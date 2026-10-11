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Scarlett Johansson evoca el glamour del viejo Hollywood: las claves de su vestido rojo de Prada

La actriz neoyorquina acaparó todas las miradas en el Festival de Cine de Londres con un diseño monocromático. Los detalles

Scarlett Johansson deslumbró en la alfombra roja del BFI London Film Festival con un vestido rojo de Prada
Scarlett Johansson deslumbró en la alfombra roja del BFI London Film Festival con un vestido rojo de Prada
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Cuando mil focos iluminan una alfombra roja, la mayoría intenta llamar la atención gritando; otras personas, en cambio, dejan que la precisión de su vestimenta hable por sí sola. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Scarlett Johansson pisó la alfombra roja del Festival de Cine de Londres (BFI London Film Festival) luciendo un deslumbrante vestido rojo escarlata.

La actriz neoyorquina demostró cómo un clásico reinventado puede paralizar los reflectores y dominar las tendencias globales en cuestión de segundos.

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Durante la jornada del sábado en la capital británica, la actriz protagonizó un despliegue de estilo al presentar dos proyectos cinematográficos totalmente distintos: la película de animación Ray Gunn, dirigida por Brad Bird (donde presta su voz al personaje de Venus Nova), y el esperado largometraje Paper Tiger, donde comparte reparto con el actor Adam Driver. Para ambas citas optó por el color rojo, pero fue en la premiere de Paper Tiger donde logró paralizar la alfombra roja con esta pieza de alta costura.

La ingeniería del vestido de Prada: seda y corte al bies

El pilar fundamental de este conjunto es un diseño a medida firmado por la casa italiana Prada, confeccionado en exquisito georgette de seda roja. Más allá del impacto visual de la paleta cromática —un tono históricamente vinculado a la fuerza, la sensualidad y el poder escénico—, la clave de la prenda reside en su impecable patrón.

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Retrato de Scarlett Johansson luciendo un vestido rojo y cabello rubio corto mientras mira sobre su hombro
La actriz presentó Paper Tiger junto a Adam Driver durante el festival de cine de Londres (Grosby)

El vestido está cortado al bies, una técnica tradicional de alta costura que dispone el tejido en diagonal respecto al hilo. Esto permite que la tela se deslice sobre la anatomía con una fluidez orgánica, adaptándose a las curvas sin ceñir en exceso. El diseño destaca por un escote en forma de corazón con fruncido central y detalles de drapeado que aportan textura y volumen visual al torso. De ese nudo central nace una caída vertical hasta el suelo que estiliza la figura y le añade un movimiento lleno de elegancia al caminar.

Joyería de autor y el sello de Kate Young

Ideado por la aclamada estilista de Hollywood Kate Young, el look equilibró la rotundidad de la seda con una selección de joyas impecable. En lugar de recargar el cuello con diamantes tradicionales, el equipo de estilismo apostó por una gargantilla rígida de la firma Barron London en oro amarillo con una gema central.

Esta pieza aporta una cualidad arquitectónica que enmarca la clavícula y suaviza la transición entre la piel y el escote. La calidez del oro complementa armónicamente el tono escarlata, mientras que la presencia de múltiples piercings en la oreja izquierda de la actriz agrega un matiz urbano y moderno que contrasta con la etiqueta formal de la gala.

Retrato de Scarlett Johansson frente a un fondo rosa del BFI London Film Festival, vestida con un diseño rojo y collar dorado
El diseño a medida de Prada fue confeccionado en georgette de seda roja (Grosby)

Guiño a 2006: un homenaje al vestido de Valentino que hizo historia

El impacto de este estilismo radica también en la memoria colectiva de la moda. Esta elección funciona como un claro homenaje a la imagen que la propia Johansson inmortalizó el 16 de enero de 2006 durante la 63.ª edición de los Globos de Oro. En aquel momento, con apenas 21 años y nominada por la película Match Point de Woody Allen, la actriz acaparó las portadas globales luciendo un inolvidable vestido rojo ajustado con volantes diseñado por Valentino.

Veinte años después de aquel momento icónico, Scarlett retoma esa misma esencia de diva cinematográfica, demostrando la madurez de su estilo: si en 2006 el diseño apostaba por la estructura y el dramatismo de las formas, esta propuesta de Prada confía en la fluidez, la caída natural y la elegancia atemporal.

Scarlett Johansson viste un vestido rojo y un collar dorado sobre un fondo magenta con marcas de patrocinio
El vestido incorporó un escote corazón con fruncido central y drapeados en el torso (Grosby)

Peinado y maquillaje: inspiración vintage

El apartado de beauty completó la narrativa clásica con un toque de frescura:

Johansson lució su corte bob en tono rubio dorado con raya lateral profunda. Las puntas suavemente peinadas hacia adentro crean una onda pulida de aire años 50 que enmarca el rostro con absoluta naturalidad.

Para no competir con la intensidad del vestido, lució una piel luminosa de acabado aterciopelado, mejillas en tono melocotón y un labial nude mate de subtono cálido que define los labios con discreción.

Esta aparición demuestra cómo la simplicidad bien ejecutada supera cualquier propuesta extravagante. Scarlett Johansson logra consolidar una imagen donde cada detalle —desde la textura de la seda de Prada hasta la gargantilla esculpida de Barron London— cumple una función clara: potenciar su elegancia natural sin sobrecargar la escena. Un estilismo rotundo que reafirma al rojo como su color fetiche y se posiciona de inmediato entre los mejores momentos de su carrera.

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