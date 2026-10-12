Los 8 puntos olvidados que conviene revisar al higienizar el baño

La higiene del baño requiere revisar tanto las superficies visibles como los rincones de uso frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La limpieza del baño suele concentrarse en las superficies más visibles, pero ocho zonas de uso cotidiano requieren atención regular por el contacto frecuente, acumulación de residuos y humedad.

La humedad persistente favorece el crecimiento microbiano en interiores. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que prevenir o reducir la humedad y el moho persistentes es la medida principal para evitar efectos adversos asociados con esos ambientes.

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1. El desagüe del lavabo acumula cabello y residuos de higiene

El desagüe del lavabo acumula cabellos, restos de jabón y productos de higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta Rosa Picosa, consultada por Better Homes & Gardens, siito especializado en hogares, recomienda retirar el tapón y limpiarlo por separado. En la abertura se concentran polvo, cabello, pasta dental y restos de jabón.

Una esponja con solución de limpieza permite remover los depósitos de alrededor del desagüe. Colocar un recolector de cabello y revisar el área cada semana puede limitar la acumulación.

Las manijas y los interruptores concentran contactos frecuentes y suciedad poco visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sarah McAllister, especialista en limpieza citada por el medio, incluye las manijas de las puertas y los interruptores entre las superficies que más se tocan y que menos se limpian.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aconsejan limpiar con regularidad las superficies de contacto frecuente, como interruptores y picaportes. Según los CDC, en la mayoría de los hogares el agua, el jabón o detergente y la fricción permiten retirar gran parte de la suciedad y los gérmenes.

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3. La tapa del cesto de residuos necesita limpieza mensual

La tapa del cesto de residuos necesita una limpieza mensual por su contacto constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tapa recibe contacto al desechar productos de uso diario y puede acumular suciedad. Picosa aconseja una limpieza profunda mensual, tanto en el interior como en el exterior, y sugiere desmontarla cuando el diseño lo permita.

Si se emplea un desinfectante, primero debe limpiarse la superficie y respetarse las instrucciones del producto; los CDC desaconsejan mezclar productos químicos.

4. La tapa del inodoro y sus anclajes concentran residuos

La tapa del inodoro y sus anclajes retienen salpicaduras y residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza semanal debe alcanzar la tapa, no solo la taza. Picosa aconseja usar un paño de microfibra destinado exclusivamente al baño para no trasladar residuos a otros ambientes.

McAllister llama la atención sobre el área debajo de los anclajes del asiento, que puede retener salpicaduras y contribuir a los olores. Si el asiento es desmontable, retirar esa pieza facilita el acceso a la zona.

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5. El piso junto al inodoro forma una zona de salpicaduras

El suelo próximo al inodoro forma una zona de salpicaduras que requiere atención semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Picosa recomienda limpiar al menos una vez por semana el piso y zócalos próximos al inodoro. McAllister describe ese sector como una zona de salpicaduras y plantea que conviene repasarlo aunque la suciedad no sea visible.

La unión entre la base del inodoro y el suelo merece atención cuando persisten olores. Un trapeado con agua y solución de limpieza permite abordar este punto sin extender la tarea a todo el ambiente.

6. El cabezal de la ducha puede retener depósitos minerales

El cabezal de la ducha acumula depósitos minerales que reducen el caudal de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depósitos de agua dura pueden obstruir gradualmente las boquillas y reducir el caudal, según McAllister. Su método consiste en colocar vinagre en una bolsa, ajustarla alrededor del cabezal y dejarlo en remojo unos 20 minutos.

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La especialista advierte que el procedimiento puede dañar acabados de níquel. Antes de usar cualquier sustancia, corresponde verificar que sea adecuada para el material y seguir la etiqueta del producto.

7. El extractor ayuda a controlar la humedad del baño

El extractor y las rejillas de ventilación ayudan a controlar la humedad del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Picosa propone incorporar la limpieza de las rejillas de ventilación o del extractor a la rutina semanal: un paño de microfibra húmedo permite retirar polvo y suciedad.

La OMS aconseja usar ventiladores en baños y cocinas y no detener los sistemas de ventilación mecánica, ya que el intercambio de aire reduce la humedad interior.

8. Las puertas de vidrio acumulan marcas de agua dura

Las puertas de vidrio conservan marcas de agua dura cuando no reciben mantenimiento regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

McAllister recomienda atender las puertas de ducha antes de que los depósitos se vuelvan difíciles de retirar. La fórmula que propone combina una taza de vinagre con dos cucharadas de jabón para vajilla. Se aplica, se deja actuar unos 20 minutos, se pasa una esponja suave y se enjuaga.

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Puede ser necesario repetir el proceso si la acumulación es persistente. La especialista pide evitar el contacto del vinagre con superficies de mármol o níquel, que podrían deteriorarse.