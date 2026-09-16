Mesadas de piedra: 6 productos de limpieza que conviene evitar para preservarlas

La elección del limpiador preserva el acabado y la protección de las mesadas de piedra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las encimeras de piedra requieren una limpieza compatible con su composición y con el tratamiento protector que puedan tener. Usar productos inadecuados puede opacar, rayar o manchar la superficie, sobre todo cuando se aplican de forma repetida.

Las recomendaciones cambian según el material —granito, mármol, caliza, cuarzo u otra piedra— y según si está sellado. Una guía de Iowa State University Extension and Outreach aconseja limpiar el granito con un paño jabonoso y advierte sobre los productos agresivos o ácidos.

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La composición, la porosidad y el sellado determinan qué productos resultan seguros para cada superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El National Park Service de Estados Unidos también señala que los limpiadores ácidos pueden grabar o disolver piedras sensibles, como el mármol y la caliza. Antes de aplicar un producto, conviene revisar la indicación del fabricante de la encimera y etiqueta del limpiador.

1. Las toallitas con limón pueden aportar ácidos a la piedra

Las toallitas con limón pueden aportar ácidos que opacan y graban el mármol o la caliza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallitas húmedas perfumadas con limón suelen incorporar ingredientes cítricos. El problema es que los ácidos no tienen el mismo efecto sobre todas las piedras. El mármol, caliza y otras variedades calcáreas son particularmente vulnerables al grabado químico. Ese deterioro puede manifestarse como áreas opacas o con cambios de textura.

El riesgo no se limita al contacto directo con la piedra. Si la encimera tiene sellador, un producto incompatible puede afectar esa capa protectora. Por eso, el aroma o finalidad desinfectante de una toallita no bastan para determinar si resulta apropiada para una superficie de piedra natural.

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2. Aceites esenciales pueden dejar residuos y manchas

Los aceites esenciales dejan residuos oleosos que favorecen manchas y atraen polvo en las piedras porosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aceites esenciales aparecen con frecuencia en fórmulas caseras de limpieza. Sin embargo, The Spruce, sitio especializado en limpieza y tareas domésticas, recoge recomendaciones de profesionales. Allí, los incluye entre los productos que conviene evitar en encimeras de piedra, en especial si no están selladas.

Al tratarse de sustancias oleosas, pueden dejar una película sobre la superficie. En piedras porosas, esa condición puede favorecer manchas oscuras; en las selladas, puede dejar residuos que atraen polvo y obligan a limpiar otra vez. La alternativa prudente es no incorporarlos a mezclas destinadas a estas encimeras.

3. Borradores mágicos actúan por abrasión

Los borradores mágicos eliminan marcas mediante una abrasión que desgasta el acabado y el sellador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los borradores o esponjas de limpieza de alta abrasión eliminan marcas mediante fricción. Esa acción puede ser excesiva para una mesada de piedra, incluso cuando la suciedad parece difícil de retirar. El National Park Service desaconseja los métodos abrasivos para superficies pétreas sensibles y advierte que la abrasión altera el material.

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En una encimera, el uso repetido de estos elementos puede desgastar el acabado o sellador. Para la limpieza cotidiana, es preferible elegir un paño suave, sin fibras ásperas, y evitar frotar con fuerza sobre una mancha.

4. Detergentes con desengrasantes intensos requieren precaución

Los desengrasantes intensos requieren precaución porque sus componentes pueden afectar la piedra o la capa protectora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jabón lavavajillas suave diluido en agua puede servir para la limpieza de rutina de algunas encimeras de piedra. Pero no todos los detergentes tienen la misma formulación. Los productos concebidos para remover grasa persistente pueden incluir componentes que no resulten compatibles con la piedra o su sellador.

La recomendación práctica es distinguir entre un jabón suave y un limpiador de acción intensa. Si la etiqueta no especifica que puede utilizarse sobre piedra natural, es preferible no emplearlo. También conviene retirar con agua cualquier resto de jabón y secar la superficie para que no queden películas.

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5. Los limpiavidrios pueden contener amoníaco

Los limpiavidrios con amoníaco pueden dejar vetas y dañar el granito cuando se utilizan de forma habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los limpiacristales están diseñados para vidrios y espejos, no para encimeras de piedra. Iowa State University Extension menciona el amoníaco y limpiadores de ventanas entre los productos que pueden dañar el granito. Además, el amoníaco no debe mezclarse con lavandina, ya que puede producir gases peligrosos.

Un aspecto brillante inmediato no garantiza que el producto sea adecuado. Algunos limpiadores pueden dejar vetas, residuos o afectar la protección de la superficie. La etiqueta debe indicar expresamente que el producto es apto para piedra natural.

6. Los aerosoles multiusos no son universales para la piedra

Los aerosoles multiusos combinan ingredientes que no siempre son compatibles con las superficies de piedra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aerosol multiusos puede contener ácidos, agentes alcalinos o desengrasantes. Cada uno reacciona de manera distinta según el tipo de piedra. Por eso, que un producto sea adecuado para otras superficies del hogar no significa que lo sea para una encimera.

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Para resolver la limpieza diaria sin sumar ingredientes innecesarios, pueden seguirse estas pautas:

Retirar derrames cuanto antes con un paño suave

Usar agua tibia y jabón suave, si el fabricante de la piedra lo admite

Enjuagar y secar para evitar residuos

Reservar los productos específicos para casos en que su etiqueta indique que son seguros para piedra natural

Ante una mancha persistente o una superficie opaca, no conviene aumentar la fricción ni probar mezclas caseras al azar. La composición de la piedra, su porosidad y el estado del sellador determinan el tratamiento más seguro.