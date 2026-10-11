Secadores de mano o toallas de papel: qué recomiendan los organismos de salud

El secado completo reduce la transferencia de microorganismos desde las manos hacia otras superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Tras lavarse las manos en un baño público, el secado completo es el factor central para reducir la transferencia de microorganismos. La elección entre secadores de aire y toallas de papel depende de qué aspecto se mida y las condiciones del lugar.

La discusión suele concentrarse en si un sistema es más higiénico que el otro, pero la investigación no permite declarar un ganador absoluto. Los estudios pueden evaluar los microorganismos que quedan en las manos o, en cambio, las partículas y gotas que se dispersan en el ambiente. Son resultados distintos que no prueban por sí solos un riesgo menor de infección.

PUBLICIDAD

Los CDC no establecen una superioridad definitiva entre las toallas de papel y los secadores de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que todavía no hay suficiente información científica para determinar si una toalla limpia o un secador de aire reduce mejor los gérmenes de las manos.

Ambas alternativas sirven para secarlas; la institución subraya que los gérmenes se propagan con más facilidad cuando las manos están húmedas. La guía de preguntas frecuentes sobre higiene de manos de los CDC recomienda, por ello, secarlas por completo con cualquiera de los dos métodos.

Las toallas de papel limpias y de un solo uso limitan el contacto con superficies compartidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios miden contaminación de las manos y dispersión en el ambiente

La médica consultora Gail Clifford explicó a Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida, que las toallas de papel pueden ofrecer una ventaja si la prioridad es limitar la dispersión de microorganismos dentro del baño.

PUBLICIDAD

En particular, los secadores de chorro de alta velocidad han mostrado mayores niveles de bacterias y gotas en el entorno inmediato que los aparatos de aire caliente convencionales y las toallas de papel, según los estudios comparativos citados por el medio.

Las manos húmedas facilitan la propagación de gérmenes después del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de esos trabajos, publicado en 2014, comparó la dispersión de microorganismos generada por toallas de papel, secadores de chorro y modelos convencionales de aire caliente. Según los resultados recogidos en la nota original, el secador de chorro liberó al aire 4,5 veces más bacterias que el de aire caliente y 27 veces más que las toallas de papel. Además, fue el método asociado con la mayor dispersión de gotas.

PUBLICIDAD

Estos resultados describen qué sucede alrededor del equipo durante el secado, pero no establecen que usar un secador eleve el riesgo de enfermar. Esa distinción es relevante: la presencia de bacterias o partículas en el ambiente no equivale automáticamente a una transmisión de infecciones.

Los secadores de chorro dispersan más bacterias y gotas en el entorno inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad residual favorece la transferencia de microorganismos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la humedad que queda en las manos después del lavado puede influir en la transmisión de patógenos entre las manos y superficies. Sus directrices para entornos comunitarios recomiendan elegir métodos que no recontaminen las manos y mencionan toallas de papel limpias de un solo uso.

El documento también precisa que ninguna modalidad mostró una reducción superior de forma consistente en todos los estudios revisados. Las directrices de la OMS sobre higiene de manos en la comunidad recogen esa evaluación.

PUBLICIDAD

En el ámbito de la atención sanitaria, la OMS recomienda secar las manos cuidadosamente con una toalla de un solo uso después de lavarlas con agua y jabón, y utilizarla para cerrar el grifo. El procedimiento importa más que el aparato disponible.

La técnica de secado influye más que la preferencia por un dispositivo específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico certificado Steven Goldberg, consultado por el medio citado, señaló que las manos mal secadas tienen más probabilidades de transmitir microorganismos que aquellas que quedaron totalmente secas.

En términos prácticos, el objetivo es eliminar la humedad visible y no interrumpir el proceso cuando queda agua entre los dedos o en la palma. Para reducir ese margen, las recomendaciones coinciden en acciones básicas:

PUBLICIDAD

Lavarse con agua y jabón y frotar todas las superficies de las manos durante al menos 20 segundos, según los CDC.

Mantener las manos bajo el flujo de aire hasta que estén secas si se utiliza un secador.

Usar las toallas necesarias para retirar toda la humedad cuando se elige papel.

Evitar secarse en la ropa, porque puede recontaminar las manos.

El lavado correcto incluye frotar todas las superficies de las manos durante al menos 20 segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las dos opciones de un baño público, la prioridad es no salir con las manos húmedas. La técnica de lavado, el secado hasta eliminar el agua y evitar una nueva contaminación al tocar superficies definen el resultado más que la preferencia por un dispositivo aislado.