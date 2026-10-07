Receta de tarta de calabaza y provoleta, rápida y fácil

La combinación de calabaza dulce y queso dorado convierte esta tarta en una opción rápida, casera y muy rendidora.
Es ideal para una cena liviana, un almuerzo sin complicaciones o una vianda. En Argentina, las tartas saladas suelen servirse calientes, tibias o frías, y admiten rellenos simples con verduras, huevos y quesos.
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Receta de tarta de calabaza y provoleta
Se trata de una tarta abierta, preparada con una tapa de masa y un relleno cremoso de calabaza, huevos y provoleta. La clave está en usar la calabaza bien escurrida para evitar que la base quede húmeda y lograr una superficie dorada.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
Ingredientes
- 1 tapa de masa para tarta.
- 500 gr de calabaza cocida y hecha puré.
- 200 gr de provoleta rallada o cortada en cubos pequeños.
- 2 huevos.
- 100 cc de crema de leche.
- 1 cebolla mediana, picada.
- 1 cucharada de aceite.
- 0,5 cucharadita de nuez moscada.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- 1 cucharada de queso rallado, opcional.
- 1 cucharadita de orégano, opcional.
Cómo hacer tarta de calabaza y provoleta, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C. Si la calabaza está cruda, cortarla en cubos y cocinarla en el microondas o al horno hasta que quede tierna.
- Hacer un puré y colocarlo en un colador durante 5 minutos para eliminar el exceso de líquido. Este paso ayuda a que la masa quede crocante.
- Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla durante 5 minutos, hasta que quede transparente. Retirar del fuego.
- En un bol, mezclar el puré de calabaza con la cebolla, los huevos, la crema de leche, la nuez moscada, sal y pimienta.
- Incorporar 150 gr de provoleta y mezclar hasta integrar. Reservar los 50 gr restantes para cubrir la tarta.
- Forrar una tartera de aproximadamente 26 cm con la tapa de masa. Pinchar la base con un tenedor.
- Volcar el relleno y distribuirlo de manera pareja. Cubrir con la provoleta restante y, si se desea, agregar el queso rallado y el orégano.
- Llevar al horno durante 25 minutos, hasta que la masa esté dorada y la superficie del queso quede gratinada. El horno debe estar bien caliente para que la base no se humedezca.
- Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de cortar. Ese descanso permite que el relleno tome cuerpo y las porciones salgan más firmes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal
- Grasas: 27 gr
- Carbohidratos: 29 gr
- Proteínas: 17 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, conservar la tarta tapada durante 3 días.
También se puede freezar en porciones individuales durante un máximo de 2 meses. Para consumirla, descongelar en la heladera y recalentar en horno a 180°C durante 10 minutos. No se recomienda recalentarla varias veces porque la masa puede perder textura.
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