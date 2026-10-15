Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 15 de octubre de 2026

El organismo previsional acredita los haberes según la terminación del documento, en un esquema que incorpora una suba del 1,66 % y el bono extraordinario acumulativo

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
El organismo previsional difundió el calendario de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones, asignaciones y programas sociales, de acuerdo con la terminación del DNI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este jueves 15 de octubre con las acreditaciones de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones. El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

Los haberes y las asignaciones de octubre incorporan un aumento de 1,66 %, dispuesto mediante la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. Además, se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000, sujeto a los requisitos establecidos para este mes.

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Quiénes cobran hoy, 15 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este jueves incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima y tienen documentos finalizados en 4.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Beneficiarios de distintas prestaciones acceden a sus haberes conforme al cronograma mensual, que establece fechas diferenciadas según el último número del documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Este 15 de octubre cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 4.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 3 tienen acreditado el pago este jueves.

Progresar

Los titulares de las becas Progresar con documentos terminados en 4 y 5 cobran este jueves.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Cobran hoy la Asignación Prenatal las personas con documentos concluidos en 2 y 3. Esta prestación se abona según los ingresos del grupo familiar y contempla distintas escalas.

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La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El monto no es fijo: se calcula de manera individual en función de la remuneración de cada trabajadora alcanzada por el beneficio.

Pensiones No Contributivas

Este jueves cobran las titulares y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos DNI terminan en 8 y 9.

Una mujer de blazer azul y tres hombres en una oficina con escritorios, computadoras, teclados, teléfonos, documentos y un cartel de ANSES.
La jornada incluye acreditaciones para grupos previsionales y titulares de asignaciones, mientras continúan vigentes las fechas previstas para el resto del mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares correspondientes a PNC están habilitadas para todas las terminaciones de documento desde el 8 de octubre y hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único

Los pagos por nacimiento, adopción y matrimonio también permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. La primera quincena de acreditaciones se abrió el 9 de octubre y se extiende hasta el 10 de noviembre.

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 348.598,81.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $ 199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
El esquema mensual de liquidaciones abarca prestaciones contributivas y sociales, con turnos asignados por documento para ordenar la disponibilidad de los fondos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza 78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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