“Creo que finalizamos el año con la cárcel de Devoto desocupada”, señaló Monteoliva sobre el traslado de los presos

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Declaraciones de la ministra Alejandra Monteoliva sobre el traslado del penal de Devoto a Marcos Paz .Crédito:Radio Mitre

Desde este mes, la cárcel de Villa Devoto comenzará su proceso de mudanza definitiva cuando se inicie el traslado de presos hacia la nueva unidad penal del Complejo Penitenciario Federal VII, ubicado en Marcos Paz. La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, estipuló que el operativo comenzará con “100 traslados por día”, una vez que finalicen las pruebas de aspectos técnicos.

De esta manera, la funcionaria confirmó el inicio del traslado de unos 1.500 detenidos desde el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, y definió la finalización de la obra del penal de Marcos Paz como “un hito en Argentina” que permitirá responder a la demanda de “la Ciudad y la gente del barrio”.

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De una extensión de 80 hectáreas, el penal de Marcos Paz tiene una capacidad para 2.240 detenidos. De ese total, 1.500 serán trasladados desde Villa Devoto y las 700 plazas restantes se completarán con internos alojados en alcaldías y comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Con este movimiento, se busca aliviar la sobrepoblación en esas dependencias.

La ministra indicó que la organización comenzó varios meses antes de la firma del acta suscrita ayer entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Ya venimos varios meses con un trabajo de reuniones de información con los presos”, contó Monteoliva, al detallar que hubo intercambios con los internos, las familias, los organismos jurisdiccionales y la Iglesia. “Con todo lo que estamos haciendo, yo creo que finalizamos el año con Devoto desocupada”, definió.

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El Gobierno nacional y la Ciudad retomaron en 2024 las obras para la entrega de la cárcel de Marcos Paz y desocupar Devoto

Los detalles del traslado

En el marco de las tareas preparatorias, Monteoliva señaló que los detenidos de la cárcel de Devoto fueron clasificados según los niveles de peligrosidad y los delitos atribuidos para organizar la mudanza. Cada detenido va a contar con una pulsera identificatoria, con un código QR, para garantizar la trazabilidad del traslado, precisó la ministra, en diálogo con radio Mitre, durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann.

El operativo también incluye un sistema de respuestas automáticas, a través de un Chatbot, para organizar las visitas de los reclusos. Además, el complejo de Marcos Paz contará con atención médica inmediata, con un “consultorio tipo shock room al momento que los presos llegan”, explicó. “Hay una logística impresionante”, graficó.

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Luego, se pasará a la etapa del traslado en sí mismo. Según la ministra, cada vehículo tendrá 12 plazas para detenidos, aunque también viajarán policías y agentes penitenciarios. El operativo se hará con convoyes, que incluirán camionetas de traslado, vehículos de escolta, motocicletas y helicópteros, con una duración estipulada de una hora y media ante cada movimiento de presos desde Devoto hasta Marcos Paz.

Jorge Macri, junto a Karina Milei y los ministros Diego Santilli, Alejandra Funcionarios, entre otros funcionarios durante la firma de la firma del traspaso del Complejo Penitenciario de Devoto

En este dispositivo participarán efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal.

El cronograma de traslados “va a hacer una pausa” antes de la visita del papa León XIV, ya que la unidad penal será acondicionada para los internos que permanezcan allí, a fin de que puedan participar de la actividad religiosa prevista con el pontífice.

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El momento ritual con el Papa está programado para el miércoles 11 de noviembre, por la mañana. Se espera que haya alrededor de 300 internos, y la Pastoral Carcelaria está preparando algunos obsequios. “Una vez se vaya Su Santidad, continuamos con lo que falta” en la mudanza, consideró Monteoliva.

La historia del traslado

Así son las celdas de la futura cárcel

Las obras en Marcos Paz permanecieron paralizadas durante cinco años y fueron reactivadas en diciembre de 2024, bajo la actual gestión porteña. Con la inauguración de este complejo y la implementación de los módulos adicionales en Ezeiza, se apunta a mejorar la infraestructura penitenciaria federal, ante la creciente sobrepoblación carcelaria.

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El proyecto del nuevo penal de Marcos Paz se remonta a 2018 como parte de un acuerdo entre Nación y Ciudad, aunque la construcción se paralizó en 2020.

Una vez completado el traslado, el predio de Villa Devoto será urbanizado, con la obligación de incorporar espacios verdes y un sector de memoria por la masacre del Pabellón 7° ocurrida en 1978, donde fallecieron 65 internos en un incendio. El fallecido líder de Los Redondos, Carlos “El Indio” Solari, escribió dos canciones sobre aquella matanza: “Pabellón séptimo (relato de Horacio)” y “Toxi Taxi”.

El último motín en la cárcel de Devoto, en pandemia (Maximiliano Luna)

La puesta en marcha del servicio penitenciario de CABA

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad acelera la implementación del Servicio Penitenciario de la Ciudad, que se creó a partir de la sanción de la Ley 6923 en noviembre de 2025.

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Todo indica que a fin de año estará lista la Alcaldía General de la Ciudad, según indicaron fuentes oficiales a Infobae. Será el primer establecimiento penitenciario bajo la órbita porteña, con el objetivo de descomprimir la situación de los detenidos en las comisarías.

La implementación está en manos del Subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín, bajo la supervisión del ministro de Justicia, Gabino Tapia. El subsecretario fue postulado por Jorge Macri para ocupar el cargo de Director General del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social porteño.

El nuevo centro tendrá capacidad para 400 internos y contará con espacios para estudio, trabajo y salas de audiencias que permitan realizar procesos judiciales sin traslados.

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Ingresantes al Servicio Penitenciario de CABA

El personal del servicio penitenciario estará dividido en dos cuerpos: uno especializado en seguridad y el cuidado de los presos, y otro para su reintegración social. La instrucción de los futuros agentes está a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), responsable de la formación de policías y bomberos.

Tras la construcción de la alcaidía, el próximo paso apunta a la construcción de una unidad carcelaria para alojar a más de mil internos. Pero aquel objetivo, de acuerdo a los tiempos habituales de los pliegos y la construcción, superará los tiempos de la gestión del primer mandato de Jorge Macri.

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