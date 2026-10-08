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Receta de buñuelos de acelga y queso, rápida y fácil

La propuesta combina sabor, practicidad y bajo costo para resolver una comida o acompañar cualquier plato principal

Un plato blanco con varios buñuelos dorados de acelga y queso, decorado con tallos verdes de cebollino.
Los buñuelos de acelga y queso constituyen una propuesta tradicional en Argentina para resolver comidas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los buñuelos de acelga y queso son una preparación frita que permite resolver comidas con ingredientes de uso cotidiano. Pueden servirse como entrada, acompañamiento o plato principal liviano.

En Argentina, esta elaboración suele estar presente en almuerzos familiares, viandas y cenas de preparación rápida. La propuesta se basa en una receta tradicional de Napenay, Chaco, con hojas verdes cocidas, cebolla, ajo, huevo, harina y queso rallado.

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Receta de buñuelos de acelga y queso

La mezcla reúne los ingredientes picados y se cocina en porciones pequeñas en una sartén con aceite caliente. La cocción permite obtener una superficie dorada y una textura húmeda en el interior.

La preparación puede utilizarse como alternativa para aprovechar verduras y acompañar distintos platos. Su elaboración requiere utensilios básicos y una cocción breve en sartén.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • Un atado de acelga sin las pencas.
  • Una cebolla mediana.
  • Un diente de ajo.
  • Dos huevos.
  • Tres cucharadas de harina 0000.
  • 100 g de queso rallado.
  • Cuatro cucharadas de aceite, aproximadamente.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
Buñuelos de acelga y queso distribuidos sobre un plato blanco sobre una superficie oscura.
La receta rinde cuatro porciones que equivalen a doce unidades medianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer buñuelos de acelga y queso, paso a paso

  1. Lavar las hojas de acelga y blanquearlas en abundante agua hirviendo durante 5 minutos.
  2. Escurrir muy bien la acelga y dejarla entibiar. Presionarla con las manos o con un colador para retirar el exceso de agua.
  3. Picar la acelga en trozos pequeños y reservarla en un bowl.
  4. Picar la cebolla y el ajo. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y rehogarlos durante 3 a 4 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
  5. Agregar la cebolla y el ajo a la acelga. Incorporar los huevos, la harina y el queso rallado.
  6. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación húmeda, pero con suficiente cuerpo para tomarla con una cuchara.
  7. Calentar el aceite restante en una sartén a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que los buñuelos se cocinen por dentro sin quemarse.
  8. Colocar porciones de la mezcla con una cuchara grande. No llenar demasiado la sartén para mantener una temperatura pareja.
  9. Cocinar durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que los buñuelos estén dorados. Darles vuelta una sola vez para evitar que absorban demasiado aceite.
  10. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Servir calientes o tibios.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, equivalentes a 12 buñuelos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 14 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los buñuelos ya cocidos pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, se puede utilizar una sartén, el horno o una freidora de aire. Estos métodos ayudan a recuperar su textura.

También pueden freezarse hasta 2 meses, separados con papel manteca. Al momento de consumirlos, se recalientan directamente, sin necesidad de descongelarlos.

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