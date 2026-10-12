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Los 8 puntos olvidados que conviene revisar al higienizar el baño

Especialistas recomiendan distribuir las tareas domésticas según el uso de cada espacio, con medidas simples para controlar olores, manchas y exceso de humedad

Ilustración de una persona con guantes amarillos que limpia la tapa de un inodoro en un baño con un toallero y plantas.
La higiene del baño requiere revisar tanto las superficies visibles como los rincones de uso frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La limpieza del baño suele concentrarse en las superficies más visibles, pero ocho zonas de uso cotidiano requieren atención regular por el contacto frecuente, acumulación de residuos y humedad.

La humedad persistente favorece el crecimiento microbiano en interiores. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que prevenir o reducir la humedad y el moho persistentes es la medida principal para evitar efectos adversos asociados con esos ambientes.

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1. El desagüe del lavabo acumula cabello y residuos de higiene

Rejilla metálica de desagüe en el suelo con vapor que asciende, un inodoro a la izquierda y un envase de limpiador al fondo.
El desagüe del lavabo acumula cabellos, restos de jabón y productos de higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta Rosa Picosa, consultada por Better Homes & Gardens, siito especializado en hogares, recomienda retirar el tapón y limpiarlo por separado. En la abertura se concentran polvo, cabello, pasta dental y restos de jabón.

Una esponja con solución de limpieza permite remover los depósitos de alrededor del desagüe. Colocar un recolector de cabello y revisar el área cada semana puede limitar la acumulación.

2. Manijas e interruptores son puntos de contacto constante

Una mujer de espaldas sostiene la manija de una puerta blanca que da paso a un baño con ducha de vidrio y lavabo.
Las manijas y los interruptores concentran contactos frecuentes y suciedad poco visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sarah McAllister, especialista en limpieza citada por el medio, incluye las manijas de las puertas y los interruptores entre las superficies que más se tocan y que menos se limpian.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aconsejan limpiar con regularidad las superficies de contacto frecuente, como interruptores y picaportes. Según los CDC, en la mayoría de los hogares el agua, el jabón o detergente y la fricción permiten retirar gran parte de la suciedad y los gérmenes.

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3. La tapa del cesto de residuos necesita limpieza mensual

Vista de un baño moderno con un lavabo blanco, un estante de madera debajo con una cesta de toallas, un cubo de basura negro y un inodoro blanco.
La tapa del cesto de residuos necesita una limpieza mensual por su contacto constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tapa recibe contacto al desechar productos de uso diario y puede acumular suciedad. Picosa aconseja una limpieza profunda mensual, tanto en el interior como en el exterior, y sugiere desmontarla cuando el diseño lo permita.

Si se emplea un desinfectante, primero debe limpiarse la superficie y respetarse las instrucciones del producto; los CDC desaconsejan mezclar productos químicos.

4. La tapa del inodoro y sus anclajes concentran residuos

Primer plano de dos manos con guantes de goma azules extendiéndose hacia un inodoro blanco con la tapa abierta en un baño.
La tapa del inodoro y sus anclajes retienen salpicaduras y residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza semanal debe alcanzar la tapa, no solo la taza. Picosa aconseja usar un paño de microfibra destinado exclusivamente al baño para no trasladar residuos a otros ambientes.

McAllister llama la atención sobre el área debajo de los anclajes del asiento, que puede retener salpicaduras y contribuir a los olores. Si el asiento es desmontable, retirar esa pieza facilita el acceso a la zona.

5. El piso junto al inodoro forma una zona de salpicaduras

Dos manos con guantes azules limpian la base de un inodoro blanco. Una mano sostiene una botella pulverizadora con vinagre y la otra un paño blanco.
El suelo próximo al inodoro forma una zona de salpicaduras que requiere atención semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Picosa recomienda limpiar al menos una vez por semana el piso y zócalos próximos al inodoro. McAllister describe ese sector como una zona de salpicaduras y plantea que conviene repasarlo aunque la suciedad no sea visible.

La unión entre la base del inodoro y el suelo merece atención cuando persisten olores. Un trapeado con agua y solución de limpieza permite abordar este punto sin extender la tarea a todo el ambiente.

6. El cabezal de la ducha puede retener depósitos minerales

Seis paneles muestran la limpieza de una regadera: primero sucia, luego sumergida en una bolsa con vinagre y finalmente limpia y funcionando.
El cabezal de la ducha acumula depósitos minerales que reducen el caudal de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depósitos de agua dura pueden obstruir gradualmente las boquillas y reducir el caudal, según McAllister. Su método consiste en colocar vinagre en una bolsa, ajustarla alrededor del cabezal y dejarlo en remojo unos 20 minutos.

La especialista advierte que el procedimiento puede dañar acabados de níquel. Antes de usar cualquier sustancia, corresponde verificar que sea adecuada para el material y seguir la etiqueta del producto.

7. El extractor ayuda a controlar la humedad del baño

Un ventilador extractor de techo blanco expulsa vapor en un baño con paredes grises, una ventana abierta, una barra de toallas y un botón de inodoro.
El extractor y las rejillas de ventilación ayudan a controlar la humedad del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Picosa propone incorporar la limpieza de las rejillas de ventilación o del extractor a la rutina semanal: un paño de microfibra húmedo permite retirar polvo y suciedad.

La OMS aconseja usar ventiladores en baños y cocinas y no detener los sistemas de ventilación mecánica, ya que el intercambio de aire reduce la humedad interior.

8. Las puertas de vidrio acumulan marcas de agua dura

Una persona con guantes azules frota un cepillo sobre una mampara de vidrio con espuma en un baño con azulejos y ventana.
Las puertas de vidrio conservan marcas de agua dura cuando no reciben mantenimiento regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

McAllister recomienda atender las puertas de ducha antes de que los depósitos se vuelvan difíciles de retirar. La fórmula que propone combina una taza de vinagre con dos cucharadas de jabón para vajilla. Se aplica, se deja actuar unos 20 minutos, se pasa una esponja suave y se enjuaga.

Puede ser necesario repetir el proceso si la acumulación es persistente. La especialista pide evitar el contacto del vinagre con superficies de mármol o níquel, que podrían deteriorarse.

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