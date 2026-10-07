De la cocina al baño: 7 trucos de limpieza con un cepillo de dientes en desuso

Un cepillo de dientes fuera de uso permite limpiar siete zonas estrechas del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un cepillo de dientes fuera de uso puede servir para limpiar zonas estrechas y con acumulación de suciedad que suelen quedar fuera del alcance de una esponja o un paño. Su cabezal pequeño permite trabajar sobre juntas, pliegues y bordes sin aplicar una fuerza excesiva.

La recomendación parte del sitio especializado en tareas domésticas, The Spruce, elaborada con aportes de especialistas en limpieza residencial. Antes de reutilizarlo, conviene destinarlo solo a tareas domésticas y evitar que vuelva a usarse para la higiene personal.

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1. El dispensador, filtro y junta del lavavajillas concentran residuos

El lavavajillas concentra residuos en el dispensador, el filtro y la junta de la puerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el lavavajillas, el cepillo puede utilizarse en las esquinas del compartimento del detergente, filtro y borde de la junta de la puerta. Las cerdas alcanzan aberturas y uniones a las que una esponja no llega con facilidad, según explicó la especialista Sofía Martinez al medio especializado.

No es necesario desmontar piezas salvo que el manual del aparato lo autorice. Tampoco se deben introducir las cerdas a presión en orificios pequeños, ya que los restos podrían quedar empujados hacia el interior.

2. Los rieles de puertas y ventanas requieren una limpieza en seco previa

Los rieles de puertas y ventanas acumulan polvo y tierra que requieren una limpieza en seco previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los canales por los que se deslizan puertas y ventanas reúnen polvo, tierra y pequeños insectos. Para remover esa suciedad adherida, la especialista Cathy Orr sugirió emplear el cepillo en esos espacios angostos. El procedimiento indicado consiste en:

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Aspirar primero los restos sueltos.

Cepillar en seco para aflojar la suciedad acumulada.

Pasar un trapo húmedo al final.

La especialista Valentina Rios recomendó mantener las cerdas secas durante el cepillado inicial. De ese modo, la tierra compactada se desprende antes de retirarla con el paño.

3. Las uniones del grifo y desagües admiten agua tibia y jabón

Las uniones del grifo y los desagües admiten agua tibia, detergente y un cepillado suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El borde donde el grifo se une con el lavamanos, el aro metálico de los desagües y la base de las llaves son otros puntos donde puede emplearse un cepillo de dientes. Martinez indicó usar agua tibia con una gota de detergente lavavajillas, frotar de manera suave y secar con un paño de microfibra.

En superficies de latón cepillado, acabado mate, revestidas o con tratamientos especiales, la experta desaconsejó el vinagre, bicarbonato y cepillado intenso. Los ácidos y abrasivos pueden deteriorar el recubrimiento de esos materiales.

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4. Las juntas del baño se trabajan con movimientos circulares

Las juntas del baño se limpian con movimientos circulares y un producto compatible con la lechada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño del cabezal facilita la aplicación de limpiador en las líneas de lechada, en particular las de la ducha. Rios señaló que los cepillos con cabezal inclinado favorecen el acceso a esas juntas y recomendó retirar los residuos con trapo húmedo a medida que avanza.

No se deben usar cepillos de alambre sobre la lechada, porque pueden dañarla. Un cepillo de dientes permite insistir en cada línea con movimientos cortos y controlados.

5. Estantes y pliegues de la heladera acumulan restos difíciles de alcanzar

Los estantes y los pliegues de la heladera retienen restos difíciles de alcanzar con un paño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cepillo también resulta útil en los estantes de la heladera y, sobre todo, en los pliegues de las juntas de la puerta. Orr destacó su uso en los estantes. Mientras que Martinez aconsejó aplicar el producto de limpieza directamente sobre las cerdas en vez de rociar el electrodoméstico.

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Esa precaución limita la humedad cerca de las aberturas eléctricas. Luego, corresponde retirar el producto y secar la zona tratada.

6. Las bisagras y pernos del inodoro necesitan un cepillo exclusivo

Las bisagras y los pernos del inodoro necesitan un cepillo reservado exclusivamente para esa tarea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escobilla del inodoro no alcanza los pernos de la base ni las bisagras que unen el asiento con la taza. Rios propuso reservar un cepillo únicamente para estas piezas, identificarlo para evitar confusiones y limpiar esas áreas una vez al mes.

El cepillo destinado al inodoro no debe utilizarse en ninguna otra superficie. Esta separación reduce el riesgo de trasladar suciedad entre sectores del hogar.

7. La goma de las lavadoras de carga frontal retiene pelusa y detergente

La goma de las lavadoras de carga frontal acumula pelusa y detergente en sus pliegues. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las lavadoras de carga frontal, las cerdas suaves pueden retirar pelusa, restos de detergente y suciedad de los pliegues de la junta de goma de la puerta. Martinez aconsejó aplicar un producto aprobado para el aparato sobre el cepillo, sin inundar el área.

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Tras el cepillado, hay que pasar un paño limpio y secar por completo la junta. La guía de The Spruce reúne estas siete aplicaciones como alternativas para aprovechar un utensilio que, una vez retirado de la rutina dental, todavía puede ser útil en tareas puntuales de limpieza.