Receta de buñuelos de acelga y queso, rápida y fácil

Los buñuelos de acelga y queso son una preparación frita que permite resolver comidas con ingredientes de uso cotidiano. Pueden servirse como entrada, acompañamiento o plato principal liviano.
En Argentina, esta elaboración suele estar presente en almuerzos familiares, viandas y cenas de preparación rápida. La propuesta se basa en una receta tradicional de Napenay, Chaco, con hojas verdes cocidas, cebolla, ajo, huevo, harina y queso rallado.
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Receta de buñuelos de acelga y queso
La mezcla reúne los ingredientes picados y se cocina en porciones pequeñas en una sartén con aceite caliente. La cocción permite obtener una superficie dorada y una textura húmeda en el interior.
La preparación puede utilizarse como alternativa para aprovechar verduras y acompañar distintos platos. Su elaboración requiere utensilios básicos y una cocción breve en sartén.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- Un atado de acelga sin las pencas.
- Una cebolla mediana.
- Un diente de ajo.
- Dos huevos.
- Tres cucharadas de harina 0000.
- 100 g de queso rallado.
- Cuatro cucharadas de aceite, aproximadamente.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
Cómo hacer buñuelos de acelga y queso, paso a paso
- Lavar las hojas de acelga y blanquearlas en abundante agua hirviendo durante 5 minutos.
- Escurrir muy bien la acelga y dejarla entibiar. Presionarla con las manos o con un colador para retirar el exceso de agua.
- Picar la acelga en trozos pequeños y reservarla en un bowl.
- Picar la cebolla y el ajo. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y rehogarlos durante 3 a 4 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
- Agregar la cebolla y el ajo a la acelga. Incorporar los huevos, la harina y el queso rallado.
- Condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación húmeda, pero con suficiente cuerpo para tomarla con una cuchara.
- Calentar el aceite restante en una sartén a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que los buñuelos se cocinen por dentro sin quemarse.
- Colocar porciones de la mezcla con una cuchara grande. No llenar demasiado la sartén para mantener una temperatura pareja.
- Cocinar durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que los buñuelos estén dorados. Darles vuelta una sola vez para evitar que absorban demasiado aceite.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Servir calientes o tibios.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, equivalentes a 12 buñuelos medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 14 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los buñuelos ya cocidos pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlos, se puede utilizar una sartén, el horno o una freidora de aire. Estos métodos ayudan a recuperar su textura.
También pueden freezarse hasta 2 meses, separados con papel manteca. Al momento de consumirlos, se recalientan directamente, sin necesidad de descongelarlos.
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