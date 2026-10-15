Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 15 de octubre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público sigue estable a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.535,17 para la venta y $1.481 para la venta. El dólar blue también inicia sin cambios a 1.550 pesos.
Con las elecciones presidenciales de 2027 ya en agenda, el sector privado argentino empezó a preguntarse cómo prepararse ante un nuevo ciclo electoral. La Argentina tiene un historial de alta volatilidad y cambios bruscos en esos períodos, con incertidumbre financiera y virajes de rumbo que dejaron contratos incumplidos y reglas reescritas. Pero algo cambió de cara al próximo turno: hay quienes sostienen, con datos en la mano, que el superávit fiscal, la estabilidad cambiaria y el rumbo macroeconómico consolidados durante la actual gestión seguirán vigentes independientemente de quién ocupe el cargo de presidente a partir del 10 de diciembre del año que viene.
El BCRA compró USD 101 millones
El BCRA compró el miércoles USD 101 millones en el mercado, el 17,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas descontaron USD 117 millones, a USD 49.722 millones, ante una sesión con baja de 1,3% en la cotización del oro (USD 4.121,20 la onza).
Con un monto operado en el segmento de contado de USD 580,4 millones, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, para finalizar a 1.513 pesos. En octubre el tipo de cambio mantiene una baja de seis pesos o 0,4 por ciento.