Receta de rolls de canela sin TACC, rápida y fácil

Los rolls de canela sin TACC adaptan la receta tradicional con harinas libres de gluten para personas con celiaquía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay un aroma que convierte cualquier cocina en un lugar especial: el de la canela mezclándose con manteca derretida mientras el horno hace su trabajo. Para quienes tienen celiaquía o intolerancia al gluten, ese placer solía parecer lejano, hasta que las harinas sin TACC se perfeccionaron lo suficiente como para lograr masas esponjosas sin perder sabor.

En Argentina, los rolls de canela se volvieron un clásico de desayunos y meriendas de fin de semana. La versión sin TACC permite que toda la familia, con o sin intolerancias, comparta la misma bandeja recién horneada.

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Receta de Rolls de canela sin TACC

Los rolls de canela sin TACC son pequeños arrollados de masa dulce rellenos con una mezcla de manteca, azúcar negra y canela, cubiertos luego con un glaseado de queso crema o azúcar impalpable. Esta versión reemplaza la harina de trigo por una premezcla sin gluten y acelera los tiempos de leudado tradicionales para lograr un resultado rápido sin resignar textura ni sabor.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 50 minutos: 20 minutos de preparación y amasado, 10 minutos de armado y 20 minutos de cocción en el horno.

Ingredientes

2 tazas (300 gr) de premezcla de harina sin TACC (apta para panificados)

1 cucharada de levadura instantánea sin TACC

2 cucharadas de azúcar

1 pizca de sal

1 huevo

100 ml de leche tibia

50 gr de manteca derretida, más un extra para el relleno

1 cucharadita de goma xántica (si la premezcla no la incluye)

80 gr de manteca pomada (para el relleno)

100 gr de azúcar negra

1 cucharada y media de canela en polvo

100 gr de queso crema (para el glaseado)

100 gr de azúcar impalpable

1 cucharada de leche (para el glaseado)

La receta rinde hasta 9 porciones con un aporte energético estimado en 290 calorías por unidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Rolls de canela sin TACC, paso a paso

En un bol grande, mezclar la premezcla de harina sin TACC, la levadura, el azúcar y la sal. Agregar el huevo, la leche tibia y la manteca derretida. Unir hasta formar una masa blanda, sin necesidad de amasado prolongado. Importante: dejar reposar la masa tapada con un repasador 15 minutos en un lugar tibio. Al no tener gluten, no va a duplicar su volumen como una masa tradicional, pero sí se relaja y facilita el estirado. Precalentar el horno a 180℃. Colocar la masa entre dos hojas de papel manteca y estirar con palote hasta formar un rectángulo de 1 centímetro de espesor. Untar toda la superficie con la manteca pomada. Mezclar el azúcar negra con la canela y espolvorear de manera pareja sobre la manteca. Enrollar la masa desde el lado más largo, con ayuda del papel manteca para no romperla. Cortar el rollo en 8 o 9 porciones iguales con un hilo o cuchillo bien afilado. Acomodar los rolls en una fuente enmantecada, dejando espacio entre ellos. Llevar al horno entre 18 y 20 minutos, hasta que estén dorados en la superficie. Mientras se enfrían apenas, batir el queso crema con el azúcar impalpable y la leche hasta lograr un glaseado liso. Clave: bañar los rolls todavía tibios (no calientes) para que el glaseado se derrita apenas y cubra bien cada pieza.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 9 rolls de canela.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 290 kcal

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 40 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los rolls se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días. En la heladera aguantan hasta 5 días, aunque conviene calentarlos unos segundos antes de comer para recuperar la textura esponjosa. También se pueden congelar sin glasear hasta por 1 mes.