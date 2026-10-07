Receta de papines asados al romero, rápida y fácil

Una guarnición dorada y lista en menos de una hora. Los papines asados al romero forman una capa exterior crocante y conservan una textura tierna en el interior. La preparación requiere pocos ingredientes y una cocción simple en horno.
Esta receta presenta una alternativa práctica para acompañar carnes, pollo, pescado o ensaladas completas. Los tubérculos se cocinan con romero, aceite de oliva, sal y pimienta, hasta que adquieren una superficie dorada.
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También puede servirse como entrada tibia o integrarse a una mesa de almuerzo familiar. Su elaboración no demanda técnicas complejas ni pasos extensos. Es una opción adecuada para comidas de fin de semana o preparaciones cotidianas.
Receta de papines asados al romero
Se trata de papines cocidos al horno con aceite de oliva, romero fresco, ajo y condimentos. La cocción a temperatura alta permite que queden dorados por fuera y cremosos por dentro.
El resultado es una guarnición de preparación simple, con una textura crocante en la superficie y suave en el centro. Ofrece una opción versátil para acompañar carnes, pollo, pescado, ensaladas o platos vegetarianos.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 800 gr de papines
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo, picados o aplastados
- 2 ramas de romero fresco
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de sal
- 0,5 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharada de perejil fresco, picado, opcional
Cómo hacer papines asados al romero, paso a paso
- Precalentar el horno a 220℃. Lavar muy bien los papines y retirar cualquier resto de tierra. No hace falta pelarlos.
- Cortar los papines más grandes al medio. Dejar enteros los más chicos para que todos tengan un tamaño similar y se cocinen parejo.
- Colocar los papines en una olla con agua y sal. Hervir durante 8 minutos, hasta que comiencen a ablandarse, pero sin que se desarmen.
- Escurrirlos y dejarlos reposar durante 2 minutos para que pierdan el exceso de humedad.
- Pasarlos a un bol y sumar el aceite de oliva, el ajo, el romero, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezclar con cuidado.
- Distribuir los papines en una asadera amplia, sin encimarlos. Dejar espacio entre cada uno para que se doren y no se cocinen al vapor.
- Llevar al horno durante 20 minutos. Dar vuelta los papines y continuar la cocción durante 10 minutos, hasta que estén dorados.
- Para lograr una superficie más crocante, secar bien los papines antes de condimentarlos y mantener el horno fuerte durante toda la cocción.
- Retirar del horno, espolvorear con perejil fresco y servir calientes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 29 gr
- Proteínas: 4 gr
Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico y en las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los papines asados se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlos, colocarlos en horno fuerte o en una sartén durante 5 a 8 minutos. El microondas es práctico, pero puede ablandar la superficie.
También se pueden guardar en el freezer durante 1 mes. Para recuperar mejor la textura, recalentarlos directamente en horno a 200 ℃.
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