentes verduras en trozos uniformes, a fuego alto y por poco tiempo, en una sartén o wok con aceite caliente. La técnica busca que cada vegetal conserve su textura crujiente y su color natural, sin perder nutrientes por exceso de cocción.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 25 minutos.

  1. Preparación (lavado y corte de vegetales): 10 minutos.
  2. Cocción en sartén: 15 minutos.

Ingredientes

Un wok metálico sobre un fogón encendido contiene brócoli, zanahoria, pimiento y calabacín mientras una mano los remueve con una espátula.
La cocción breve permite que cada vegetal conserve su textura crujiente y sus nutrientes sin excesos de calor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  1. 1 pimiento rojo, cortado en tiras
  2. 1 pimiento verde, cortado en tiras
  3. 1 zanahoria, cortada en rodajas finas
  4. 1 brócoli pequeño, cortado en floretes
  5. 1 calabacín (zucchini), cortado en rodajas
  6. 1 cebolla cabezona pequeña, cortada en rodajas
  7. 2 dientes de ajo, picados
  8. 2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva
  9. 2 cucharadas de salsa de soya (opcional)
  10. Sal y pimienta al gusto
  11. Semillas de sésamo o cilantro picado para decorar (opcional)

Cómo hacer vegetales salteados, paso a paso

  1. Lava bien todos los vegetales bajo el chorro de agua.
  2. Corta cada uno en tiras, rodajas o floretes. El corte uniforme es clave para que la cocción sea pareja.
  3. Calienta el aceite en una sartén grande o wok a fuego medio-alto.
  4. Añade el ajo picado y sofríe por 30 segundos hasta que suelte aroma.
  5. Incorpora primero los vegetales más duros: zanahoria y brócoli. Saltea de 4 a 5 minutos, removiendo sin parar.
  6. Agrega el pimentón, el calabacín y la cebolla.
  7. Sigue salteando de 4 a 5 minutos más, hasta que los vegetales queden tiernos pero crujientes.
  8. Si usas salsa de soya, viértela ahora y cocina 1 minuto adicional para que los sabores se integren.
  9. Ajusta la sal y la pimienta.
  10. Mueve la sartén constantemente con una espátula para que el calor se distribuya de manera pareja y nada se queme.
  11. Retira del fuego cuando los vegetales aún conserven un ligero crujido.
  12. Sirve caliente, decorado con sésamo o cilantro picado, como acompañamiento de arroz, pollo o carne.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Un plato blanco con brócoli, pimientos y zanahorias salteadas junto a un tazón con arroz blanco sobre un mantel azul.
Los hogares de Bogotá, Medellín y Cali integraron a la preparación ingredientes locales como la cebolla larga y el pimentón criollo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La receta rinde para 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90 kcal aproximadamente
  • Proteína: 2 g
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Interior de un refrigerador abierto con recipientes de vidrio que contienen verduras, frascos de conservas, botellas y un cartón de huevos.
Los vegetales salteados se conservan en la nevera hasta por tres días dentro de un recipiente hermético - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los vegetales salteados se conservan en la nevera hasta 3 días, en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, pues pierden su textura crujiente al descongelar.

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