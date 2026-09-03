Cómo hacer una tarta de almendras y pera: una receta tradicional para celebrar la vuelta del otoño

Una tarta horneada de pera y almendras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El otoño está a la vuelta de la esquina y eso también se nota en las recetas gastronómicas. Una tarta que huele a esta estación desde el momento en el que entra al horno es la que combina almendras y peras. En un molde de masa quebrada es uno de esos postres que conquistan sin artificios, con un sabor limpio y una textura cremosa.

Su origen bebe de la tradición repostera francesa, la famosa tarte bourdaloue, pero hace décadas que la cocina española la adoptó como propia, especialmente en el norte peninsular, donde la pera conferencia es protagonista de muchos postres de temporada. Va igual de bien en una mesa de domingo que como colofón de una cena de otoño.

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Receta de tarta de almendras y pera

La tarta de almendras y pera es un pastel de base quebrada —con almendra molida integrada en la masa— relleno de una crema de almendras suave y cubierto con mitades o gajos de pera. La técnica clave es el horneado en 2 fases: primero se cuece la base en vacío (blind baking) y después se hornea con el relleno y la fruta para que todo cuaje de forma uniforme.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora y 30 minutos (más 1 hora de reposo de la masa)

Preparación activa: 30 minutos

Cocción: 60 minutos (12 + 8 min la base + 40 min con relleno)

Ingredientes

Para la masa quebrada (molde de 24 cm):

180 g de mantequilla (a temperatura ambiente) y un poco más para untar el molde

140 g de azúcar

50 g de almendras molidas

1 huevo

360 g de harina de repostería (90 g + 270 g, en 2 tandas)

1 pizca de sal fina

Para el relleno de crema de almendras:

150 ml de leche entera

2 huevos

25 g de harina o maicena

50 g de azúcar

25 g de mantequilla

60 g de almendras molidas

Para la cobertura:

5 peras conferencia (en su punto justo de madurez)

El zumo de medio limón

Azúcar glas para decorar (al gusto)

Cómo hacer tarta de almendras y pera, paso a paso

Masa quebrada:

Mezcla la mantequilla con el azúcar, la sal, las almendras molidas, el huevo y 90 g de harina hasta obtener una mezcla homogénea.

Añade los 270 g de harina restantes. Trabaja con las manos en movimientos rápidos para que la mantequilla no se caliente en exceso. Forma una bola compacta.

Envuelve la masa en film transparente y déjala reposar en la nevera durante 1 hora. Este paso es fundamental para que no encoja al hornear.

Horneado de la base:

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.

Estira la masa con el rodillo sobre una superficie enharinada. Forra el molde desmontable y recorta los bordes sobrantes.

Cubre la masa con papel de hornear y rellena con garbanzos secos o pesas de horno para que el fondo no suba.

Hornea 12 minutos. Retira el papel y los garbanzos, pincha el fondo con un tenedor y hornea 8 minutos más. Saca y deja templar 10 minutos.

Crema de almendras:

Mezcla la mantequilla ablandada con el azúcar. Añade los huevos ligeramente batidos.

Incorpora las almendras molidas y la harina (o maicena). Por último, agrega la leche. Remueve hasta que la crema sea lisa y sin grumos.

Montaje y horneado final:

Pela las peras, córtalas por la mitad y retira las semillas. Rocíalas con zumo de limón para evitar que se oxiden.

Vierte la crema de almendras sobre la base prehorneada y alisa con una espátula.

Coloca las mitades de pera sobre la crema con la parte curva hacia arriba, distribuyéndolas de forma armoniosa.

Hornea a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que la crema cuaje y los bordes estén dorados. Si a mitad de cocción los bordes se tuestan demasiado, cúbrelos con papel de aluminio sin tocar el centro.

Retira del horno, deja enfriar completamente y desmolda. Espolvorea azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones generosas para un molde de 24 cm de diámetro.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 420 kcal

Hidratos de carbono: aprox. 45 g

Proteínas: aprox. 7 g

Grasas: aprox. 23 g

Fibra: aprox. 3 g

Azúcares: aprox. 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

A temperatura ambiente: hasta 1 día, bien cubierta con film o campana.

En la nevera: hasta 4 días en un recipiente hermético o tapada con film. Se recomienda sacarla 15 minutos antes de servir para que la masa recupere su textura.

En el congelador: hasta 2 meses. hasta 2 meses. Congela por porciones individuales envueltas en film y bolsa zip. Descongela en la nevera la noche anterior.