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Paso a paso: cómo limpiar el cristal del horno para eliminar la grasa acumulada y qué revisar antes de volver a colocarlo

Especialistas en el hogar detallan los materiales recomendados y los tiempos de espera necesarios para ablandar los residuos más resistentes. Qué cuidados son indispensables para no dañar las piezas ni mezclar productos de forma peligrosa

Una persona con delantal azul y guantes amarillos sostiene un paño y un rociador frente a un horno abierto.
La limpieza periódica evita que la grasa se adhiera al cristal del horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La grasa que se deposita tras cada cocción en el horno puede opacar el cristal y alcanzar las capas internas de la puerta. Es por eso que, cuando se debe enfrentar esta tarea, aparecen cientos de preguntas. No solo sobre cómo realizarlo, sino también sobre cómo evitar los problemas posteriores a su realización.

Frente a esto, los especialistas en limpieza y orden del hogar Gastón Williams y María Fernández, consultados por El Mueble, sitio especializado en hogares, coinciden en un mismo consejo: desmontar la puerta y los cristales del horno, cuando el modelo lo permite, facilita una limpieza más completa y permite atender zonas que no se alcanzan desde el exterior.

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El desmontaje depende del diseño y exige consultar el manual

Las recomendaciones coinciden en que retirar la puerta y los cristales interiores puede simplificar la tarea, al tiempo que señalan que muchos modelos actuales permiten separar estas piezas.

Infografía explicativa con seis recuadros ilustrados sobre el mantenimiento del vidrio de un horno y el logotipo de Infobae.
El manual del fabricante indica cómo desmontar la puerta y los cristales interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento no es idéntico en todos los electrodomésticos. Por eso, antes de mover bisagras, pestañas o tornillos, conviene revisar el manual de uso específico y trabajar solo cuando el horno esté apagado y frío. La puerta debe apoyarse sobre una superficie estable y protegida con un paño limpio para reducir el riesgo de rayas en el vidrio.

La limpieza de las superficies de cocción también tiene una dimensión preventiva. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos recomienda mantener el horno y la cocina libres de acumulaciones de grasa, una medida vinculada a la prevención de incendios en la cocina, según su guía.

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Una mujer pasa un paño azul sobre la puerta de vidrio de un horno abierto en una cocina.
El horno permanece apagado y frío antes de iniciar cualquier manipulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua caliente y tiempo de actuación ayudan a desprender la grasa

En ese sentido, la entidad recomienda usar agua caliente y dejar que el producto actúe unos minutos antes de frotar, con el objetivo de ablandar los restos adheridos. Después, plantea aplicar un desengrasante en las áreas más comprometidas, retirarlo con una bayeta humedecida y secar el cristal antes de volver a montarlo.

Por su parte, se proponen dos alternativas para la suciedad de la puerta: una mezcla a partes iguales de agua y vinagre blanco de limpieza, con una cucharada de detergente. O una preparación cremosa de bicarbonato de sodio, detergente y agua. Para residuos muy fijados, menciona el uso adicional de un raspador de vidrios.

Horno de cocina empotrado de acero inoxidable con la puerta abierta, mostrando el interior y el cristal manchados con restos de comida y grasa. Cocina al fondo.
El desengrasante facilita la retirada de las manchas más persistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emplear detergente lavavajillas en espuma y una pasta limpiadora para frotar ambos lados del cristal retirado. El paso final consiste en pasar una bayeta húmeda para eliminar residuos y secar a fondo. La elección de utensilios debe cuidar el acabado del vidrio: no conviene usar elementos que puedan rayarlo.

Para ordenar la tarea, el proceso puede dividirse en estos pasos:

  1. Consultar el manual del modelo antes de desmontar la puerta o los cristales.
  2. Proteger la superficie de trabajo con un paño y colocar las piezas de forma estable.
  3. Aplicar el producto elegido y respetar el tiempo de actuación indicado en su etiqueta.
  4. Retirar la suciedad sin forzar el vidrio ni las juntas.
  5. Eliminar los restos con un paño húmedo y secar por completo antes del montaje.
Cocinar sin electricidad - hornos - cocinas eléctricas - hornos eléctricos - tecnología - 12 de agosto
El vinagre y el bicarbonato se utilizan como alternativas para limpiar la puerta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los productos de limpieza no deben mezclarse entre sí

El bicarbonato, vinagre, detergentes y desengrasantes no son intercambiables ni requieren combinarse para todos los casos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierte que productos seguros por separado pueden generar vapores peligrosos si se mezclan. En particular, indica no combinar artículos que contengan amoníaco con lejía y/o con cloro.

La recomendación práctica es utilizar un solo producto a la vez, seguir las instrucciones del envase y ventilar el ambiente durante la limpieza.

La Organización Mundial de la Salud también identifica las actividades y productos de limpieza como fuentes de contaminantes en interiores. Señala que ventilar durante y después de limpiar puede reducir sus concentraciones.

Joven mujer latina con guantes amarillos y pelo oscuro, limpiando el interior de un horno de cocina con una almohadilla verde en una cocina moderna.
Los productos de limpieza se aplican por separado para evitar vapores peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El montaje final requiere comprobar que cada pieza quedó en su lugar

Una vez limpios y secos los cristales, se deben reinstalar siguiendo el orden previsto por el fabricante. La puerta tiene que cerrar correctamente y sin holguras antes de volver a usar el aparato.

Mantener la limpieza después de los usos y atender pronto las salpicaduras evita que la grasa se endurezca y reduce la necesidad de recurrir a una limpieza más intensa.

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