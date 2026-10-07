Receta de flan casero de dulce de leche, rápida y fácil

La preparación requiere cuatro huevos, leche entera y dulce de leche preferentemente repostero (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este flan casero de dulce de leche combina una consistencia suave y cremosa con el sabor inconfundible de uno de los ingredientes más tradicionales de la repostería argentina. Es una preparación sencilla e ideal para disfrutar como postre después de una comida.

Suele servirse frío, solo o acompañado con una cucharada extra de dulce de leche y crema batida. Esta versión simplifica la preparación sin perder la textura clásica del flan hecho a baño María.

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Receta de flan casero de dulce de leche

Se trata de un flan cremoso preparado con leche, huevos y dulce de leche, cubierto con caramelo líquido. La cocción a baño María ayuda a lograr una textura pareja, húmeda y sin grietas.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 50 minutos

Enfriado: 3 horas

Tiempo total: 4 horas y 5 minutos

Ingredientes

150 gr de azúcar, para el caramelo.

2 cucharadas de agua, para el caramelo.

500 ml de leche entera.

300 gr de dulce de leche, preferentemente repostero.

4 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal, opcional.

Cómo hacer flan casero de dulce de leche, paso a paso

El flan casero de dulce de leche se sirve frío y se acompaña tradicionalmente con crema batida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 170 ℃. Colocar una fuente profunda dentro del horno y llenarla con agua caliente hasta la mitad para preparar el baño María. Poner el azúcar y el agua en una sartén o cacerola pequeña. Cocinar a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado. No revolver con cuchara para evitar que el azúcar se cristalice. Volcar el caramelo caliente dentro de una flanera de aproximadamente 20 cm de diámetro. Girar el molde con cuidado para cubrir la base y parte de las paredes. Reservar. Calentar la leche en una olla a fuego bajo, sin dejar que hierva. Agregar el dulce de leche y mezclar hasta que se disuelva por completo. En un bol, mezclar los huevos con la esencia de vainilla y la pizca de sal. No batir en exceso: la mezcla debe integrarse sin incorporar demasiado aire. Agregar la leche tibia con dulce de leche poco a poco sobre los huevos, mientras se mezcla suavemente. Pasar la preparación por un colador para retirar cualquier grumo y obtener un flan más liso. Volcar la mezcla dentro de la flanera acaramelada. Cubrir el molde con papel aluminio. Colocar la flanera dentro de la fuente con agua caliente. El agua debe llegar aproximadamente hasta la mitad del molde. Cocinar a baño María durante 50 minutos, o hasta que el centro esté firme pero conserve un leve movimiento. Retirar del horno y dejar entibiar a temperatura ambiente. Llevar a la heladera durante al menos 3 horas. Para desmoldar, pasar un cuchillo fino por los bordes. Apoyar la base del molde sobre agua caliente durante 10 segundos, colocar un plato encima e invertir con cuidado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El tiempo total contempla quince minutos de elaboración previa y tres horas de heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 356 kcal

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 51 gr

Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El flan se conserva en la heladera, cubierto con film o dentro de un recipiente con tapa, durante 3 días.

No se recomienda congelarlo porque puede perder su textura cremosa y quedar con exceso de líquido al descongelarse.