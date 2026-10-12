Sérum o aceite para el cabello: cuál elegir según tu tipo de pelo y cómo aplicarlo

El sérum y el aceite capilar cumplen funciones distintas y pueden complementarse según las necesidades de cada tipo de cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A lo largo de mis más de 25 años de trayectoria como estilista, trabajando con celebridades y mujeres de diferentes partes del mundo, descubrí que uno de los secretos para conseguir un cabello espectacular no está en utilizar muchos productos, sino en saber elegir los adecuados.

En mi salón de Miami, una de las preguntas que escucho con frecuencia es: “Rocco, ¿qué me conviene más, un sérum o un aceite para el cabello?”

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Y mi respuesta siempre comienza de la misma manera: depende de lo que tu cabello necesite.

Aunque ambos productos pueden aportar brillo, suavidad y ayudar a combatir el temido frizz, no son exactamente iguales. Sus ingredientes, texturas y funciones pueden ser muy diferentes.

Conocer estas diferencias puede transformar por completo nuestra rutina de belleza y ayudarnos a conseguir ese cabello luminoso, sedoso y lleno de movimiento que tanto admiramos en las celebridades.

¿Qué es un sérum capilar y cuáles son sus beneficios?

Me gusta definir al sérum como uno de los grandes aliados para conseguir un acabado profesional.

Los sérums de acabado ayudan a controlar el frizz, aportar brillo y mejorar la manejabilidad sin modificar la estructura de la fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un producto cosmético formulado para atender necesidades específicas del cabello. Algunos contienen siliconas cosméticas, polímeros acondicionadores, proteínas hidrolizadas o ingredientes humectantes que ayudan a mejorar la superficie de la fibra capilar.

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Su principal ventaja, cuando hablamos de sérums de acabado, es que pueden proporcionar resultados visuales inmediatos sin necesidad de modificar la estructura del cabello.

Entre sus beneficios más importantes encontramos:

Ayuda a controlar el frizz y la electricidad estática.

Aporta brillo y un aspecto más pulido.

Facilita el desenredado y reduce la fricción.

Mejora la suavidad y la manejabilidad.

Algunos ofrecen protección térmica o resistencia a la humedad, siempre que estén formulados para ello.

Cuando realizo un brushing para una producción fotográfica o preparo un peinado para una alfombra roja, el acabado es fundamental. Podemos tener un corte maravilloso y un color espectacular, pero si aparecen pequeños cabellos levantados o las puntas se ven desordenadas, el resultado pierde sofisticación.

Un buen sérum de acabado, aplicado en la cantidad correcta, puede marcar esa diferencia.

Para el cabello fino o con poco volumen, los expertos recomiendan fórmulas ligeras aplicadas de medios a puntas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mi consejo profesional: si tenés cabello fino, lacio o con poco volumen, comenzá probando un sérum ligero. Aplicá una cantidad mínima de medios a puntas y evitá las raíces para conservar el movimiento natural.

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¿Qué es un aceite capilar y por qué puede transformar la apariencia del cabello?

Los aceites capilares tienen una función principalmente emoliente y lubricante. Ayudan a reducir la fricción entre las fibras, mejorar la suavidad y disminuir la sensación de aspereza.

Entre los ingredientes más utilizados encontramos los aceites de argán, coco, jojoba, almendras, macadamia y palta. Cada uno posee características diferentes. Por ejemplo, el aceite de coco ha sido estudiado por su capacidad para penetrar parcialmente en la fibra capilar y reducir la pérdida de proteínas en determinadas condiciones de uso. Otros aceites actúan principalmente sobre la superficie, aportando lubricación y brillo.

En mi experiencia, los aceites son especialmente interesantes para las melenas gruesas, rizadas, porosas o sometidas a coloraciones y decoloraciones frecuentes.

Me gusta trabajar con fórmulas que combinan diferentes aceites, porque permiten aprovechar sus propiedades acondicionadoras. En Rocco Donna Professional desarrollamos productos con complejos de aceites exóticos, como Roccoil, pensados para acompañar las necesidades cosméticas de diferentes tipos de cabello.

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Un sérum puede ser útil para controlar los cabellos levantados y dar un acabado más pulido después del brushing (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un secreto que siempre comparto: el aceite no debe utilizarse como sustituto del acondicionador o de una mascarilla. Es un complemento que puede mejorar el acabado y ayudar a mantener una sensación de suavidad.

Sérum versus aceite: las cinco diferencias fundamentales

Aunque ambos pueden convivir perfectamente en una rutina capilar, hay diferencias que conviene conocer.

1. Su composición. El sérum puede contener siliconas, polímeros, ingredientes acondicionadores y otros activos. El aceite capilar se caracteriza por sus componentes oleosos, aunque muchas fórmulas comerciales combinan aceites y siliconas.

2. Su función principal. Los sérums de acabado suelen enfocarse en controlar el frizz y proporcionar un aspecto pulido. Los aceites se destacan por su capacidad de lubricación y acondicionamiento.

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3. Su textura. Muchos sérums ofrecen acabados ligeros, mientras que ciertos aceites pueden resultar más densos. Sin embargo, esto depende de cada formulación.

4. El momento de aplicación. Algunos sérums se utilizan antes del secado y otros al finalizar el peinado. Los aceites también pueden emplearse antes del lavado o sobre medios y puntas, húmedos o secos.

5. La protección frente al calor. Existen sérums especialmente formulados como protectores térmicos. Un aceite vegetal común no debe considerarse automáticamente un protector frente a las altas temperaturas.

Mi recomendación es sencilla: no elijas únicamente por el nombre del producto. Observá su fórmula, su finalidad y cómo responde tu cabello.

Los aceites capilares aportan lubricación, reducen la fricción y mejoran la sensación de suavidad en los largos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál elegir según tu tipo de cabello?

Esta es, probablemente, la parte más importante de toda la nota.

No existe un producto universal que funcione igual para todas las personas. Como siempre digo, cada melena tiene su propia personalidad.

Cabello fino o con poco volumen

Mi primera elección suele ser un sérum de textura liviana.

El cabello fino puede perder volumen fácilmente cuando utilizamos fórmulas demasiado pesadas.

Recomiendo distribuir una pequeña cantidad entre las palmas y aplicarla únicamente en medios y puntas.

El objetivo es conseguir brillo y suavidad sin sacrificar movimiento.

Cabello grueso, abundante o muy poroso

En estos casos, los aceites pueden convertirse en excelentes aliados.

Las fibras más gruesas o con mayor porosidad suelen necesitar un acondicionamiento más intenso para mejorar la manejabilidad.

Unas gotas de aceite sobre las puntas pueden ayudar a reducir la aspereza y facilitar el peinado.

El aceite de argán, coco, jojoba, almendras, macadamia y palta suele formar parte de fórmulas para cabellos secos o porosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si además buscamos un acabado especialmente pulido, podemos complementar con un sérum ligero, siempre que el cabello lo necesite.

Cabello rizado u ondulado

¡Los rizos merecen una atención especial!

Por su forma natural, los aceites producidos por el cuero cabelludo pueden distribuirse con mayor dificultad a lo largo de la fibra.

Esto explica por qué muchas personas con cabello rizado sienten sus puntas más secas.

Para rizos gruesos o porosos, una fórmula con aceites acondicionadores puede mejorar la suavidad.

En cambio, para ondas finas recomiendo productos ligeros que no reduzcan el volumen ni alteren la definición.

Un truco que utilizo es aplicar unas gotas de producto sobre las manos cuando los rizos ya están completamente secos y presionarlos suavemente para suavizar la rigidez que puede dejar el gel de definición.

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Cabello teñido, con mechas o decolorado

Aquí debemos prestar especial atención. Los procesos químicos pueden alterar la cutícula, aumentar la porosidad y favorecer la rotura. El sérum puede mejorar el deslizamiento y el acabado, mientras que el aceite ayuda a disminuir la fricción y la sensación de sequedad.

Las melenas gruesas, rizadas o sometidas a coloraciones frecuentes pueden beneficiarse de un aceite aplicado en pequeñas cantidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, cuando existe daño importante, necesitamos acompañarlos con tratamientos acondicionadores y reparadores específicos.

Para estas situaciones, dentro de Rocco Donna Professional contamos con nuestra mascarilla ultra nutritiva con complejo de aceites exóticos Roccoil y tratamientos reconstructivos a base de macadamia, que pueden complementar una rutina orientada a mejorar la suavidad y manejabilidad del cabello castigado.

¿Qué funciona mejor para combatir el frizz?

Esta pregunta merece una explicación especial, porque el frizz es una de las preocupaciones más frecuentes que encuentro en el salón, especialmente viviendo en Miami, donde la humedad ambiental puede transformar un peinado en cuestión de minutos.

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Primero debemos entender que el frizz no tiene una única causa.

Puede aparecer por humedad, electricidad estática, fricción, características naturales del cabello o daño en la cutícula. Si el problema principal es la humedad ambiental, suelo recomendar un sérum específicamente formulado para ayudar a controlar sus efectos.

Si el cabello está áspero, muy poroso o se enreda fácilmente, un aceite acondicionador puede contribuir a mejorar su comportamiento. Y si el frizz se debe a cabellos quebrados, ninguno de los dos resolverá por completo el problema.

Mi regla de oro: antes de combatir el frizz, descubrí qué lo está provocando.

El aceite no reemplaza al acondicionador ni a la mascarilla: funciona como un complemento dentro de la rutina capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo y cómo debemos aplicar cada producto?

Una buena fórmula puede ofrecer resultados decepcionantes cuando la utilizamos incorrectamente.

Por eso quiero compartir algunos secretos de aplicación que utilizo en mi trabajo profesional.

Sérum sobre cabello húmedo: cuando está indicado para facilitar el peinado, puede aplicarse después de retirar el exceso de agua con una toalla. Si vamos a utilizar secador o plancha, debemos comprobar que también ofrezca protección térmica.

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Sérum sobre cabello seco: ideal para finalizar un brushing, controlar pequeños cabellos levantados y aportar brillo.

Aceite antes del lavado: algunas personas se benefician de aplicarlo en medios y puntas como tratamiento previo al champú, siguiendo las indicaciones del producto.

Aceite después del lavado: una pequeña cantidad puede mejorar la lubricación y la suavidad de las puntas.

Aceite entre lavados: puede utilizarse para refrescar el aspecto de los largos cuando comienzan a sentirse ásperos.

Un detalle fundamental: empezá siempre con poca cantidad. Es mucho más sencillo agregar producto que eliminar un exceso.

¿El aceite realmente hidrata el cabello?

Aquí quiero aclarar uno de los grandes mitos de la belleza capilar.

Muchas veces escuchamos que los aceites hidratan profundamente el cabello. Sin embargo, desde el punto de vista cosmético, hidratar y lubricar no significan exactamente lo mismo.

Los aceites no aportan agua a la fibra como lo hace una formulación acuosa. Su función principal es proporcionar lípidos, mejorar la lubricación y, dependiendo de su composición, influir en el intercambio de humedad.

Aplicar demasiado sérum o aceite puede dejar el cabello apelmazado y con aspecto grasoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, si tu cabello está extremadamente áspero, no siempre vas a resolverlo agregando más aceite.

En esos casos, recomiendo revisar toda la rutina: champú, acondicionador, mascarilla y hábitos de secado.

Para cabellos que necesitan mayor acondicionamiento, por ejemplo, podemos incorporar una mascarilla ultra hidratante de chocolate de Rocco Donna Professional, formulada para mejorar la suavidad y el brillo, y finalizar con el producto de acabado que mejor responda a la fibra.

La verdadera diferencia aparece cuando combinamos correctamente los distintos pasos del cuidado capilar.

¿Se pueden utilizar sérum y aceite juntos?

¡Por supuesto! Y en determinados cabellos puede ser una excelente combinación.

Pero hay algo que siempre recomiendo: cada producto debe cumplir una función concreta.

Por ejemplo, en una melena larga, gruesa y decolorada, podemos utilizar aceite como tratamiento previo al lavado y terminar el peinado con un sérum de acabado.

También podemos utilizar un sérum protector térmico antes del brushing y aplicar unas gotas de aceite en las puntas una vez finalizado.

Lo importante es evitar la superposición innecesaria de productos, porque puede provocar acumulación, pérdida de volumen y una apariencia pesada.

No necesitamos diez productos para conseguir un cabello espectacular. Necesitamos los correctos.

Los productos de acabado deben concentrarse en medios y puntas, salvo que estén formulados específicamente para el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seis errores que veo con mayor frecuencia

Después de tantos años trabajando con diferentes tipos de cabello, puedo asegurar que muchas veces el problema no es el producto, sino cómo lo utilizamos.

1. Aplicar demasiada cantidad. El exceso de sérum o aceite puede dejar el cabello apelmazado, sin movimiento y con apariencia grasosa.

2. Colocarlo directamente sobre las raíces. Salvo que esté específicamente formulado para el cuero cabelludo, recomiendo concentrar la aplicación en medios y puntas.

3. Utilizar cualquier aceite antes de la plancha. No todos los aceites ofrecen protección térmica. Siempre debemos utilizar un protector adecuado para la herramienta y temperatura elegidas.

4. Confundir brillo con reparación. Que el cabello se vea brillante no significa que su estructura interna haya sido restaurada.

5. Intentar reparar las puntas abiertas únicamente con productos. Podemos mejorar temporalmente su apariencia, pero cuando existe una separación importante de la fibra, el corte sigue siendo la solución más efectiva.

6. Elegir productos por moda y no por necesidad. Lo que funciona maravillosamente en una celebridad o en una influencer puede no ser adecuado para nuestro cabello.

¿Qué ingredientes conviene buscar?

El brillo que aporta un producto no implica necesariamente que el cabello haya recuperado su estructura interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del tipo de producto, siempre recomiendo prestar atención a sus ingredientes.

En los sérums, las siliconas cosméticas, como la dimeticona, pueden mejorar la suavidad, el brillo y el deslizamiento. No debemos demonizarlas: su comportamiento depende de la formulación y de cómo se utilicen.

En los aceites, podemos encontrar ingredientes como argán, coco, jojoba, pequi o macadamia, cada uno con características particulares.

El aceite de pequi, por ejemplo, es interesante en formulaciones acondicionadoras destinadas a mejorar la suavidad de los rizos, mientras que la macadamia se utiliza frecuentemente en productos emolientes para cabellos ásperos.

Pero no olvidemos algo importante: la presencia de un ingrediente reconocido no garantiza por sí sola que un producto sea superior.

La calidad de la formulación completa es fundamental.

Mi secreto para conseguir un cabello de celebridad

Los aceites no hidratan por sí solos: aportan lípidos y lubricación, mientras que la hidratación requiere fórmulas con agua y agentes acondicionadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando preparo a una celebridad para una sesión de fotos, una entrevista o un evento importante, no comienzo preguntándome qué producto está de moda.

Primero observo el cabello. Analizo su textura, grosor, porosidad, movimiento, color y estado de las puntas. También considero si vamos a realizar ondas, un brushing con volumen o un peinado completamente lacio.

Recién entonces elijo los productos. Porque el verdadero lujo capilar no es tener una melena cargada de cosméticos, sino conseguir que el cabello se vea naturalmente hermoso, con brillo, movimiento y una textura agradable al tacto.

Y hay algo más que me encanta recordar: el cabello no necesita verse perfecto para verse espectacular. Una melena con movimiento, unos rizos bien definidos o unas ondas naturales pueden transmitir tanta elegancia como un peinado perfectamente pulido.

La belleza del cabello comienza con una buena elección

Si tuviera que resumir mi recomendación en una sola idea, sería esta: el sérum y el aceite no son rivales, son aliados con funciones que pueden complementarse.

Si buscás controlar el frizz, conseguir brillo inmediato y un acabado más pulido, un sérum adecuado puede ser tu mejor elección.

Si necesitás mejorar la suavidad, reducir la fricción y acondicionar unas puntas ásperas, un aceite puede convertirse en tu gran aliado.

Y si tu cabello necesita ambos, podemos incorporarlos estratégicamente sin sobrecargarlo.

Después de más de 25 años dedicados al maravilloso mundo de la belleza, sigo convencido de que el mejor secreto para tener un cabello espectacular es aprender a conocerlo.

Porque las tendencias cambian, los productos evolucionan y aparecen nuevas tecnologías, pero hay algo que nunca pasa de moda: un cabello bien cuidado, brillante, con movimiento y que nos haga sentir seguros de nuestra propia belleza.