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El recurso de “una cosa rara” para sumar personalidad a la decoración del hogar

Pequeños hallazgos personales pueden aportar contraste, despertar curiosidad y modificar por completo la percepción de cualquier ambiente

Ilustración en acuarela de un comedor con mesa azul, tres sillas, estanterías con libros, mueble de madera y una lámpara esférica.
La regla de “una cosa rara” incorpora un elemento inesperado en la decoración del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un ambiente puede adquirir identidad a partir de un objeto que rompe con el resto de la escena. La regla de “una cosa rara” propone incorporar una pieza inesperada, con valor personal o simplemente capaz de llamar la atención, sin que el conjunto pierda coherencia.

El criterio no exige acumular adornos ni transformar toda la casa. Se trata de reservar un lugar para un elemento que altere la previsibilidad de un espacio y revele algo sobre quien lo habita.

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El medio especializado en decoración, House Beautiful, reunió las miradas de cuatro profesionales del interiorismo que sitúan el foco en la historia, el uso y escala de esos objetos.

Una mesa de madera con cuatro sillas, un gabinete verde a la derecha, paredes amarillas y un techo con franjas rojas y blancas.
Los objetos personales aportan identidad y contraste a los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pieza inesperada puede surgir de un recuerdo o de un uso distinto

Para la artista y diseñadora Justina Blakeney, lo inusual no depende necesariamente del objeto en sí. Una pieza común puede adquirir ese carácter si aparece en un lugar o con una función poco habitual. Entre los ejemplos citados figura una alfombra colocada en la pared como si fuera una obra de arte.

El desplazamiento de contexto, más que la rareza intrínseca, cambia la lectura del ambiente.

Escritorio de madera con silla, dos lámparas, jarrón con flores, libros, caja, cuaderno abierto, tazas, portalápices y cuadro en pared con papel tapiz rayado.
Una pieza común cambia de significado cuando aparece fuera de su contexto habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora de interiores Lily Walters plantea tres posibles puntos de partida para elegir esa pieza:

  • Un objeto tan aleatorio que atraiga la mirada de inmediato
  • Un elemento asociado con una historia
  • Algo sin significado particular que provoque una reacción espontánea y merezca conservarse

Esta selección puede incluir desde un recuerdo de viaje hasta una fotografía o un hallazgo de la vida cotidiana. La condición central es que la elección tenga una relación genuina con la persona que vive en el lugar. Walters sostiene que el recurso permite mostrar aspectos de la propia identidad dentro de la casa.

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Comedor y cocina de diseño moderno. Mesa azul claro con jarrón amarillo y flores moradas, sillas rojas, banco verde. Un cuadro grande cuelga en la pared.
Los objetos inesperados despiertan curiosidad entre quienes visitan la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste fija la mirada dentro de un ambiente ordenado

La interiorista Fawn Galli define la regla como la incorporación de una pieza que no encaja de forma evidente, ya sea por su aspecto, procedencia o sentido. Según su planteo, un ambiente en el que todo combina puede resultar visualmente uniforme, mientras que un objeto inesperado ofrece un punto donde detener la mirada.

Blakeney asocia ese efecto con la tensión y contraste, dos recursos que, a su juicio, aportan interés visual. La profesional compara su función con una alteración del ritmo en la música: la habitación conserva una estructura, pero el detalle singular introduce una variación. Esa diferencia puede surgir de un color ajeno a la paleta predominante, de un material distinto o de una pieza perteneciente a otra época.

Lámpara de lava plateada con cera naranja y líquido rojo encendida sobre una mesa de madera. Se ven un sofá acolchado naranja y una pared de listones de madera.
La escala determina la presencia de una pieza dentro del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta tampoco obliga a buscar artículos extravagantes. Alicia Savin, directora creativa e interiorista, identifica la pieza adecuada como aquella que lleva a una visita a preguntarse qué es o de dónde salió.

Entre las opciones mencionadas en el informe se encuentran una servilleta de un sitio significativo enmarcada, una foto de infancia o un objeto recogido durante un viaje.

Vista de un espacio interior con paredes blancas, suelo de madera, una silla de madera, cuatro cuadros enmarcados y dos estanterías rojas con libros y objetos.
Los recuerdos de viajes encuentran nuevas posibilidades dentro de la decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escala ayuda a que el objeto tenga presencia sin dominar la habitación

Al trasladar la regla al hogar, Galli recomienda prestar atención a las dimensiones. Un elemento demasiado pequeño puede pasar inadvertido. Otro demasiado grande puede ocupar una posición dominante. La escala, por lo tanto, define el alcance visual de la intervención y debe evaluarse en relación con el mobiliario y espacio disponible.

Las profesionales consultadas coinciden en que conviene empezar con objetos ya presentes en casa, en vez de salir a buscar algo “raro” de manera deliberada. Este enfoque permite trabajar con recuerdos y piezas que ya tienen una historia. También facilita probar distintas ubicaciones antes de decidir una disposición definitiva.

Un pasillo iluminado con piso de baldosas de colores, escaleras con alfombra roja, una mesa auxiliar, dos lámparas, un espejo y varias puertas de madera.
Las interioristas recomiendan comenzar con objetos que ya están presentes en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla de “una cosa rara” no plantea una fórmula fija ni una estética única. Su aplicación depende de lo que cada habitante considere inesperado y de cómo ese objeto dialogue con el resto de la habitación. Un detalle personal, ubicado con atención a su tamaño y a su contexto, puede alterar la lectura del ambiente sin necesidad de modificarlo por completo.

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