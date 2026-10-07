Receta de papines asados al romero, rápida y fácil

Este plato funciona como guarnición para carnes, pollo, pescado o ensaladas integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una guarnición dorada y lista en menos de una hora. Los papines asados al romero forman una capa exterior crocante y conservan una textura tierna en el interior. La preparación requiere pocos ingredientes y una cocción simple en horno.

Esta receta presenta una alternativa práctica para acompañar carnes, pollo, pescado o ensaladas completas. Los tubérculos se cocinan con romero, aceite de oliva, sal y pimienta, hasta que adquieren una superficie dorada.

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También puede servirse como entrada tibia o integrarse a una mesa de almuerzo familiar. Su elaboración no demanda técnicas complejas ni pasos extensos. Es una opción adecuada para comidas de fin de semana o preparaciones cotidianas.

Receta de papines asados al romero

Se trata de papines cocidos al horno con aceite de oliva, romero fresco, ajo y condimentos. La cocción a temperatura alta permite que queden dorados por fuera y cremosos por dentro.

El resultado es una guarnición de preparación simple, con una textura crocante en la superficie y suave en el centro. Ofrece una opción versátil para acompañar carnes, pollo, pescado, ensaladas o platos vegetarianos.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

La cocción en horno fuerte permite obtener una textura exterior crocante con un centro tierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

800 gr de papines

3 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo , picados o aplastados

2 ramas de romero fresco

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de sal

0,5 cucharadita de pimienta negra

1 cucharada de perejil fresco, picado, opcional

Cómo hacer papines asados al romero, paso a paso

Precalentar el horno a 220℃. Lavar muy bien los papines y retirar cualquier resto de tierra. No hace falta pelarlos. Cortar los papines más grandes al medio. Dejar enteros los más chicos para que todos tengan un tamaño similar y se cocinen parejo. Colocar los papines en una olla con agua y sal. Hervir durante 8 minutos, hasta que comiencen a ablandarse, pero sin que se desarmen. Escurrirlos y dejarlos reposar durante 2 minutos para que pierdan el exceso de humedad. Pasarlos a un bol y sumar el aceite de oliva, el ajo, el romero, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezclar con cuidado. Distribuir los papines en una asadera amplia, sin encimarlos. Dejar espacio entre cada uno para que se doren y no se cocinen al vapor. Llevar al horno durante 20 minutos. Dar vuelta los papines y continuar la cocción durante 10 minutos, hasta que estén dorados. Para lograr una superficie más crocante, secar bien los papines antes de condimentarlos y mantener el horno fuerte durante toda la cocción. Retirar del horno, espolvorear con perejil fresco y servir calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 29 gr

Proteínas: 4 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los papines asados se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, colocarlos en horno fuerte o en una sartén durante 5 a 8 minutos. El microondas es práctico, pero puede ablandar la superficie.

También se pueden guardar en el freezer durante 1 mes. Para recuperar mejor la textura, recalentarlos directamente en horno a 200 ℃.