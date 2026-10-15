Diputados, en vivo: últimas noticias sobre el rechazo al DNU 70/2023, endeudamiento y emergencia en discapacidad

El principal desafío de los bloques de la oposición será llegar a los 129 presentes para abrir el recinto (RS Fotos)

En un clima de tensión social en las calles, la Cámara de Diputados se reúne hoy, a partir de las 14 horas, para tratar la derogación del mega decreto 70/30 y avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad como así también con los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas.

La convocatoria estuvo motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que en la práctica liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros. El oficialismo acordó con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre.

El principal desafío de los bloques de la oposición será llegar a los 129 presentes para abrir el recinto. La sesión confluye con la V Marcha Federal Universitaria, protestas y el paro de los trabajadores estatales.