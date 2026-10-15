El accesorio XXL de Victoria Beckham que convirtió las calles de Nueva York en una pasarela

Victoria Beckham lució un bolso Hermès Kelly Sellier 35 durante la visita a la nueva tienda de su firma en el barrio de SoHo (Newscom/The Grosby Group)

Guardar

Victoria Beckham volvió a convertir una aparición cotidiana en Manhattan en una declaración de estilo al llevar un bolso Hermès Kelly Sellier 35 de cocodrilo Porosus. La diseñadora británica, conocida por su colección de bolsos Birkin, eligió esta vez un modelo de mayor tamaño y acabado brillante para visitar la nueva tienda de su firma en el barrio de SoHo.

El accesorio negro, de estructura rígida y herrajes plateados, se integró a un estilismo construido sobre códigos que Beckham ha mantenido durante años: siluetas depuradas, colores sobrios y piezas de apariencia funcional que mantienen una lectura sofisticada.

PUBLICIDAD

El cambio de Birkin a Kelly no fue menor. Ambas piezas pertenecen al universo de Hermès y ocupan un lugar singular dentro del mercado de lujo, pero sus formas proyectan ideas distintas.

A la falda y el punto fino, Victoria Beckham añadió gafas de sol oscuras de formato envolvente (Newscom/The Grosby Group)

Mientras el Birkin suele asociarse con un uso más relajado, gracias a su diseño abierto y amplio, el Kelly se reconoce por su construcción más definida, su cierre frontal y la correa que atraviesa el cuerpo del bolso.

En el caso del Kelly Sellier 35, esa estructura se percibe todavía más por sus esquinas marcadas y su formato de maletín. Beckham eligió una versión revestida por completo en piel de cocodrilo, desde el asa superior hasta la correa desmontable.

PUBLICIDAD

Un bolso amplio en una temporada de carteras pequeñas

El tamaño fue uno de los elementos que distinguieron su elección. Durante los últimos años, las carteras compactas dominaron buena parte de las apariciones de celebridades y pasarelas, con modelos que funcionan más como gesto estético que como objeto de uso diario.

El Kelly Sellier 35 se mueve en la dirección contraria: ofrece espacio y presencia sin dejar de conservar las proporciones formales que caracterizan a la casa francesa.

Esta elección dialoga con una tendencia que gana terreno en el vestuario de calle: la recuperación de bolsos grandes, capaces de acompañar jornadas de trabajo, traslados y compromisos urbanos. La diferencia, en este caso, está en el material y en el nivel de exclusividad de la pieza.

PUBLICIDAD

El verde oliva confirmó una de las fórmulas de su armario

Para la visita a SoHo, Victoria Beckham optó por un suéter de manga corta verde oliva y una falda lápiz del mismo tono. La combinación monocromática reforzó una fórmula habitual en sus apariciones públicas y en las colecciones de su marca: prendas de líneas rectas, ceñidas sin exceso y construidas a partir de un solo color o de matices cercanos.

Para la visita a SoHo, Victoria Beckham optó por un suéter de manga corta verde oliva y una falda lápiz del mismo tono. (GELE / BACKGRID / GROSBY GROUP)

El verde oliva permitió que el bolso negro se destacara sin romper la coherencia visual del conjunto. En lugar de sumar estampados o contrastes intensos, la diseñadora resolvió el atuendo mediante texturas y accesorios.

A la falda y el punto fino añadió gafas de sol oscuras de formato envolvente, una silueta que se ha consolidado como uno de sus recursos más frecuentes, y zapatos de punta contrastada con aplicaciones de perlas.

PUBLICIDAD

Los zapatos introdujeron una nota decorativa en un atuendo contenido. Sin embargo, su presencia no desplazó el foco del Kelly, que concentró la atención por su escala, su brillo y la construcción de su piel. Los herrajes plateados también marcaron una diferencia frente a los acabados dorados que suelen asociarse con muchas versiones de los bolsos Hermès.

Del universo Spice a un lenguaje de diseñadora

La evolución de Beckham en la moda ha quedado definida por una progresiva reducción de elementos. Lejos de los conjuntos más llamativos de su etapa como integrante de las Spice Girls, su vestuario actual se apoya en vestidos largos, trajes amplios, faldas lápiz, abrigos de líneas limpias y zapatos de punta fina.

PUBLICIDAD

La evolución estilística de la creadora refleja una transición desde la estética de las Spice Girls hacia prendas de líneas depuradas

El resultado no depende de una acumulación de tendencias, sino de prendas que se repiten y cambian de contexto según el color, la proporción o el accesorio.

Su relación con los bolsos Hermès forma parte de ese lenguaje. La diseñadora posee una colección que incluye distintas versiones de Birkin y Kelly, en materiales y tamaños diversos.

En esta ocasión, el bolso de cocodrilo negro aportó una dimensión más gráfica al estilismo, a partir de su superficie brillante y de la geometría del modelo.