¿Cómo cambia el miedo a crecer con el paso de los años? Qué dice un estudio sobre tres generaciones

Un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología siguió a 2.482 universitarios durante dos décadas para evaluar su actitud hacia la madurez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El temor a asumir responsabilidades adultas tiende a disminuir con el paso de los años, aunque durante la juventud puede estar acompañado de dudas sobre el trabajo, la independencia económica y la vida cotidiana. Para muchos jóvenes, esas preocupaciones aparecen al ingresar en una vida adulta que exige tomar decisiones y ganar autonomía.

Una investigación difundida por la American Psychological Association (APA) siguió durante dos décadas a grupos de estudiantes universitarios de Estados Unidos para observar cómo cambiaban esas preocupaciones con el paso del tiempo. Al comienzo del trabajo, los participantes tenían una edad promedio de 19,9 años.

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El estudio publicado en la revista Developmental Psychology examinó los llamados miedos a la madurez, una expresión que alude al deseo de volver a la seguridad de la infancia y a la inquietud frente a las responsabilidades de la vida adulta.

Los estudiantes universitarios encuestados en 2002 registraron niveles más altos de temor a la adultez que las promociones de 1992 y 1982 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para analizar cómo cambiaron esas percepciones con el tiempo, los investigadores reunieron datos de 2.482 estudiantes de una universidad privada del noreste de Estados Unidos, encuestados inicialmente en 1982, 1992 y 2002. Cada grupo respondió nuevamente el cuestionario diez y veinte años después de la primera consulta.

Los estudiantes consultados en 2002 expresaron más temor a crecer

Para conocer estos miedos, el equipo pidió a los participantes que indicaran en qué medida coincidían con afirmaciones sobre el deseo de regresar a la protección de la niñez o la idea de que la infancia es el período más feliz de la vida. No era una evaluación clínica, sino un cuestionario destinado a relevar actitudes y preocupaciones relacionadas con el crecimiento.

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Los resultados mostraron una diferencia entre los tres grupos de estudiantes. Quienes cursaban la universidad y respondieron el cuestionario en 2002 registraron niveles más altos de temor a la adultez que los encuestados en 1992. A su vez, estos últimos superaron al grupo consultado en 1982. Esta diferencia se observó tanto entre varones como entre mujeres.

El estudio identifica al grupo consultado en 2002 con los millennials, una generación que suele incluir a las personas nacidas entre 1981 y 1996. Los estudiantes encuestados en 1992 fueron vinculados con la generación X (1965 -1980), mientras que los de 1982 fueron asociados con los baby boomers (1946-1964).

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La investigación publicada en la revista Developmental Psychology analizó el deseo de los jóvenes de regresar a la seguridad de la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora April Smith, autora del estudio en la Universidad de Auburn, señaló que “las generaciones más recientes de estudiantes universitarios informaron de manera sistemática mayores miedos a la madurez”.

La investigadora agregó, en el comunicado de prensa de la APA, que esa diferencia indica que factores sociales más amplios pueden influir en la forma en que los jóvenes ven la adultez.

El estudio no establece qué explica esas variaciones entre grupos. La autora señaló que será necesario realizar nuevas investigaciones para identificar los factores que podrían influir en esas diferencias.

Con los años, los temores perdieron intensidad en casi todos los grupos

Cada grupo volvió a responder el cuestionario dos décadas después de la primera consulta. Los participantes encuestados en 1982 lo hicieron otra vez en 2002, los de 1992 respondieron de nuevo en 2012 y los de 2002 completaron la encuesta en 2022. De ese modo, el equipo comparó las respuestas de la juventud con las obtenidas veinte años más tarde.

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En casi todos los grupos, los miedos a la madurez disminuyeron con la edad. La única excepción fue la de los hombres que habían respondido por primera vez en 1982. Entre el resto de los participantes, la reducción fue más marcada en los grupos más jóvenes.

La investigadora April Smith afirmó que los temores sobre la madurez pierden intensidad a medida que se adquiere experiencia en roles de responsabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consecuencia, las diferencias entre los grupos se achicaron hacia la mediana edad. Esto no significa que todas las personas hayan dejado atrás esas inquietudes, sino que la tendencia general fue descendente en la mayoría de los participantes.

“Nuestros hallazgos sugieren que los miedos a envejecer no son necesariamente fijos”, afirmó Smith. “Parecen disminuir para muchas personas a medida que adquieren experiencia al desenvolverse en roles y responsabilidades de adultos”, añadió.

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Según se detalla en el estudio, enfrentarse con el paso del tiempo a aquello que provoca temor puede contribuir a que la preocupación disminuya. En este caso, vivir las responsabilidades de la adultez, ganar autonomía y resolver situaciones cotidianas podrían modificar la mirada sobre una etapa que, durante la juventud, puede parecer difícil de controlar.

El estudio deja abierta la pregunta sobre el origen de las diferencias

La investigación permite distinguir dos cuestiones. Por una parte, muestra que los temores a la adultez se redujeron en la mayoría de los participantes al avanzar en edad. Por otra, no permite precisar por qué el grupo de estudiantes consultado en 2002 manifestó más miedo a crecer que los grupos anteriores.

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Smith sostuvo que “nuestro estudio muestra que estas diferencias entre grupos existen, pero no explica exactamente qué las impulsa”. La autora indicó que futuras investigaciones deberían examinar la influencia de la incertidumbre económica, las preocupaciones climáticas, grandes cambios sociales como la pandemia de Covid-19 y el aumento de la presencia de las redes sociales.

La vivencia directa de las obligaciones cotidianas y el desarrollo de la autonomía modifican la percepción sobre la vida adulta

La autora aclaró que todavía no es posible determinar cuánto incide cada uno de esos elementos. La relación entre esas condiciones y los miedos a la madurez deberá evaluarse en investigaciones posteriores y no constituye una conclusión definitiva de este trabajo.

Los datos corresponden a estudiantes universitarios de tres momentos históricos y a sus respuestas veinte años después. Por ese motivo, el estudio describe la evolución de esas preocupaciones dentro de los grupos analizados, pero no permite extender sus resultados a todas las personas de cada generación.

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