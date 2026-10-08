En fotos: aletas de tiburón, tucanes y otras especias recuperadas en Centroamérica, INTERPOL detuvo a delincuentes ambientales

Rescate de una iguana en Costa Rica (Foto cortesía INTERPOL)

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Una ofensiva coordinada por INTERPOL contra las redes de deforestación, minería ilegal y tráfico de fauna silvestre dejó 233 detenidos en nueve países de América Latina y el Caribe, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La operación también permitió recuperar más de 1.000 animales vivos e identificar 60.000 hectáreas de bosque talado de forma ilegal.

La Operación Madre Tierra VIII, desarrollada entre el 1 de junio y el 31 de julio, reunió a fuerzas de seguridad de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El operativo estuvo coordinado desde la Oficina Regional de INTERPOL para Centroamérica, con sede en San Salvador. Según INTERPOL, las organizaciones investigadas movían madera, especies protegidas y minerales mediante rutas que también se utilizan para otros mercados ilegales.

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Una pareja de tucanes recuperados en Costa Rica (Foto cortesía INTERPOL)

Recuperaron aletas de tiburón secas que iban en ruta en Panamá (Foto cortesía INTERPOL)

En Guatemala decomisaron aves escondidas en cajas (Foto cortesía INTERPOL)

Rescate de iguana de Costa Rica (Foto cortesía INTERPOL)

Incautaron en Costa Rica aves exóticas, entre ellas, loros (Foto cortesía INTERPOL)

Un salvadoreño fue detenido por talar árboles sin permisos ambientales. La deforestación es perseguida por las autoridades (Foto cortesía INTERPOL)

Las autoridades costarricenses incautaron 4,6 toneladas de cianuro (Foto cortesía INTERPOL)

Panameños dedicaos a la minería ilegal fueron detenidos por las autoridades nacionales (Foto cortesía INTERPOL)

Interrumpieron actividades mineras ilegales en Guatemala (Foto cortesía INTERPOL)