Seis muertes y un secuestro elevaron el riesgo de los migrantes cubanos en septiembre

El Índice de Riesgo Migratorio Cubano registró seis muertes y 14 eventos que afectaron a 40 personas durante septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Septiembre dejó seis muertes, un secuestro de cuatro migrantes cubanos en México y la intercepción de 15 personas en aguas próximas a Bahamas, según el Índice de Riesgo Migratorio Cubano (IRMC) elaborado por elTOQUE y la organización Fundación 4Métrica.

El reporte contabilizó 14 eventos que involucraron a 40 personas durante septiembre de 2026. La cantidad de personas afectadas cayó un 82.1% frente a agosto, cuando se registraron 223 casos en 13 eventos. La reducción, sin embargo, no evitó que el mes quedara marcado por muertes, privaciones de libertad, intercepciones marítimas y condiciones de traslado que pusieron en riesgo a migrantes cubanos.

PUBLICIDAD

El IRM, que mide la exposición de los migrantes a hechos como muertes, secuestros, detenciones e intercepciones, marcó 0.69, sobre un máximo de uno, durante el mes pasado. La cifra corresponde a un nivel alto de riesgo y fue menor que el 0.74 de agosto.

El nivel de riesgo para la población migrante cubana alcanzó una puntuación de 0,69 sobre uno en el informe mensual elaborado por elTOQUE y Fundación 4Métrica. (Cortesía: elTOQUE)

Cuatro cubanos fueron detenidos tras una falsa oferta laboral en México

Uno de los episodios registrados comenzó con una oferta de empleo difundida en redes sociales. Un migrante cubano salió desde Playa Boca de San Diego, en Pinar del Río, hacia Cancún, México, a bordo de una lancha. La propuesta laboral no se concretó y el hombre terminó capturado junto a otros tres cubanos en una vivienda de la calle De los Jaguares, en el fraccionamiento Valle Verde.

PUBLICIDAD

El grupo estaba integrado por dos mujeres y dos hombres. Según los reportes citados por elToque, los secuestradores golpearon y torturaron a las víctimas. Además, grabaron las agresiones y enviaron los videos a sus familiares en Cuba para exigir USD 5,000 por persona.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional rescataron a los cuatro migrantes. El caso reunió dos de los riesgos que identifica el IRMC: las travesías marítimas irregulares hacia México y la acción de redes que retienen a migrantes para exigir dinero a sus familias.

PUBLICIDAD

Autoridades mexicanas capturan a personas involucradas en el secuestro de los cubanos (Cortesía: Cubanet/Secretaría de Seguridad de Quintana Roo)

Cinco cubanos murieron en Miami y otro falleció en Guyana

Las seis muertes documentadas ocurrieron en dos hechos. Cinco trabajadores cubanos de limpieza aeroportuaria fallecieron el 6 de septiembre, cuando un avión de carga se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y embistió varios vehículos, de acuerdo con el informe.

La sexta víctima fue un trabajador cubano de 36 años, que murió electrocutado el 1 de septiembre en una obra de Plantation Houston, East Bank Demerara, en Guyana.

Cinco trabajadores cubanos de limpieza aeroportuaria fallecieron en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando un avión de carga embistió varios vehículos. (National Transportation Safety Board/Handout via REUTERS)

Una embarcación con 15 cubanos fue detectada cerca de Elbow Cay

El 3 de septiembre, una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detectó una embarcación rústica con 15 cubanos a 13 millas al oeste de Elbow Cay, en Bahamas.

PUBLICIDAD

Una de las personas requirió evacuación por motivos médicos. Las otras 14 fueron repatriadas a Cuba una semana después. El hecho aparece en dos categorías del recuento mensual: intercepción y repatriación. Por ese motivo, la suma de personas por tipo de incidente alcanza 54, aunque el total de individuos afectados durante el mes fue de 40.

El informe también incluyó el hallazgo de un cubano, dos bolivianos y un colombiano dentro de un tanque de agua colocado sobre la plataforma de una camioneta cerca de Eagle Pass, Texas. La Patrulla Fronteriza los localizó el 14 de septiembre y debió cortar el tanque desde el exterior porque las personas encerradas no tenían forma de salir.

PUBLICIDAD

Nave estadounidense detectó una embarcación rústica con 15 cubanos a 13 millas de las costas de Elbow Cay en Bahamas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos concentró la mayor cantidad de eventos

Estados Unidos acumuló nueve de los 14 eventos del mes, con 14 personas involucradas. Bahamas registró dos incidentes y 15 afectados; Guyana tuvo dos eventos con siete personas, mientras que México sumó un caso que afectó a cuatro migrantes.

Por tipo de hecho, el IRMC registró cinco detenciones que involucraron a seis personas; dos eventos vinculados con condiciones de detención; una intercepción; una repatriación; un secuestro; una deportación y un rescate. Entre las personas cuya identidad pudo ser establecida había 16 hombres y dos mujeres. En los otros 22 casos, las fuentes no informaron sexo ni edad.

El índice advierte que sus cifras pueden variar si aparecen nuevos reportes sobre hechos ocurridos en septiembre.