Política

Diputados, en vivo: últimas noticias sobre el rechazo al DNU 70/2023, endeudamiento y emergencia en discapacidad

La sesión, que comienza a las 14 horas en el Palacio Legislativo, tratará varios temas claves. Confluye con la “V Marcha Federal Universitaria”, protestas y el paro de ATE

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Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
El principal desafío de los bloques de la oposición será llegar a los 129 presentes para abrir el recinto (RS Fotos)

En un clima de tensión social en las calles, la Cámara de Diputados se reúne hoy, a partir de las 14 horas, para tratar la derogación del mega decreto 70/30 y avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad como así también con los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas.

La convocatoria estuvo motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que en la práctica liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros. El oficialismo acordó con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre.

El principal desafío de los bloques de la oposición será llegar a los 129 presentes para abrir el recinto. La sesión confluye con la V Marcha Federal Universitaria, protestas y el paro de los trabajadores estatales.

11:33 hsHoy

Sesión clave en Diputados: el Gobierno confía en los aliados para blindar el Decreto 70, aún hay dudas sobre las chances de éxito

En las redes se lanzaron a dar la batalla en defensa del DNU. En La Libertad Avanza calculan en un “80 por ciento” que no esté asegurado el quórum, pero dejaron en suspenso varias actividades, incluida la reunión quincenal con el PRO, a la espera de que se confirmen los acuerdos para voltear la sesión

La oposición buscará sesionar hoy en Diputados (Foto: RSFotos)
La oposición buscará sesionar hoy en Diputados (Foto: RSFotos)

El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con los aliados para blindar el DNU 70/2023, que la oposición se dispuso intentar voltear hoy. Y, después de largas conversaciones en simultáneo con los diálogos por la reforma politica, aún no logra confiarse por completo de sus posibilidades de éxito. Depende del apoyo, siempre endeble, de los partidos y gobernadores aliados para bloquear el avance opositor, pero aún tiene dudas sobre sus posibilidades de éxito y se ataja.

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11:32 hsHoy

Con el quórum en duda, la oposición buscará derogar el DNU 70 y prorrogar la emergencia en discapacidad

Ayer el oficialismo acordó con sus aliados restituir los límites a la venta de tierras para restarle apoyo a la convocatoria. Los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán terminarán de inclinar la balanza. También se tratarán los proyectos sobre endeudamiento familiar y mora

Agustín Rossi (UxP), Itai Hagman (UxP), Silvana Giudici (LLA), Gabriel Bornoroni (LLA) y Martín Menem (LLA)
Agustín Rossi (UxP), Itai Hagman (UxP), Silvana Giudici (LLA), Gabriel Bornoroni (LLA) y Martín Menem (LLA)

La oposición buscará hoy a partir de las 14 en la Cámara de Diputados derogar el mega decreto 70/30 y avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas. La convocatoria estuvo motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que en la práctica liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros. Sin embargo, luego el máximo tribunal volvió a restituir la ley de tierras del kirchnerismo y además La Libertad Avanza acordó con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre.

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11:31 hsHoy

El mapa de la marcha al Congreso, los ejes de los reclamos al Gobierno y el operativo de seguridad

La protesta, que confluye con la “V Marcha Federal Universitaria”, comenzará con concentraciones desde las 10.30. Organizaciones sociales, políticas y sindicales apoyarán la derogación del decreto 70/23, que se tratará en el parlamento. También marcharán por la emergencia en Discapacidad. Habrá un amplio operativo de seguridad coordinado entre Nación y Ciudad de Buenos Aires

La "V Marcha Federal Universitaria" confluirá con otros reclamos contra las políticas del gobierno de Javier Milei y la derogación del DNU 70/23 NA
La "V Marcha Federal Universitaria" confluirá con otros reclamos contra las políticas del gobierno de Javier Milei y la derogación del DNU 70/23 NA

A partir de las 10.30 de hoy, comenzarán a concentrarse en las inmediaciones del Congreso de la Nación columnas de amplios sectores de la vida académica, estudiantil, universitaria, científica, social, sindical y de colectivos vulnerables, que protestarán contra políticas e iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Los reclamos pueden sintetizarse en cuatro ejes: tierras, universidades, endeudados y discapacidad.

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11:26 hsHoy

Sin margen de acción, el Gobierno analiza modificar el Presupuesto para cumplir con el Financiamiento Universitario

La idea se barajó en las reuniones de la mesa política, aunque por el momento no cuenta con el consenso de todos sus integrantes. Los fallos que fueron complicando a las autoridades nacionales

Gremios y partidos políticos realizarán una nueva marcha universitaria (Maximiliano Luna)
Gremios y partidos políticos realizarán una nueva marcha universitaria (Maximiliano Luna)

Con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos, el Gobierno atravesará este jueves una jornada de doble presión política y legislativa, marcada por una nueva movilización universitaria y por el intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una norma que la administración libertaria considera central.

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