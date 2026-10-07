Alerta por tormentas: seis claves para preparar el hogar y evitar riesgos

La preparación anticipada reduce los riesgos asociados a las tormentas y facilita la respuesta familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una alerta por tormentas exige resolver antes de que empeoren las condiciones las tareas domésticas que reduzcan el riesgo de anegamientos, daños por ráfagas y accidentes eléctricos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el caso de la Argentina, difunde alertas según el fenómeno previsto y nivel de peligro. Las recomendaciones asociadas a cada aviso fueron elaboradas junto con organismos nacionales de protección civil y de salud, por lo que conviene revisar las actualizaciones oficiales.

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Las recomendaciones oficiales ayudan a prevenir anegamientos, daños materiales y accidentes eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Consultar la alerta local permite organizarse antes del temporal

Consultar las alertas locales permite conocer el fenómeno previsto y organizar las medidas de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en verificar el pronóstico y las alertas vigentes para la localidad. Permite anticipar lluvias, ráfagas, granizo o actividad eléctrica.

También conviene agendar los teléfonos de emergencia locales y acordar con la familia cómo comunicarse si se interrumpe la energía o la señal.

Ante fenómenos con potencial de daño, el SMN indica mantenerse informado y seguir las instrucciones oficiales. Las recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana incluyen identificar lugares seguros y conocer los sitios previstos para una evacuación.

2. Limpiar desagües y sumideros ayuda a evitar que el agua se acumule

La limpieza de desagües y sumideros favorece el escurrimiento del agua durante las precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patios, balcones, veredas y accesos pueden revisarse durante una jornada estable. Retirar hojas, bolsas y residuos de rejillas, canaletas y sumideros facilita el escurrimiento y evita que los desechos bloqueen las salidas de agua.

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También es importante no sacar la basura cuando hay una alerta o el temporal ya comenzó. Las tareas en altura, como revisar un techo o canaleta, deben hacerse con antelación y nunca durante la lluvia, el viento o la tormenta eléctrica. Si hay partes flojas en chapas, tejas o bajantes, corresponde repararlas antes de que las condiciones empeoren.

En ese sentido, la guía técnica de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) incluye, además, reparar los bajantes flojos como acciones claves.

3. Asegurar objetos exteriores reduce el riesgo durante las ráfagas

Asegurar los objetos exteriores evita que las ráfagas los desplacen contra personas, vehículos o viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Macetas, sillas, herramientas, tendederos, juguetes y recipientes vacíos pueden desplazarse por efecto del viento. Guardarlos bajo techo o sujetarlos antes de una tormenta disminuye la posibilidad de que golpeen ventanas, vehículos o personas.

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El Ministerio de Salud de la Nación recomienda revisar el techo y asegurar los elementos que podrían desprenderse. Además de retirar los objetos exteriores que puedan ser impulsados por las ráfagas.

Las ramas secas o deterioradas cercanas a la vivienda requieren una evaluación profesional, sobre todo cuando están próximas a tendidos eléctricos. Las recomendaciones nacionales también aconsejan mantener a los animales de compañía en lugares protegidos.

4. Preparar una mochila de emergencia evita búsquedas a último momento

La mochila de emergencia reúne los elementos necesarios para afrontar cortes de servicios o evacuaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mochila o bolso accesible permite reunir los elementos necesarios si hay un corte de servicios o evacuación. Debe adaptarse a las necesidades de cada familia e incluir, como mínimo:

Agua potable y alimentos que no requieran cocción.

Linterna, radio a pilas y baterías adicionales.

Botiquín , medicación habitual y datos médicos relevantes.

Documentos personales, llaves y teléfonos de emergencia.

Insumos para bebés, personas mayores, animales de compañía o integrantes con necesidades específicas.

Los documentos y recetas pueden guardarse dentro de bolsas impermeables. Conviene cargar los celulares y contar con energía alternativa. Los generadores nunca deben utilizarse en ambientes cerrados, por el riesgo de intoxicación.

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5. Cortar la electricidad solo si el agua ingresa y hacerlo sin riesgo

Cortar la electricidad requiere hacerlo únicamente cuando el agua ingresa y existen condiciones seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando existe riesgo de que el agua entre en la vivienda, la indicación oficial es cortar el suministro eléctrico, siempre que pueda hacerse de forma segura. No se deben manipular artefactos conectados, cables caídos ni instalaciones mojadas.

Durante una tormenta eléctrica, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de los artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

También aconseja no bañarse ni lavar ropa o platos, ya que las cañerías pueden conducir la electricidad de los rayos. La guía oficial señala que, si una persona está de viaje, debe permanecer dentro del vehículo.

6. Conocer la ruta de salida es clave en zonas inundables

Conocer una ruta hacia zonas elevadas facilita la evacuación en sectores expuestos a inundaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias que viven cerca de ríos, arroyos, zonas costeras o sectores que se inundan con frecuencia deben identificar una ruta hacia un lugar seguro y elevado antes de que se emita una alerta. Circular por calles anegadas, a pie o en auto, puede exponer a corrientes, desniveles y riesgos eléctricos, afirma la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

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Si las autoridades ordenan una evacuación, la seguridad de las personas debe prevalecer sobre cualquier tarea pendiente o bien material. Antes de salir, hay que llevar la mochila preparada y seguir la información oficial hasta que el peligro haya pasado.