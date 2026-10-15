Receta de canelones de acelga con ricota, rápida y fácil

Los canelones caseros tienen ese sabor de domingo que también puede resolverse en poco tiempo. Con acelga fresca, ricota cremosa y panqueques listos, esta versión permite llevar a la mesa un plato abundante sin preparar la masa desde cero.
En Argentina, suelen servirse con salsa blanca, salsa de tomate o una combinación de ambas. Son una alternativa práctica para aprovechar verduras de estación y gustan tanto como plato principal como en una comida familiar. La receta toma como base una preparación tradicional de canelones de verdura y ricota, adaptada con acelga.
PUBLICIDAD
Receta de canelones de acelga con ricota
Se trata de canelones rellenos con una mezcla suave de acelga, ricota, cebolla y queso rallado, envueltos en panqueques y cubiertos con salsa blanca antes de gratinarlos en el horno.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 55 minutos.
- Preparación: 30 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
Ingredientes
- 12 panqueques o crepés listos.
- 1 kg de acelga fresca.
- 400 g de ricota.
- 1 cebolla mediana.
- 50 g de queso rallado.
- 30 g de manteca.
- 30 g de harina.
- 500 ml de leche.
- 1 pizca de nuez moscada.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- 50 g de queso rallado extra, para gratinar.
Cómo hacer canelones de acelga con ricota, paso a paso
- Lavar la acelga, retirarle los tallos más gruesos y cocinarla en agua hirviendo durante 5 minutos. Escurrirla muy bien y picarla finamente.
- Picar la cebolla y rehogarla con 15 g de manteca durante 5 minutos, hasta que quede transparente.
- Sumar la acelga picada y cocinar durante 3 minutos más. Retirar del fuego y dejar entibiar.
- Mezclar la preparación con la ricota, 50 g de queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. El relleno debe quedar húmedo, pero sin exceso de líquido, para que los canelones no se abran.
- Para la salsa blanca, derretir los 15 g de manteca restantes en una cacerola. Agregar la harina y mezclar durante 1 minuto.
- Incorporar la leche de a poco, sin dejar de revolver. Cocinar durante 5 a 7 minutos, hasta obtener una salsa cremosa. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Precalentar el horno a 200°C.
- Extender cada panqueque sobre la mesada y colocar 2 cucharadas de relleno en el centro. Enrollar con cuidado.
- Cubrir el fondo de una fuente para horno con la mitad de la salsa blanca. Acomodar los canelones uno al lado del otro.
- Bañarlos con el resto de la salsa y espolvorear con el queso rallado extra.
- Llevar la fuente al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que los canelones estén calientes y la superficie quede dorada. Para un gratinado parejo, ubicar la fuente en la parte media del horno y no taparla.
- Dejar reposar durante 5 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones, con 2 canelones por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 450 kcal
- Grasas: 22 g
- Carbohidratos: 43 g
- Proteínas: 22 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los canelones cocidos se conservan en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
También se pueden freezar antes o después de la cocción durante un máximo de 2 meses. Para recalentarlos, pasalos a la heladera durante 12 horas y luego llevá la fuente al horno a 180°C hasta que estén bien calientes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD