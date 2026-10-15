Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 15 de octubre

El billete al público continúa ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.550. El BCRA compró ayer USD 101 millones en el mercado

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13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público sigue estable a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.535,17 para la venta y $1.481 para la venta. El dólar blue también inicia sin cambios a 1.550 pesos.

13:04 hsHoy

“El costo de revertir es más alto”: la consultora de un exministro asegura que el modelo seguirá aunque Milei no reelija en 2027

Contratos firmados, inversiones en curso y un boom exportador sin precedentes reducen las chances de un cambio de modelo. El debate gira en torno al lugar que ocupará la Argentina en un mundo cada vez más volátil

De cara a las elecciones de 2027, Abeceb evaluó qué tan probable es un cambio en las reglas de juego económicas. (Foto: Europa Press)
De cara a las elecciones de 2027, Abeceb evaluó qué tan probable es un cambio en las reglas de juego económicas. (Foto: Europa Press)

Con las elecciones presidenciales de 2027 ya en agenda, el sector privado argentino empezó a preguntarse cómo prepararse ante un nuevo ciclo electoral. La Argentina tiene un historial de alta volatilidad y cambios bruscos en esos períodos, con incertidumbre financiera y virajes de rumbo que dejaron contratos incumplidos y reglas reescritas. Pero algo cambió de cara al próximo turno: hay quienes sostienen, con datos en la mano, que el superávit fiscal, la estabilidad cambiaria y el rumbo macroeconómico consolidados durante la actual gestión seguirán vigentes independientemente de quién ocupe el cargo de presidente a partir del 10 de diciembre del año que viene.

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13:02 hsHoy

El BCRA compró USD 101 millones

El BCRA compró el miércoles USD 101 millones en el mercado, el 17,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas descontaron USD 117 millones, a USD 49.722 millones, ante una sesión con baja de 1,3% en la cotización del oro (USD 4.121,20 la onza).

13:02 hsHoy

El dólar operó estable a la espera de una licitación de deuda clave del Tesoro

La Secretaría de Finanzas procura extender plazos para después de las elecciones y renovar vencimientos por $4,9 billones. La divisa mayorista quedó a $1.513 y al público continuó a $1.535 en el Banco Nación

La oferta cambiaria se mantiene en buen nivel en el tramo final del año.
La oferta cambiaria se mantiene en buen nivel en el tramo final del año.

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 580,4 millones, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, para finalizar a 1.513 pesos. En octubre el tipo de cambio mantiene una baja de seis pesos o 0,4 por ciento.

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