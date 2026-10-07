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Receta de tarta de calabaza y provoleta, rápida y fácil

La preparación abierta combina una base de masa con puré, huevos, crema y queso, y requiere escurrir la verdura para evitar humedad y obtener una superficie gratinada en el horno

Tarta artesanal rellena de dados de calabaza, queso provoleta derretido y hojas de salvia sobre una tabla de madera.
La combinación de calabaza dulce y queso dorado ofrece una alternativa rápida y casera (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La combinación de calabaza dulce y queso dorado convierte esta tarta en una opción rápida, casera y muy rendidora.

Es ideal para una cena liviana, un almuerzo sin complicaciones o una vianda. En Argentina, las tartas saladas suelen servirse calientes, tibias o frías, y admiten rellenos simples con verduras, huevos y quesos.

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Receta de tarta de calabaza y provoleta

Se trata de una tarta abierta, preparada con una tapa de masa y un relleno cremoso de calabaza, huevos y provoleta. La clave está en usar la calabaza bien escurrida para evitar que la base quede húmeda y lograr una superficie dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos.

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

  • 1 tapa de masa para tarta.
  • 500 gr de calabaza cocida y hecha puré.
  • 200 gr de provoleta rallada o cortada en cubos pequeños.
  • 2 huevos.
  • 100 cc de crema de leche.
  • 1 cebolla mediana, picada.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 0,5 cucharadita de nuez moscada.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.
  • 1 cucharada de queso rallado, opcional.
  • 1 cucharadita de orégano, opcional.
Una masa circular sobre papel de hornear, un tazón con puré anaranjado y un tazón con queso en cubos y rallado sobre una mesa de madera.
Los ingredientes combinan una tapa de masa para tarta, puré de calabaza y provoleta, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de calabaza y provoleta, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C. Si la calabaza está cruda, cortarla en cubos y cocinarla en el microondas o al horno hasta que quede tierna.
  2. Hacer un puré y colocarlo en un colador durante 5 minutos para eliminar el exceso de líquido. Este paso ayuda a que la masa quede crocante.
  3. Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla durante 5 minutos, hasta que quede transparente. Retirar del fuego.
  4. En un bol, mezclar el puré de calabaza con la cebolla, los huevos, la crema de leche, la nuez moscada, sal y pimienta.
  5. Incorporar 150 gr de provoleta y mezclar hasta integrar. Reservar los 50 gr restantes para cubrir la tarta.
  6. Forrar una tartera de aproximadamente 26 cm con la tapa de masa. Pinchar la base con un tenedor.
  7. Volcar el relleno y distribuirlo de manera pareja. Cubrir con la provoleta restante y, si se desea, agregar el queso rallado y el orégano.
  8. Llevar al horno durante 25 minutos, hasta que la masa esté dorada y la superficie del queso quede gratinada. El horno debe estar bien caliente para que la base no se humedezca.
  9. Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de cortar. Ese descanso permite que el relleno tome cuerpo y las porciones salgan más firmes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 27 gr
  • Carbohidratos: 29 gr
  • Proteínas: 17 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, conservar la tarta tapada durante 3 días.

También se puede freezar en porciones individuales durante un máximo de 2 meses. Para consumirla, descongelar en la heladera y recalentar en horno a 180°C durante 10 minutos. No se recomienda recalentarla varias veces porque la masa puede perder textura.

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