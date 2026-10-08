En fotos: aletas de tiburón, tucanes y otras especias recuperadas en Centroamérica, INTERPOL detuvo a delincuentes ambientales

Una ofensiva coordinada por INTERPOL contra las redes de deforestación, minería ilegal y tráfico de fauna silvestre dejó 233 detenidos en nueve países de América Latina y el Caribe, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La operación también permitió recuperar más de 1.000 animales vivos e identificar 60.000 hectáreas de bosque talado de forma ilegal.
La Operación Madre Tierra VIII, desarrollada entre el 1 de junio y el 31 de julio, reunió a fuerzas de seguridad de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El operativo estuvo coordinado desde la Oficina Regional de INTERPOL para Centroamérica, con sede en San Salvador. Según INTERPOL, las organizaciones investigadas movían madera, especies protegidas y minerales mediante rutas que también se utilizan para otros mercados ilegales.
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