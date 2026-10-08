¿Cuáles son los factores que podrían elevar el dólar frente al colón en Costa Rica?

El economista Norberto Zúñiga identificó siete factores internos y externos que incidirán en el tipo de cambio del dólar en Costa Rica. (REUTERS/Kham)

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Siete factores externos e internos podrían incidir en el tipo de cambio del dólar frente al colón, según el economista Norberto Zúñiga, consultor de Ecoanálisis. El especialista incluyó entre esas variables los precios internacionales, las tasas de interés, el comercio exterior, la inversión extranjera, las expectativas del mercado y el panorama fiscal.

El primer factor se relaciona con los conflictos geopolíticos, que han elevado los precios del petróleo, las materias primas y los alimentos. Ese contexto encarece las importaciones de Costa Rica y puede aumentar la necesidad de moneda extranjera.

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La factura petrolera del país creció cerca de 50% durante los primeros nueve meses del año. El incremento se sumó a un entorno internacional de tasas de interés más elevadas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzaron 5.30% para los títulos a 10 años y 5.60% para los de 30 años. De acuerdo con Zúñiga, la rentabilidad de esos instrumentos puede atraer capitales hacia Estados Unidos e influir sobre la demanda de dólares en otros mercados.

“Es claro que será un detonante que, más pronto que tarde, incrementará la demanda de divisas”, indicó el consultor a CRHoy. El economista aclaró que no es posible establecer la magnitud de las salidas netas de capital desde Costa Rica.

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Las exportaciones y la inversión forman parte de las variables observadas

La factura petrolera costarricense creció cerca de un 50% en los primeros nueve meses del año tras el alza de precios internacionales. (REUTERS/Willy Kurniawan/Archivo)

La evolución de las exportaciones de bienes y servicios constituye otro de los elementos considerados. Zúñiga vinculó la desaceleración con los mayores aranceles aplicados a algunos productos costarricenses por la administración de Donald Trump y con la apreciación prolongada del colón.

Las empresas instaladas bajo el Régimen de Zonas Francas aparecen entre las actividades que podrían enfrentar efectos de ese escenario. Las ventas externas de bienes aumentaron 3.8% en los primeros ocho meses del año, frente al 15.7% registrado en el mismo período anterior.

Las exportaciones de servicios disminuyeron más de 3% durante el primer semestre. Una menor actividad exportadora puede limitar el ingreso de divisas al mercado local.

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El análisis también contempla una posible reducción de la inversión extranjera directa, tras anuncios de reestructuraciones, cierres parciales y despidos en compañías de zonas francas.

La venta de negocios de Florida Ice & Farm a Heineken fue mencionada como una excepción entre los ingresos de capital. Fuera de esa operación, Zúñiga planteó la posibilidad de una disminución en la inversión extranjera directa.

Las expectativas y el escenario fiscal pueden afectar la cotización

Las previsiones de las empresas, los inversionistas y otros participantes del mercado integran otro de los factores señalados. Si una parte relevante del mercado anticipa una depreciación del colón, podría aumentar sus compras de dólares y disminuir la oferta disponible.

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El panorama fiscal de los próximos años también puede influir sobre las expectativas y las calificaciones de riesgo de Costa Rica. Zúñiga resumió ante CRHoy que el conjunto de variables locales e internacionales podría llevar a “una mayor demanda de divisas, así como una menor oferta”.

El consultor consideró atípico el comportamiento reciente de la divisa. También señaló que no existe un modelo que permita prever con certeza la evolución del tipo de cambio.

La factura petrolera costarricense creció cerca de un 50% en los primeros nueve meses del año tras el alza de precios internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central utilizó reservas para atender la demanda pública

El tipo de cambio promedio ponderado aumentó más de ₡1 (USD 0.002) por día en ocho de las 10 jornadas hábiles previas al 5 de octubre. La variación acumulada fue de ₡10.89 (USD 0.02), equivalente a 2.43%, y la cotización llegó a ₡458.67 (USD 1), su valor más alto en tres meses.

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Durante ese período, las operaciones en el Mercado de Monedas Extranjeras, conocido como Monex, registraron menor volumen. Ninguna rueda diaria superó los USD 40 millones, una quedó por debajo de USD 20 millones y el promedio fue de USD 31 millones.

El Banco Central de Costa Rica vendió USD 187.9 millones al Sector Público No Financiero y compró USD 128.3 millones en Monex. La diferencia llevó a la entidad a utilizar USD 59.6 millones de las reservas monetarias internacionales.

Las operaciones bancarias con el sector privado mantuvieron un saldo superavitario, aunque no alcanzaron para cubrir los requerimientos del sector público. Entre las necesidades mencionadas se encontraban las de la Refinadora Costarricense de Petróleo.

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