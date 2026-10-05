Vegetales salteados: la guarnición rápida que transforma cualquier almuerzo

Pocas preparaciones son tan versátiles como los vegetales salteados. En menos de 20 minutos puedes tener un acompañamiento colorido, crujiente y lleno de sabor en la mesa.
Esta técnica de cocción rápida a fuego alto se popularizó en las cocinas colombianas como alternativa saludable a las frituras. Hoy es protagonista en hogares de Bogotá, Medellín y Cali, donde se sirve junto a carnes, pollo o arroz, adaptando ingredientes propios como la cebolla larga y el pimentón criollo.
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Receta de vegetales salteados
Este plato consiste en cocinar diferentes verduras en trozos uniformes, a fuego alto y por poco tiempo, en una sartén o wok con aceite caliente. La técnica busca que cada vegetal conserve su textura crujiente y su color natural, sin perder nutrientes por exceso de cocción.
Tiempo de preparación
El tiempo total de elaboración es de 25 minutos.
- Preparación (lavado y corte de vegetales): 10 minutos.
- Cocción en sartén: 15 minutos.
Ingredientes
- 1 pimiento rojo, cortado en tiras
- 1 pimiento verde, cortado en tiras
- 1 zanahoria, cortada en rodajas finas
- 1 brócoli pequeño, cortado en floretes
- 1 calabacín (zucchini), cortado en rodajas
- 1 cebolla cabezona pequeña, cortada en rodajas
- 2 dientes de ajo, picados
- 2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva
- 2 cucharadas de salsa de soya (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Semillas de sésamo o cilantro picado para decorar (opcional)
Cómo hacer vegetales salteados, paso a paso
- Lava bien todos los vegetales bajo el chorro de agua.
- Corta cada uno en tiras, rodajas o floretes. El corte uniforme es clave para que la cocción sea pareja.
- Calienta el aceite en una sartén grande o wok a fuego medio-alto.
- Añade el ajo picado y sofríe por 30 segundos hasta que suelte aroma.
- Incorpora primero los vegetales más duros: zanahoria y brócoli. Saltea de 4 a 5 minutos, removiendo sin parar.
- Agrega el pimentón, el calabacín y la cebolla.
- Sigue salteando de 4 a 5 minutos más, hasta que los vegetales queden tiernos pero crujientes.
- Si usas salsa de soya, viértela ahora y cocina 1 minuto adicional para que los sabores se integren.
- Ajusta la sal y la pimienta.
- Mueve la sartén constantemente con una espátula para que el calor se distribuya de manera pareja y nada se queme.
- Retira del fuego cuando los vegetales aún conserven un ligero crujido.
- Sirve caliente, decorado con sésamo o cilantro picado, como acompañamiento de arroz, pollo o carne.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde para 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 90 kcal aproximadamente
- Proteína: 2 g
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 10 g
- Fibra: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Los vegetales salteados se conservan en la nevera hasta 3 días, en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, pues pierden su textura crujiente al descongelar.
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