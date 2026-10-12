¿Techo o paredes primero? El orden que ayuda a evitar retoques de pintura antes de una mudanza

El orden de las tareas permite dejar la vivienda limpia y lista antes de la mudanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pintar en el orden adecuado y limpiar los zócalos antes de instalarse permite reducir retoques, polvo acumulado y tiempos de trabajo. En una obra ligera o una mudanza, coordinar ambas tareas ayuda a terminar la habitación antes de que muebles y objetos vuelvan a ocuparla.

El techo se pinta antes para corregir salpicaduras en las paredes

La secuencia recomendada comienza por el techo y continúa por las paredes. La razón práctica es que las gotas o salpicaduras que caigan durante el trabajo en altura pueden cubrirse después con la pintura de los muros, según la guía de Better Homes & Gardens, sitio especializado en decoración.

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La pintura, la ventilación y la limpieza de los zócalos reducen los retoques y la acumulación de polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de abrir los envases, conviene despejar la habitación tanto como sea posible, retirar o proteger los artefactos de iluminación, cubrir el piso y elementos que no puedan trasladarse. El borde donde el techo se encuentra con la pared requiere trabajo de precisión con pincel.

Después, el rodillo permite cubrir el resto de la superficie. Solo cuando el techo haya secado, según las indicaciones del producto, corresponde avanzar sobre las paredes.

Esta organización evita volver sobre una pared recién terminada para disimular una marca causada al pintar arriba. También ordena el cronograma de una mudanza: esa tarea debe completarse antes de introducir textiles, cajas y mobiliario, que pueden dificultar la circulación y quedar expuestos a polvo o manchas.

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La habitación permanece despejada para facilitar los trabajos antes de la mudanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventilar y contener el polvo protege el resto de la vivienda

El orden de aplicación no sustituye las medidas de seguridad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la ventilación insuficiente favorece la acumulación de contaminantes procedentes de materiales de construcción.

Mientras que pinturas y otros productos pueden emitir compuestos orgánicos volátiles, su recomendación general es combinar ventilación adecuada con materiales de menor emisión.

El techo se pinta antes que las paredes para cubrir posibles salpicaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja ventilar al máximo durante la aplicación de pinturas y terminaciones y mantener esa ventilación al menos 72 horas tras finalizar la instalación. También propone usar barreras para limitar el traslado de polvo hacia otros ambientes y limpiar el área antes de que regresen los ocupantes en sus prácticas para remodelaciones.

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Para integrar esas pautas al plan de obra, resulta útil:

Retirar muebles, alfombras y cortinas o cubrir lo que quede en el ambiente

Sellar o proteger las aberturas de paso y rejillas de climatización si el trabajo genera polvo

Mantener fuera del área de trabajo a niños, personas embarazadas y mascotas

Seguir las instrucciones de uso, secado y ventilación de cada pintura

Limpiar restos, virutas y polvo antes de trasladar pertenencias

La ventilación reduce la acumulación de contaminantes durante la aplicación de pintura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los zócalos acumulan polvo por su ubicación y por la rutina de limpieza

Una vez terminada la pintura y antes de la mudanza, los zócalos merecen una revisión. Gerardo Mellado, director de una empresa estadounidense de productos para el hogar, los describió como una pequeña repisa junto al piso, donde se depositan tanto polvo como suciedad que entra del exterior.

Logan Taylor, fundador de una empresa de limpieza residencial y comercial estadounidense, resumió el criterio al señalar que las zonas más bajas tienden a ensuciarse más. Ambos fueron consultados por Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida.

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Las áreas cercanas a entradas, cocinas y lavaderos suelen requerir más atención. El calzado puede trasladar barro o humedad, las salpicaduras alcanzan el borde inferior de las paredes y la humedad favorece que el polvo se adhiera.

Los zócalos acumulan polvo por su cercanía al suelo y su superficie horizontal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesional de limpieza Rhonda Wilson añadió que incluso un zócalo alejado del tránsito retiene partículas por ser una superficie horizontal que suele quedar fuera de la rutina.

La medida más eficiente es sumarlos a la limpieza habitual: aspirar los bordes de la habitación y retirar la suciedad visible sin esperar a que se forme una capa. Mellado sugirió una pasada rápida semanal y una limpieza más profunda mensual, con una frecuencia que debe adaptarse al uso del hogar.

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Las entradas, cocinas y lavaderos requieren una limpieza más frecuente de los zócalos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de emplear una esponja de melamina o cualquier producto sobre pintura mate u oscura, Taylor recomienda hacer una prueba en un sector poco visible.

Dejar los zócalos limpios antes de colocar muebles permite detectar marcas, salpicaduras o sectores pendientes de retoque. Así, pintura, ventilación y limpieza quedan resueltas antes de que la habitación empiece a usarse.