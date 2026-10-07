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¿Cada cuánto hay que cambiar las toallas? Las señales que indican el momento de renovarlas

Una rutina adecuada de lavado, secado y guardado contribuye a preservar la higiene y funcionalidad de los textiles usados tras la ducha

Acuarela de un baño con azulejos azules, lavabo, bañera de patas, ventanas con cortinas y toallas dobladas sobre una mesa.
La capacidad de absorción define si una toalla todavía puede seguir en uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las toallas de baño no tienen una fecha de vencimiento fija. Su reemplazo depende de su capacidad para absorber agua, estado de sus fibras y de que el lavado y secado sigan ofreciendo condiciones de higiene adecuadas, según expertos del Laboratorio Textil del Instituto Good Housekeeping, ente de control de calidad y ciencia del consumidor.

La absorción y estado de las fibras definen la vida útil

Una toalla puede seguir en uso mientras conserve suavidad, absorción y una estructura sin daños relevantes. La frecuencia de uso, lavados y secado inciden en el desgaste. Con el tiempo, los pequeños bucles de hilo que forman la superficie se comprimen y deterioran.

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Infografía con ilustraciones de toallas de baño, un grifo, recomendaciones de secado y lavado, e indicadores de desgaste del tejido.
La pérdida de suavidad puede indicar un deterioro progresivo de las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La referencia no debe ser solo el tiempo transcurrido desde la compra. Una guía especializada sobre textiles indica que una toalla de buena calidad y bien cuidada puede durar entre tres y cinco años o más. Aunque ese plazo varía según el uso y el mantenimiento. Por eso, conviene revisar su desempeño antes de decidir el recambio.

Entre las señales que justifican evaluarla se encuentran:

  • Pérdida de absorción: el tejido desplaza el agua en vez de retenerla.
  • Aspereza o rigidez que persiste después del lavado.
  • Bordes deshilachados, zonas adelgazadas, agujeros o desgaste extendido.
  • Manchas o un olor a humedad que continúan aun después de lavar y secar la prenda.

La menor absorción no siempre significa que las fibras hayan llegado al final de su vida útil. Los residuos que quedan sobre el tejido pueden afectar esa función. Sí, tras varios lavados adecuados, la toalla no recupera su capacidad de secado; el deterioro del material es una posibilidad.

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Toallas dobladas y una taza con líquido transparente sobre una mesa junto a una lavadora blanca y estantes con frascos de vidrio.
Guardar una prenda húmeda favorece la permanencia de malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado completo es una parte central de la higiene

Las toallas se usan sobre la piel y retienen humedad después de cada baño. Dejarlas húmedas o guardarlas antes de que se sequen por completo puede favorecer la persistencia de olores y obliga a prestar atención a su cuidado cotidiano.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan lavar las prendas de lavandería, entre ellas las toallas, con detergente y la temperatura de agua indicada para cada artículo. También señalan que deben secarse completamente.

Toallas blancas sujetadas con broches de madera en una soga extendida en el balcón de un edificio, con macetas y la ciudad al fondo.
El secado completo ayuda a preservar la higiene de las toallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo aclara que el lavado combina factores mecánicos, térmicos y químicos que ayudan a retirar la suciedad y los microorganismos.

Sus lineamientos técnicos para el ámbito sanitario precisan que los textiles lavados quedan higiénicamente limpios, pero no estériles. Esa distinción evita atribuir al lavado doméstico efectos que no garantiza. La recomendación práctica es seguir siempre la etiqueta de cuidado de cada prenda.

Primer plano de dos toallas beige dobladas y desgastadas con un pequeño orificio en la tela sobre una mesa de madera oscura.
Los bordes deshilachados y los agujeros son señales visibles de desgaste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar según las instrucciones ayuda a conservar el tejido

El mantenimiento tiene dos objetivos: reducir la suciedad acumulada y evitar un deterioro innecesario de las fibras.

El uso de productos que dejan una capa sobre el tejido puede reducir la absorción, por lo que resulta conveniente priorizar las instrucciones del fabricante de la prenda y no exceder las dosis de lavado recomendadas. Para ordenar la rutina, pueden aplicarse estas medidas:

  • Colgar la toalla extendida tras usarla, de modo que pueda secarse entre usos.
  • Lavarla con detergente y en la temperatura más alta que admita su etiqueta de cuidado.
  • Secarla por completo antes de doblarla o guardarla.
  • Revisar periódicamente los bordes, el grosor, el olor y la capacidad de absorción.
  • Sustituirla cuando el desgaste sea visible o cuando ya no cumpla su función tras un cuidado adecuado.

Los CDC incluyen a las toallas entre los artículos de lavandería y recomiendan usar la configuración de agua más cálida apropiada y completar el secado, también en sus orientaciones para instalaciones.

Una mujer coloca una toalla blanca manchada en una lavadora abierta junto a un cesto de ropa y un envase de detergente.
El exceso de productos de lavado puede reducir la absorción del tejido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recambio responde al funcionamiento, no a un calendario

No hay una regla universal que obligue a desechar una toalla después de un número determinado de meses o años. Una pieza que se mantiene absorbente, sin roturas y sin olores persistentes puede continuar en uso.

En cambio, la combinación de pérdida de absorción, desgaste físico y malos olores que no desaparecen señala que el lavado ya no resuelve el problema y que es momento de reemplazarla.

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