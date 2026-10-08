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Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para visitar a Instituto

El entrenador resolvió variantes en el equipo que visitará a la Gloria, aunque todavía resta definir si uno de los referentes del plantel será de la partida

Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo para visitar a Instituto
Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo para visitar a Instituto
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Rodolfo Arruabarrena resolvió un esquema mixto para la visita de Boca Juniors a Instituto este viernes a las 19:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El entrenador optó por cinco modificaciones respecto al equipo habitual, sin recurrir a una rotación masiva ni presentar la formación de mayor jerarquía, en una semana marcada por la proximidad de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

La principal novedad se ubica en el ataque: Sebastián Villa y Leonel Flores compartirán las bandas, mientras que Enner Valencia ocupará el puesto de centrodelantero en reemplazo de Miguel Merentiel. Será la cuarta vez que Villa y Flores arranquen juntos desde que Arruabarrena dirige al equipo, en 20 partidos disputados. Flores, que había sumado 30 minutos con la selección argentina en la despedida de Lionel Messi, no recibirá descanso pese a la carga reciente de minutos.

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En el arco habrá un regreso esperado. Álvaro Montero retornó desde Estados Unidos luego de su participación con la Selección Colombia y, tras entrenarse con el plantel, quedó en condiciones de reaparecer como titular. El último partido del colombiano desde el arranque había sido el empate 1 a 1 ante México, el 26 de septiembre. Montero se había perdido los duelos ante Racing por la Copa Argentina y ante Unión por el certamen local.

Álvaro Montero retornó desde Estados Unidos luego de su participación con la Selección de Colombia (REUTERS/Alex Silva)
Álvaro Montero retornó desde Estados Unidos luego de su participación con la Selección de Colombia (REUTERS/Alex Silva)

La línea defensiva tendrá dos variantes. Leandro Lozano no sería de la partida y su lugar podría ocuparlo Dylan Gorosito o Malcom Braida, mientras que Lautaro Di Lollo continuará desde el inicio en lugar de Facundo Herrera. La incógnita pasa por quién lo acompañará en el círculo central, entre Marco Pellegrino y Ayrton Costa. Lautaro Blanco completaría la zaga.

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El mediocampo concentra la decisión más sensible del armado. Leandro Paredes acumula una carga importante de minutos y Arruabarrena evalúa preservarlo para asegurar su disponibilidad ante Vasco da Gama, el martes 13 de octubre en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Santiago Ascacíbar también podría descansar en esa línea.

Milton Delgado seguiría como titular y compartiría el medio con Williams Alarcón y Carlos Palacios, según el probable equipo difundido tras el último entrenamiento. El dato contextual que sostiene estas decisiones es contundente: ocho futbolistas del plantel, sin contar a Alan Velasco, disputaron los últimos cuatro partidos de manera consecutiva, lo que llevó al cuerpo técnico a dosificar esfuerzos antes del compromiso continental.

Leandro Paredes acumula una carga importante de minutos y Arruabarrena evalúa preservarlo (REUTERS/Rodrigo Valle)
Leandro Paredes acumula una carga importante de minutos y Arruabarrena evalúa preservarlo (REUTERS/Rodrigo Valle)

Entre los convocados aparece un nombre que no sumaba rodaje desde hace diez meses: Rodrigo Battaglia volvió a integrar la lista para el partido ante Instituto. El mediocampista había estado presente en la convocatoria frente a Racing por la Copa Argentina, aunque de manera testimonial, sin ingresar siquiera al banco de suplentes. Tras dos semanas adicionales de entrenamiento con el plantel, Battaglia tiene ahora mayores chances de sumar sus primeros minutos de 2026.

Las bajas por lesión de Tomás Belmonte y Alan Velasco motivaron además la convocatoria del juvenil Joaquín Ruiz, de 20 años, capitán de la Reserva que conduce Mariano Herrón. Oriundo de Tandil, Ruiz debutó en primera división durante el ciclo de Fernando Gago, en noviembre de 2024, con 38 minutos repartidos en tres ingresos desde el banco. En las últimas semanas marcó un gol frente a Independiente en el torneo de Reserva y acumula siete tantos y seis asistencias en esa categoría.

La confección del equipo también atraviesa una cuestión reglamentaria: Boca cuenta con seis futbolistas extranjeros en su plantel, pero el reglamento solo permite inscribir a cinco en la planilla de cada partido. Los jugadores que compiten por esos lugares son Montero, Lozano, Palacios, Villa, Ángel Romero y Valencia. Lozano aparece como uno de los principales candidatos a quedar excluido de la lista, mientras que Romero también podría no ser parte de la convocatoria final.

Boca llega al partido con 20 puntos, en el tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, mientras que Instituto lidera el grupo con 25 unidades. Tras la visita a Córdoba, el equipo de Arruabarrena se enfocará de lleno en la serie de semifinales de la Copa Sudamericana: la ida se disputará el martes 13 de octubre en La Bombonera y la revancha, el 20 de octubre, en Brasil, en una sede todavía por confirmar.

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