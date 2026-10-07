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Rusia niega que haya riesgo de epidemia de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora del instituto de Siberia

El organismo regulador Rospotrebnadzor señaló que había remitido información sobre la situación en Irkutsk a la Organización Mundial de la Salud

Regulador ruso dijo que no hay riesgo de epidemia tras la muerte de un trabajadora de un instituto en Siberia
Regulador ruso dijo que no hay riesgo de epidemia tras la muerte de un trabajadora de un instituto en Siberia
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La autoridad sanitaria rusa dijo el miércoles que no existe un riesgo epidémico para la población de la región de Irkutsk, en el este de Siberia, tras la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste.

El organismo regulador Rospotrebnadzor señaló que había remitido información sobre la situación en Irkutsk a la Organización Mundial de la Salud y que el seguimiento médico de los contactos de la trabajadora y las pruebas de laboratorio no habían detectado signos de infección ni de patógenos peligrosos.

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“Se han puesto en marcha todas las medidas preventivas y antiepidémicas, y no existe ningún riesgo de epidemia para la población de Irkutsk ni de la región de Irkutsk”, señaló en un comunicado.

El Kremlin advirtió este miércoles, en relación con las noticias sobre una segunda muerte debido al posible brote de peste neumónica en Siberia, que “la gran mayoría” de esas informaciones son falsas.

“Los medios ahora dan muchas noticias y la gran mayoría de las que publican sobre esa situación son información falsa”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Como hiciera en los días anteriores, volvió a llamar a la calma y a orientarse exclusivamente por las informaciones publicadas por el servicio ruso de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, y subrayó que Moscú informó “debidamente” a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Rusia descarta "patógenos de alto riesgo" tras observar a los contactos de la investigadora muerta, según la OMS
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Dicho organismo ruso mantiene que la fallecida el 2 de octubre -una mujer de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- murió a causa de una “neumonía de etiología desconocida”, tras lo que detectó dos casos de Covid-19 y dos más de infección rinovírica entre las personas que contactaron con ella.

Los medios barajaban desde un principio dos versiones de su muerte en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional: que la paciente se contagió de peste neumónica, provocada por una bacteria llamada ‘Yersinia pestis’, en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

Además de familiares y colegas, Rospotrebnadzor negó hoy en un comunicado que se hubiera producido en el instituto en cuestión un accidente durante el manejo de microorganismos y subrayó que la investigación confirmó que se respetaron todos los protocolos durante el trabajo de investigación.

Recordó que la joven estaba vacunada y tenía una fuerte inmunidad ante posibles infecciones. Añadió que la situación epidemiológica en Irkutsk es “tranquila” -no existen “riesgos epidémicos”- y que ya han concluido más del 90 % de los análisis a las personas que mantuvieron contacto con la fallecida.

“No se ha detectado ninguna afección relacionada con una patología infecciosa”, subrayó y añadió que en los casi 5.000 análisis en laboratorio no se halló “ningún microorganismo patógeno peligroso”.

Finalmente, insiste en que informó sobre todos sus hallazgos a la OMS, que hoy comunicó que Rusia le ha asegurado haber seguido todos los protocolos sanitarios internacionales tras la muerte por neumonía grave de la investigadora, pero consideró que se requiere que comparta más información de manera “transparente”.

“El intercambio rápido, completo y transparente de información en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para esclarecer las informaciones contradictorias y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. REUTERS/Denis Balibouse
El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. REUTERS/Denis Balibouse

Según la información transmitida por Rusia a la OMS, “no se ha registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk (donde se encuentra el laboratorio) y tampoco se han detectado patógenos de alta peligrosidad entre los contactos”, por lo cual la vigilancia médica de todos ellos ha concluido, continuó Tedros en una publicación en redes sociales.

La Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió este miércoles a sus ciudadanos sobre el posible brote de peste neumónica y les llamó a abandonar lo antes posible el país, antes de que los mandatarios de ambas naciones, el ruso Vladímir Putin y el estadounidense Donald Trump, aborden dicho asunto en conversación telefónica.

(Con información de Reuters y EFE)

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