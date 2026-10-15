Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 15 de octubre

“El costo de revertir es más alto”: la consultora de un exministro asegura que el modelo seguirá aunque Milei no reelija en 2027 Contratos firmados, inversiones en curso y un boom exportador sin precedentes reducen las chances de un cambio de modelo. El debate gira en torno al lugar que ocupará la Argentina en un mundo cada vez más volátil

De cara a las elecciones de 2027, Abeceb evaluó qué tan probable es un cambio en las reglas de juego económicas. (Foto: Europa Press)

Con las elecciones presidenciales de 2027 ya en agenda, el sector privado argentino empezó a preguntarse cómo prepararse ante un nuevo ciclo electoral. La Argentina tiene un historial de alta volatilidad y cambios bruscos en esos períodos, con incertidumbre financiera y virajes de rumbo que dejaron contratos incumplidos y reglas reescritas. Pero algo cambió de cara al próximo turno: hay quienes sostienen, con datos en la mano, que el superávit fiscal, la estabilidad cambiaria y el rumbo macroeconómico consolidados durante la actual gestión seguirán vigentes independientemente de quién ocupe el cargo de presidente a partir del 10 de diciembre del año que viene.