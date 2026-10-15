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Receta de canelones de acelga con ricota, rápida y fácil

La propuesta rinde seis porciones y combina verdura fresca, queso rallado y cebolla, con una cocción final de 20 a 25 minutos en un horno precalentado a 200 grados para gratinar

Cuatro canelones rellenos de acelga y ricota servidos en una fuente de barro con salsa de tomate, queso gratinado y perejil.
El plato funciona como plato principal o como menú en una comida familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los canelones caseros tienen ese sabor de domingo que también puede resolverse en poco tiempo. Con acelga fresca, ricota cremosa y panqueques listos, esta versión permite llevar a la mesa un plato abundante sin preparar la masa desde cero.

En Argentina, suelen servirse con salsa blanca, salsa de tomate o una combinación de ambas. Son una alternativa práctica para aprovechar verduras de estación y gustan tanto como plato principal como en una comida familiar. La receta toma como base una preparación tradicional de canelones de verdura y ricota, adaptada con acelga.

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Receta de canelones de acelga con ricota

Se trata de canelones rellenos con una mezcla suave de acelga, ricota, cebolla y queso rallado, envueltos en panqueques y cubiertos con salsa blanca antes de gratinarlos en el horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos.

  • Preparación: 30 minutos.
  • Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

  • 12 panqueques o crepés listos.
  • 1 kg de acelga fresca.
  • 400 g de ricota.
  • 1 cebolla mediana.
  • 50 g de queso rallado.
  • 30 g de manteca.
  • 30 g de harina.
  • 500 ml de leche.
  • 1 pizca de nuez moscada.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.
  • 50 g de queso rallado extra, para gratinar.
Panqueques apilados en un plato, un atado de acelga fresca y un recipiente con ricota y una cuchara sobre una mesa de madera.
La lista de ingredientes incluye panqueques o crepés listos, acelga fresca y ricota, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer canelones de acelga con ricota, paso a paso

  1. Lavar la acelga, retirarle los tallos más gruesos y cocinarla en agua hirviendo durante 5 minutos. Escurrirla muy bien y picarla finamente.
  2. Picar la cebolla y rehogarla con 15 g de manteca durante 5 minutos, hasta que quede transparente.
  3. Sumar la acelga picada y cocinar durante 3 minutos más. Retirar del fuego y dejar entibiar.
  4. Mezclar la preparación con la ricota, 50 g de queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. El relleno debe quedar húmedo, pero sin exceso de líquido, para que los canelones no se abran.
  5. Para la salsa blanca, derretir los 15 g de manteca restantes en una cacerola. Agregar la harina y mezclar durante 1 minuto.
  6. Incorporar la leche de a poco, sin dejar de revolver. Cocinar durante 5 a 7 minutos, hasta obtener una salsa cremosa. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  7. Precalentar el horno a 200°C.
  8. Extender cada panqueque sobre la mesada y colocar 2 cucharadas de relleno en el centro. Enrollar con cuidado.
  9. Cubrir el fondo de una fuente para horno con la mitad de la salsa blanca. Acomodar los canelones uno al lado del otro.
  10. Bañarlos con el resto de la salsa y espolvorear con el queso rallado extra.
  11. Llevar la fuente al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que los canelones estén calientes y la superficie quede dorada. Para un gratinado parejo, ubicar la fuente en la parte media del horno y no taparla.
  12. Dejar reposar durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones, con 2 canelones por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 450 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 43 g
  • Proteínas: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los canelones cocidos se conservan en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

También se pueden freezar antes o después de la cocción durante un máximo de 2 meses. Para recalentarlos, pasalos a la heladera durante 12 horas y luego llevá la fuente al horno a 180°C hasta que estén bien calientes.

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