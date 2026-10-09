Ejercicios cotidianos para entrenar la memoria y cuidar el cerebro

La salud cognitiva abarca funciones necesarias para la vida cotidiana como recordar, aprender, concentrarse y resolver problemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actualización de las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre el riesgo de deterioro cognitivo y demencia volvió a situar a las actividades mentales entre los factores que pueden formar parte del cuidado de la salud cognitiva. Sin embargo, no presenta juegos o ejercicios aislados como una solución definitiva, sino que los ubica dentro de un enfoque que también contempla la actividad física, los vínculos sociales y el control de condiciones de salud.

La inquietud por la memoria suele aparecer ante olvidos cotidianos o con el paso de los años. Recordar información, concentrarse, aprender y resolver problemas son capacidades necesarias para las tareas diarias. Su cuidado, sin embargo, no depende de una práctica única ni permite asegurar los mismos resultados para todas las personas.

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Según informó Alzheimer Europe, la guía actualizada de la Organización Mundial de la Salud, difundida en julio de 2026, reúne recomendaciones para reducir factores asociados con el deterioro cognitivo y la demencia. Entre ellas, contempla la actividad cognitiva, social y física, aunque con distintos niveles de certeza según cada intervención.

El eje de la discusión está en diferenciar una rutina de desafíos mentales variados de las promesas de resultados rápidos. La lectura, los juegos de estrategia, los rompecabezas o el aprendizaje de habilidades pueden exigir atención, memoria y razonamiento. Pero la evidencia disponible obliga a precisar qué se evaluó en cada investigación y cuáles son los límites de esas conclusiones.

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El entrenamiento estructurado mostró efectos sobre capacidades específicas

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos define la capacidad mental como la aptitud para pensar, aprender y recordar con claridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El National Institute on Aging de Estados Unidos define la salud cognitiva como la capacidad de pensar, aprender y recordar con claridad. El organismo señala que los ejercicios diseñados para trabajar habilidades determinadas pueden aportar beneficios en adultos mayores, pero advierte que las pruebas no permiten trasladar esos resultados a cualquier pasatiempo o aplicación comercial.

Esa distinción surge, entre otros trabajos, del estudio Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly, conocido como ACTIVE. El ensayo clínico aleatorizado incluyó a 2.832 adultos mayores que vivían de manera independiente en seis ciudades de Estados Unidos. Las intervenciones se concentraron en memoria, razonamiento y velocidad de procesamiento de información.

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El seguimiento se extendió durante diez años. De acuerdo con la investigación, los grupos que recibieron entrenamiento en razonamiento y velocidad de procesamiento mantuvieron efectos sobre esas capacidades específicas. En cambio, el beneficio del entrenamiento de memoria no se sostuvo en la evaluación final de desempeño de esa función.

La velocidad de procesamiento es el tiempo que necesita el cerebro para recibir, interpretar y responder a una información. Puede intervenir al reconocer una señal, comparar datos o responder a una consigna. El razonamiento permite encontrar relaciones entre elementos y elaborar soluciones frente a un problema. El estudio evaluó esas funciones cognitivas específicas y no demostró que una práctica recreativa aislada prevenga por sí sola la demencia.

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Las guías europeas recomiendan un enfoque amplio y expectativas realistas

El estudio ACTIVE concluyó que los entrenamientos en razonamiento y velocidad de procesamiento reducen el declive mental durante diez años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de la Organización Mundial de la Salud incorpora el entrenamiento cognitivo entre las intervenciones que pueden ofrecerse a personas mayores con cognición normal o deterioro cognitivo leve. La recomendación es condicional y su certeza se describe como baja, según la información difundida por Alzheimer Europe. Esa formulación expresa que los posibles beneficios deben interpretarse dentro de los límites de la evidencia disponible.

La estimulación cognitiva puede abarcar actividades organizadas de forma individual o grupal para ejercitar capacidades mentales. Leer, contar historias, participar en juegos o aprender una habilidad son ejemplos de tareas que exigen atención y recuperación de información. El entrenamiento cognitivo suele referirse a ejercicios repetitivos y dirigidos a una capacidad determinada, como memoria, razonamiento o velocidad de respuesta.

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La diferencia es importante porque permite evitar dos simplificaciones. La primera es considerar que toda actividad intelectual tiene el mismo efecto. La segunda es presentar los ejercicios como una garantía frente a enfermedades neurodegenerativas. La guía citada por Alzheimer Europe plantea que la reducción de riesgos requiere atender varios factores y no concentrarse exclusivamente en la gimnasia mental.