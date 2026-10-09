Detergente líquido o en polvo: cuál usar según cada lavado

La elección del detergente depende de la temperatura del agua y del tipo de suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elegir detergente no depende solo de una preferencia: el formato puede influir en la disolución, tratamiento de manchas y dosificación de cada lavado.

La comparación entre detergente en polvo, líquido y cápsulas no arroja un ganador absoluto. La decisión cambia según la temperatura del agua, tipo de suciedad, tamaño de la carga e indicaciones de la etiqueta de la prenda.

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Especialistas consultadas por The Spruce, sitio especializado en tareas domésticas, señalaron que conviene considerar más de un formato para responder a necesidades distintas.

El envase, la etiqueta de la prenda y el manual del lavarropas orientan la elección más adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo responde mejor ante tierra adherida y necesita disolverse bien

El detergente en polvo se asocia con buenos resultados frente a manchas de origen terrestre, como barro, arcilla o suciedad incrustada en ropa de uso cotidiano. También suele tener un costo menor por lavado, de acuerdo con las especialistas citadas por el medio.

Su límite está en la disolución. En ciclos fríos, una cantidad excesiva o una carga demasiado llena pueden dejar vetas o residuos, en especial sobre telas oscuras.

El Instituto Estadounidense de Limpieza advierte que el polvo sin disolver puede causar marcas y recomienda incorporarlo al agua antes de sumar la ropa. La entidad también indica que los minerales del agua dura pueden favorecer residuos con algunas fórmulas en polvo.

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Una disolución incompleta del polvo puede dejar marcas sobre las prendas oscuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir ese riesgo, el procedimiento requiere atención a tres aspectos:

Respetar la cantidad indicada en el envase.

Evitar sobrecargar el tambor, para que el agua circule entre las prendas.

Elegir la mayor temperatura compatible con el tejido cuando haya problemas de disolución.

El agua tibia o caliente puede facilitar la dispersión del producto, pero no debe usarse si la etiqueta de la prenda indica un lavado en frío. La recomendación general es priorizar siempre las instrucciones del fabricante de cada tela y de la lavadora.

El detergente en polvo puede ser eficaz contra el barro, la arcilla y la tierra adherida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detergente líquido se adapta a ciclos fríos y a manchas grasas

El detergente líquido se incorpora al agua con rapidez y puede utilizarse a distintas temperaturas. Por esa razón, resulta una alternativa para lavados en frío, prendas delicadas y lavado a mano.

Expertos consultados por The Spruce señalaron además que este formato ofrece ventajas cuando la suciedad proviene de aceite, grasa, maquillaje o alimentos.

El detergente líquido se adapta mejor a los ciclos fríos y al lavado de prendas delicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra diferencia práctica es su uso localizado. Una pequeña cantidad puede aplicarse sobre una mancha antes del ciclo, siempre que la etiqueta del producto y la de la prenda lo permitan.

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Esa posibilidad no reemplaza la dosificación correcta: usar más detergente del necesario no equivale a una limpieza mayor y puede dejar restos en las telas. La selección puede organizarse a partir de la suciedad predominante:

Barro, césped o tierra adherida: el polvo puede ser una opción adecuada si se disuelve por completo.

Aceite, grasa o maquillaje: el líquido permite tratar el área antes del lavado y funciona bien a baja temperatura.

Prendas delicadas o lavado manual: el líquido facilita una distribución rápida en el agua.

Las manchas de grasa, aceite, maquillaje y alimentos pueden tratarse previamente con detergente líquido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cápsulas simplifican la medida

Las cápsulas contienen una dosis individual de detergente concentrado dentro de una película soluble en agua.

Su principal diferencia frente a los otros formatos es que no permiten ajustar con precisión la cantidad ante cargas pequeñas o muy grandes.

Las especialistas consultadas indicaron que su desempeño se aproxima al del líquido, aunque pueden resultar menos convenientes para ropa con barro o suciedad intensa.

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Las cápsulas ofrecen una cantidad predeterminada para cada lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la cápsula se disuelva, el Instituto Estadounidense de Limpieza recomienda colocarla en el fondo del tambor antes de añadir las prendas, manipularla con las manos secas y no introducirla en el cajón dosificador. Salvo que el aparato especifique lo contrario. No se debe llenar en exceso el lavarropas, ya que puede impedir el contacto suficiente del agua.

La seguridad es otro factor central. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos recomienda mantener las cápsulas en su envase original, cerradas y fuera de la vista y el alcance de niños. El organismo advierte que los menores no deben manipularlas.

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La elección final, entonces, debe basarse en las condiciones concretas de cada carga. Revisar la etiqueta de la prenda, dosis del envase y manual del lavarropas permite combinar eficacia de limpieza y cuidado de los materiales. Sin atribuir a un único formato la solución para todos los tipos de suciedad.