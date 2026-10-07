Receta de flan casero de dulce de leche, rápida y fácil

Este flan casero de dulce de leche combina una consistencia suave y cremosa con el sabor inconfundible de uno de los ingredientes más tradicionales de la repostería argentina. Es una preparación sencilla e ideal para disfrutar como postre después de una comida.
Suele servirse frío, solo o acompañado con una cucharada extra de dulce de leche y crema batida. Esta versión simplifica la preparación sin perder la textura clásica del flan hecho a baño María.
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Receta de flan casero de dulce de leche
Se trata de un flan cremoso preparado con leche, huevos y dulce de leche, cubierto con caramelo líquido. La cocción a baño María ayuda a lograr una textura pareja, húmeda y sin grietas.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 50 minutos
- Enfriado: 3 horas
- Tiempo total: 4 horas y 5 minutos
Ingredientes
- 150 gr de azúcar, para el caramelo.
- 2 cucharadas de agua, para el caramelo.
- 500 ml de leche entera.
- 300 gr de dulce de leche, preferentemente repostero.
- 4 huevos.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal, opcional.
Cómo hacer flan casero de dulce de leche, paso a paso
- Precalentar el horno a 170 ℃. Colocar una fuente profunda dentro del horno y llenarla con agua caliente hasta la mitad para preparar el baño María.
- Poner el azúcar y el agua en una sartén o cacerola pequeña. Cocinar a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado. No revolver con cuchara para evitar que el azúcar se cristalice.
- Volcar el caramelo caliente dentro de una flanera de aproximadamente 20 cm de diámetro. Girar el molde con cuidado para cubrir la base y parte de las paredes. Reservar.
- Calentar la leche en una olla a fuego bajo, sin dejar que hierva. Agregar el dulce de leche y mezclar hasta que se disuelva por completo.
- En un bol, mezclar los huevos con la esencia de vainilla y la pizca de sal. No batir en exceso: la mezcla debe integrarse sin incorporar demasiado aire.
- Agregar la leche tibia con dulce de leche poco a poco sobre los huevos, mientras se mezcla suavemente.
- Pasar la preparación por un colador para retirar cualquier grumo y obtener un flan más liso.
- Volcar la mezcla dentro de la flanera acaramelada. Cubrir el molde con papel aluminio.
- Colocar la flanera dentro de la fuente con agua caliente. El agua debe llegar aproximadamente hasta la mitad del molde.
- Cocinar a baño María durante 50 minutos, o hasta que el centro esté firme pero conserve un leve movimiento.
- Retirar del horno y dejar entibiar a temperatura ambiente. Llevar a la heladera durante al menos 3 horas.
- Para desmoldar, pasar un cuchillo fino por los bordes. Apoyar la base del molde sobre agua caliente durante 10 segundos, colocar un plato encima e invertir con cuidado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 356 kcal
- Grasas: 14 gr
- Carbohidratos: 51 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El flan se conserva en la heladera, cubierto con film o dentro de un recipiente con tapa, durante 3 días.
No se recomienda congelarlo porque puede perder su textura cremosa y quedar con exceso de líquido al descongelarse.
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