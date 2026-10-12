La mamá del bebé que murió en un choque en Punta Lara reclamó justicia: “Hay dolores que no se pueden pueden reparar”

La mamá, Yasmín Jaimon, junto a su hijo Tadeo

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A una semana del choque múltiple que provocó la muerte de Tadeo León Ledesma, la mamá del bebé recién nacido exigió más controles y expresó: “Hay dolores que no se pueden reparar”.

Dada la fecha, familiares, amistades y vecinos realizaron una vigilia en Punta Lara para reclamar justicia. La convocatoria tuvo lugar este domingo en La Pérgola, comenzó a las 19 y reunió a decenas de personas que acompañaron a la familia del niño. El encuentro se desarrolló a una semana del accidente y estuvo atravesado por el pedido de avances en la investigación judicial que busca reconstruir la secuencia de la colisión.

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La madre de Tadeo, a través de sus redes sociales, exigió por mayores controles viales en Punta Lara. “Ninguna imprudencia vale más que una vida. Los controles salvan vidas, la prevención hace la diferencia”, publicó en redes sociales.

También señaló que conductas como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al volante o la falta de responsabilidad al conducir pueden afectar a otras personas que circulan por la zona. En su mensaje, expresó: “Hay dolores que no se pueden reparar. Hay abrazos que quedan pendientes. Hay lugares que quedan vacíos y preguntas que nunca encuentran respuesta”.

“Ninguna imprudencia vale más que una vida”, escribió la mamá de Tadeo en redes sociales

La elección de La Pérgola como punto de reunión respondió a que el sitio está ubicado cerca del cruce de Almirante Brown y las calles 106 y 108. En los días previos, el reclamo también se había expresado mediante carteles colocados en postes, paredes y distintos espacios de la zona.

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La vigilia tuvo como eje el acompañamiento a los padres, luego de una semana marcada por el duelo y la recuperación de la hermana mayor de Tadeo.

El choque múltiple que derivó en la muerte de Tadeo

El accidente involucró una Ford EcoSport, una Fiat Fiorino y un Volkswagen Up. Según la información reunida hasta el momento, el impacto alcanzó al vehículo en el que se trasladaban Tadeo, su madre, Yasmín Jaimon, y su hermana de 3 años.

El siniestro involucró a una Ford EcoSport, una Fiat Fiorino y un Volkswagen Up

Como consecuencia del choque, el bebé sufrió lesiones graves tras salir despedido del habitáculo. Primero fue atendido en el Hospital Cestino y luego derivado al Hospital de Niños de La Plata. Murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

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La niña también tuvo que ser hospitalizada con traumatismos múltiples. Tras permanecer internada y evolucionar de manera favorable, recibió el alta médica dos días después del siniestro. La menor, de 3 años, pudo volver con su familia mientras continúa la investigación por la muerte de su hermano.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Delitos Culposos de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone. El expediente fue caratulado como homicidio culposo, figura que investiga las responsabilidades penales que podrían derivarse de un hecho sin intención de causar la muerte.

La Justicia analiza distintos elementos para determinar cómo se produjo la colisión. Entre ellos se encuentran las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de Ensenada, que registraron parte de lo ocurrido en la zona.

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También se busca establecer la participación de cada uno de los vehículos involucrados y las circunstancias previas al impacto. En el Volkswagen Up viajaban tres personas que no sufrieron heridas de gravedad, según la información difundida sobre el caso.

El choque múltiple ocurrió en Almirante Brown, entre las calles 106 y 108

El conductor de la Ford EcoSport, Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, fue demorado e identificado luego del siniestro. Más tarde recuperó la libertad porque el delito imputado es excarcelable de acuerdo con la legislación argentina. La medida no implica el cierre del expediente ni una definición sobre eventuales responsabilidades, que deberán ser establecidas durante la investigación.

El pedido de justicia de los allegados de Tadeo se mantiene a la par de las diligencias judiciales. La vigilia funcionó como un espacio de acompañamiento para la familia y como una expresión pública ante la muerte del recién nacido.

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La investigación deberá determinar la mecánica exacta del choque múltiple, las condiciones en que circulaban los vehículos y las responsabilidades que podrían corresponder. Mientras tanto, la familia y el entorno de Tadeo mantienen visible el reclamo que llevó a decenas de personas a reunirse en el sitio donde ocurrió el accidente.