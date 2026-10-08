Honduras

Vaguada provocará lluvias y tormentas eléctricas en Honduras este jueves

Una vaguada dejará inestabilidad atmosférica en buena parte del territorio nacional, con lluvias, chubascos y actividad eléctrica, especialmente en sectores del occidente, centro, sur y norte del país

Una vaguada sobre el occidente de Honduras generará lluvias, chubascos y actividad eléctrica en varias regiones del país.
Una vaguada sobre el occidente de Honduras generará lluvias, chubascos y actividad eléctrica en varias regiones del país.
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Una vaguada sobre el occidente de Honduras traerá este jueves lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, con actividad eléctrica en varias regiones, según el pronóstico de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), organismo estatal de gestión de riesgos.

Las condiciones más inestables se concentrarán en las regiones occidental, sur, central y norte, donde las autoridades recomiendan mantener medidas de precaución ante posibles acumulaciones de agua y efectos derivados de las precipitaciones. En el oriente, el pronóstico apunta a lluvias débiles y dispersas.

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Entre los departamentos que podrían registrar las mayores acumulaciones de precipitación se encuentran Cortés, Choluteca y Francisco Morazán. En estas zonas, la combinación de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas podría generar condiciones adversas durante algunos períodos del día, por lo que Copeco mantiene el llamado a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales.

Las lluvias podrían presentarse de manera intermitente, con variaciones en intensidad y duración según cada región.

Tormentas eléctricas dispersas

Para Tegucigalpa, el pronóstico contempla una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 20°C. La capital experimentará lluvias moderadas y tormentas eléctricas dispersas, asociadas con el comportamiento de la vaguada y el desarrollo de nubosidad durante la jornada.

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Ante la posibilidad de tormentas, las autoridades recomiendan tomar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones repentinas, deslizamientos o acumulación de agua. Los conductores deberán considerar posibles reducciones de visibilidad y superficies mojadas durante los períodos de lluvia.

La Comisión Permanente de Contingencias recomendó mantener vigilancia en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.
La Comisión Permanente de Contingencias recomendó mantener vigilancia en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.

Aunque las lluvias serán protagonistas en varias regiones, las temperaturas continuarán siendo elevadas en buena parte del territorio. La región norte será la más calurosa, con una máxima prevista de 35°C y una mínima de 27°C.

En el sur se esperan temperaturas de hasta 33°C, con una mínima de 24°C. La región oriental alcanzará alrededor de 32°C como máxima y una mínima de 22°C, mientras que en el occidente se pronostica una máxima de 31°C y una mínima de 16°C.

Para la zona central se prevén 31°C como máxima y 22°C como mínima. En el área insular las condiciones serán particularmente cálidas durante la noche, con una máxima de 31°C y una mínima de 28°C. La diferencia térmica será marcada en el occidente, donde la mínima podría descender hasta los 16°C, mientras que en el norte las máximas alcanzarán los 35°C.

El pronóstico de Cenaos-Copeco prevé más chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico de Cenaos-Copeco prevé más chubascos y tormentas eléctricas

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje permanecerá relativamente estable en las costas hondureñas. Tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se esperan olas de entre uno y tres pies de altura, aunque la presencia de tormentas eléctricas puede generar condiciones localmente distintas en determinados sectores.

Recomendaciones de COPECO

La presencia de lluvias y actividad eléctrica obliga a mantener la vigilancia, en particular en comunidades ubicadas cerca de ríos, quebradas, zonas propensas a inundaciones y sectores con antecedentes de deslizamientos. Las precipitaciones también pueden provocar acumulación de agua en calles y carreteras, especialmente en áreas urbanas donde el sistema de drenaje puede verse sobrepasado durante los períodos de mayor intensidad.

Copeco recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales en caso de que las condiciones empeoren. El pronóstico también contempla cuarto menguante como fase lunar para este jueves.

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