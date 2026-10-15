Guanacos, volcanes a 5.500 metros de altura y restos del Camino del Inca: así es la ruta hacia la laguna más elevada del mundo

La laguna Corona del Inca se sitúa a 5.500 metros sobre el nivel del mar en el departamento Vinchina, en el norte de La Rioja (Nueva Rioja)

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A 5.500 metros sobre el nivel del mar, donde el aire contiene menos oxígeno y los caminos dependen de las condiciones de nieve, una laguna se extiende dentro de una estructura volcánica del norte de La Rioja. El cráter Corona del Inca, también conocido como Incapillo o Inca Pillú, es presentado por la Secretaría de Turismo provincial como el lago navegable más alto del mundo y forma parte de los circuitos de altura de la Reserva Provincial Laguna Brava.

El paisaje se ubica en el departamento Vinchina, cerca de la frontera con Chile y de algunas de las cumbres más elevadas de los Andes argentinos. La llegada no es de acceso libre: la altura, las bajas temperaturas y la inestabilidad del clima condicionan cada travesía. Por eso, el recorrido exige preparación física, acompañamiento habilitado y el cumplimiento de las normas de conservación del área protegida.

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El agua ocupa la caldera de un antiguo volcán

La laguna se formó dentro de una caldera volcánica, la gran depresión que puede quedar después de una erupción y del colapso parcial de un volcán. Desde los bordes del cráter, el agua de deshielo forma un espejo rodeado de paredes rocosas y cerros de alta montaña. Esa ubicación ayuda a explicar el aislamiento del sitio y la altitud que lo distingue.

La Secretaría de Turismo de La Rioja ubica al cráter Corona del Inca a 5.500 metros de altura e informa que las excursiones habilitadas incluyen navegación en kayak. La dependencia provincial también señala que el lugar posee un récord de buceo en altura atribuido al libro Guinness.

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El espejo de agua ocupa la caldera de un antiguo volcán y se alimenta del deshielo de las cumbres circundantes (Nueva Rioja)

La denominación de lago navegable abre una diferencia con el caso más conocido de Sudamérica. El lago Titicaca, entre Bolivia y Perú, se encuentra a unos 3.812 metros sobre el nivel del mar y es reconocido como el lago comercialmente navegable más alto del planeta. Corona del Inca se sitúa cerca de 1.700 metros por encima de esa cota, aunque su navegación está vinculada a expediciones de altura y depende de las condiciones de seguridad y del calendario de acceso.

La escasa presión atmosférica obliga a prever un período de aclimatación. A esa altura pueden aparecer síntomas del mal de montaña, como dolor de cabeza, fatiga o náuseas. El frío y el viento añaden dificultad, incluso durante los meses con mejores condiciones. La permanencia prolongada requiere abrigo adecuado, hidratación, protección solar y acompañamiento especializado.

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Laguna Brava concentra humedales, volcanes y fauna altoandina

El camino hacia Corona del Inca atraviesa la Reserva Provincial Laguna Brava, un territorio de 405.000 hectáreas designado como sitio Ramsar el 2 de febrero de 2003. Esa categoría reconoce la importancia internacional de sus humedales y promueve su conservación y uso racional.

De acuerdo con la información difundida por la Reserva Provincial Laguna Brava, publicada por el Gobierno nacional, el área reúne lagunas altoandinas, vegas y bofedales situados por encima de los 3.000 metros. El ambiente es refugio de vicuñas, guanacos y aves acuáticas, entre ellas poblaciones de flamencos altoandinos.

La acumulación de nieve y las formaciones de penitentes condicionan la apertura del paso hacia el cráter fuera de la temporada de verano (Nueva Rioja)

La Reserva Provincial Laguna Brava fue transformada en un área de usos múltiples mediante la Ley provincial 8.078, sancionada en 2006. La norma establece como objetivos la preservación del ecosistema, la conservación de la fauna autóctona y la protección de sitios arqueológicos vinculados con el Camino del Inca. La visita al cráter se inscribe así en una zona de valor natural y cultural.

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Los trayectos de montaña pueden incluir vistas sobre el monte Pissis, el Bonete Chico y otras elevaciones de la cordillera. Sin embargo, las paradas y los desvíos dependen de los permisos, el estado de los caminos y la programación de cada operador. La circulación por este paisaje está sujeta a límites ambientales y medidas de seguridad.

El ingreso requiere guías habilitados y vehículos de doble tracción

El acceso a Laguna Brava se realiza por la Ruta Nacional 76 y está permitido únicamente mediante excursiones organizadas, con guías habilitados y vehículos 4x4, de acuerdo con Turismo de La Rioja. La exigencia responde a la altura, los cursos de agua, los tramos de ripio y los cambios repentinos del tiempo en la cordillera.

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La temporada más favorable para recorrer la reserva se extiende, en términos generales, entre octubre y marzo. Fuera de esos meses, las nevadas, las temperaturas bajo cero y los vientos pueden restringir o impedir el paso. La información turística del cráter Corona del Inca indica, además, que el acceso suele concentrarse entre diciembre y abril y que el circuito puede cerrar por acumulación de nieve y penitentes, las formaciones de hielo que se elevan sobre la superficie.

Antes de contratar una excursión, es necesario consultar el estado actualizado del camino, la apertura del circuito y las recomendaciones sanitarias para la altura. También se debe prever agua, ropa por capas, protección solar y tiempo suficiente para la aclimatación. A más de cinco kilómetros sobre el nivel del mar, la planificación forma parte del recorrido.

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